Висловлюємо рішучий протест проти незаконного судового процесу над журналістом Єсипенком в окупованому Криму, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконним судовим процесом проти громадянина України, журналіста-фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України

"Висунуті 15 липня в Сімферопольському районному суді російської окупаційної адміністрації обвинувачення на адресу українського громадянина є повністю безпідставними. Розглядаємо судилище над Владиславом Єсипенком як продовження Російською Федерацією репресій проти незгідних із тимчасовою окупацією Кримського півострова, систематичне придушення свободи слова та перешкоджання діяльності незалежних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що РФ повинна забезпечити дотримання своїх зобов'язань як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема гарантувати дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях.

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"Росія повинна негайно звільнити Владислава Єсипенка та усіх незаконно утримуваних нею громадян України в Криму та на території РФ. Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема санкційний, аби змусити її припинити грубі порушення прав людини в Криму", - підкреслюють у МЗС.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

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