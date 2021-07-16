УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12084 відвідувача онлайн
Новини
3 672 14

"Слуга народу" Сольський про бійку з нардепом "Батьківщини" Івченком: "Кінець робочого тижня, ось трохи і посварилися, а потім помирилися"

Нардеп "Слуги народу" Микола Сольський не бачить нічого страшного в сьогоднішній бійці з нардепом "Батьківщини" Вадимом Івченком.

Про це парламентар заявив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Ніхто ні на кого не накидався. Просто ми трохи посварилися. Бувають такі чоловічі ситуації. Нічого страшного. Я не розумію, чому цьому приділяють стільки уваги. Кінець сесії, кінець робочого тижня, ось трохи і посварилися, а потім помирилися", - розповів нардеп "Слуги народу".

Він не захотів відповідати на питання, чому сталася така ситуація і наскільки відповідають дійсності звинувачення Івченка на його адресу, порадивши звернутися до нардепа "Батьківщини".

Коментуючи заяву спікера Дмитра Разумкова про те, що нардепам краще з'ясовувати стосунки в парку, а не в парламенті Сольський зазначив: "Звісно, він правильно сказав. Якщо що, так і робитимемо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15022) бійка (746) Івченко Вадим (27) парламент (2383) Сольський Микола (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
мордобой штатная регламентная процедура
показати весь коментар
16.07.2021 13:51
+2
Депутатик не соображает, что ТАКОГО в драке в Парламенте?.. А словесно не пробовал ситуации решать или мозгов не хватает? Или недовольные налогоплатильщики тоже должны депутатов вылавливать на улицах и морды бить, так, по-дружески? Дичь тупая
показати весь коментар
16.07.2021 13:53
+2
підарюги
показати весь коментар
16.07.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мордобой штатная регламентная процедура
показати весь коментар
16.07.2021 13:51 Відповісти
Депутатик не соображает, что ТАКОГО в драке в Парламенте?.. А словесно не пробовал ситуации решать или мозгов не хватает? Или недовольные налогоплатильщики тоже должны депутатов вылавливать на улицах и морды бить, так, по-дружески? Дичь тупая
показати весь коментар
16.07.2021 13:53 Відповісти
мильіє бранятся - только тєшатся (с)
показати весь коментар
16.07.2021 13:56 Відповісти
підарюги
показати весь коментар
16.07.2021 13:58 Відповісти
Та шо вам сваритися, мальчікі? У вас же одна мета: дерибан, нищення України, підтримка в цьому свого президентика.
показати весь коментар
16.07.2021 14:07 Відповісти
...це той сольский ЗЛОДІЙ СвЗемлі Українців ? ... йонному ВАРТО очікувати "зустрічі" з Народом .. або ж тихенько виїхати з України .. до цього ЙДЕ ...
показати весь коментар
16.07.2021 14:08 Відповісти
А что была "драка".. Просто ОДИН дал другому в рожу.
показати весь коментар
16.07.2021 14:08 Відповісти
Нічого дивного.ВР України-це казан з лайном,яке іноді бурлить і булькає.
показати весь коментар
16.07.2021 14:11 Відповісти
Ви колись чули про цих двох дебілів? Ні?! Ну од ,нарешті, їх Слава настігла! Тож нехай та слава придушить їх десь у зраді, за колоною імєні Добкіна молодшого!)))
показати весь коментар
16.07.2021 14:17 Відповісти
Подеремся часов до шести, а потом пообедаем.
труляя и траляля
алиса в зазеркалье.... (Льюис Кэрол)
показати весь коментар
16.07.2021 14:21 Відповісти
...цяя Зе-ко БАНДА сіоністів - ТЕРОРИСТІВ - злодіїв Св Землі Українців .. ВСЯ до посліднього КЛЕРКА - БУДЕ притягнута до Суду Людського ... питання Часу




..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук --------------- Зе ко БАНДА БУДЕ усунута від влади в Україні . і понесе КАРУ - як ТЕРОРИСТИ що ограбили Українців самим ДИКИМ способом .. ВСЕ воздасться ....
показати весь коментар
16.07.2021 14:30 Відповісти
Що особливе у всіх цих "парламентських" бійках: як правило бються не за державні інтереси, а виключно за власні або корпоративні. Ні держава, ні народ їм зовсім ні до чого.
показати весь коментар
16.07.2021 14:43 Відповісти
Обоих на передовую!
показати весь коментар
16.07.2021 15:10 Відповісти
Цикаво скилькы евреив воюе в збройных сылах украины на фронти
показати весь коментар
16.07.2021 21:22 Відповісти
 
 