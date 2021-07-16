"Слуга народу" Сольський про бійку з нардепом "Батьківщини" Івченком: "Кінець робочого тижня, ось трохи і посварилися, а потім помирилися"

Нардеп "Слуги народу" Микола Сольський не бачить нічого страшного в сьогоднішній бійці з нардепом "Батьківщини" Вадимом Івченком.

Про це парламентар заявив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Ніхто ні на кого не накидався. Просто ми трохи посварилися. Бувають такі чоловічі ситуації. Нічого страшного. Я не розумію, чому цьому приділяють стільки уваги. Кінець сесії, кінець робочого тижня, ось трохи і посварилися, а потім помирилися", - розповів нардеп "Слуги народу".

Він не захотів відповідати на питання, чому сталася така ситуація і наскільки відповідають дійсності звинувачення Івченка на його адресу, порадивши звернутися до нардепа "Батьківщини".

Коментуючи заяву спікера Дмитра Разумкова про те, що нардепам краще з'ясовувати стосунки в парку, а не в парламенті Сольський зазначив: "Звісно, він правильно сказав. Якщо що, так і робитимемо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля.

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