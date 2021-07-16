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Зсув на трасі Київ-Одеса: в Мінінфраструктури обіцяють усунути наслідки до 3 серпня

Зсув на трасі Київ-Одеса: в Мінінфраструктури обіцяють усунути наслідки до 3 серпня

Внаслідок інтенсивних дощів виник зсув із деформацією дорожнього покриття на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса, км 337 біля с. Троїцьке (Подільський р-н Одеської обл.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України в п'ятницю, на місці події цілодобово здійснюються відновлювальні роботи, права смуга руху на цій ділянці перекрита.

За словами міністра Олександра Кубракова, повністю роботи планується завершити до 3 серпня.

Зараз вже замінено більш як 2,200 тис. куб. м перезволоженого ґрунту. Працюють 10 од. спецтехніки. У розробці - інженерне рішення для надійного зміцнення насипу.

Ця ділянка автодороги була побудована ще в 2006 році. Відтоді Служба автомобільних доріг в Одеській області проводила роботи тільки за рахунок експлуатаційного утримання.

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У Мінінфраструктури нагадали, що оновлення маршруту Київ - Одеса почалося в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2020 році. У тому ж році роботи проводились в Київській та Черкаській областях. У планах - оновлення М-05 по всій протяжності.

В рамках кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком на капітальний ремонт 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде виділено близько EUR600 млн, а також буде здійснено співфінансування з коштів Державного бюджету України для покриття витрат на сплату ПДВ.

У Мінінфраструктури зазначили, що проєктна документація вже затверджена, незабаром ці угоди набудуть чинності, після чого будуть розпочаті роботи.

Автор: 

дороги (3071) Одеська область (3273) зсув (33) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+6
Страна не вынесет этого бедоносца еще 2 года.
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16.07.2021 13:39
+5
А зелебобам він дуже подобається.
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16.07.2021 13:44
+2
Чем больше одолжим - тем больше построим!
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16.07.2021 13:56
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Это там, где вчера они тот схрон с оружием вынули?
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16.07.2021 13:39 Відповісти
Страна не вынесет этого бедоносца еще 2 года.
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16.07.2021 13:39 Відповісти
А зелебобам він дуже подобається.
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16.07.2021 13:44 Відповісти
Подобається, бо його чарівне сц*ння у вуха, краще ніж суттєва правда. Можна навіть допустити, що вони такі самі як він.
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16.07.2021 13:51 Відповісти
Дорога, видно, тока шо оремонтирована. Привлечь к ответственности автодор, за то, шо не укрепили бетоно-конструкцией опасный участок. Поди, баблишка прилично ухнули на псевдоремонт.
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16.07.2021 13:49 Відповісти
Чем больше одолжим - тем больше построим!
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16.07.2021 13:56 Відповісти
Киеввская трасса это бесконечный поезд из перегруженных фур.Удивительно что обвалилось только там..
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16.07.2021 14:02 Відповісти
Это халтура время Кучмы себя проявила: прокладка дороги на "хлопський розум" - без геолого-инженерный изысканий... Без водоотвода полотно стало насыпью, земляной плотиной, которая беспрерывно увлажнялась и наконец...
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16.07.2021 14:17 Відповісти
Хай би перевірили якість полотна. Чудовий привід: "самовскритіє"...
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16.07.2021 20:37 Відповісти
 
 