Разумков про бійки в Раді: Не треба робити це в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як у старі добрі часи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народні депутати не повинні влаштовувати бійки в парламенті.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в п'ятницю.

"У 95% випадків можна знайти спільну мову і якийсь консенсус. Але є 5%, коли люди розуміють тільки грубу фізичну силу, але цього точно не потрібно робити в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 16 липня нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "слуга народу" Микола Сольський побилися в сесійній залі під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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