Зсув на трасі Київ-Одеса: в Мінінфраструктури обіцяють усунути наслідки до 3 серпня

Внаслідок інтенсивних дощів виник зсув із деформацією дорожнього покриття на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса, км 337 біля с. Троїцьке (Подільський р-н Одеської обл.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України в п'ятницю, на місці події цілодобово здійснюються відновлювальні роботи, права смуга руху на цій ділянці перекрита.

За словами міністра Олександра Кубракова, повністю роботи планується завершити до 3 серпня.

Зараз вже замінено більш як 2,200 тис. куб. м перезволоженого ґрунту. Працюють 10 од. спецтехніки. У розробці - інженерне рішення для надійного зміцнення насипу.

Ця ділянка автодороги була побудована ще в 2006 році. Відтоді Служба автомобільних доріг в Одеській області проводила роботи тільки за рахунок експлуатаційного утримання.

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У Мінінфраструктури нагадали, що оновлення маршруту Київ - Одеса почалося в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2020 році. У тому ж році роботи проводились в Київській та Черкаській областях. У планах - оновлення М-05 по всій протяжності.

В рамках кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком на капітальний ремонт 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде виділено близько EUR600 млн, а також буде здійснено співфінансування з коштів Державного бюджету України для покриття витрат на сплату ПДВ.

У Мінінфраструктури зазначили, що проєктна документація вже затверджена, незабаром ці угоди набудуть чинності, після чого будуть розпочаті роботи.