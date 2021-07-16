УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10227 відвідувачів онлайн
Новини
1 732 25

Разумков про бійки в Раді: Не треба робити це в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як у старі добрі часи

Разумков про бійки в Раді: Не треба робити це в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як у старі добрі часи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що народні депутати не повинні влаштовувати бійки в парламенті.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу в п'ятницю.

"У 95% випадків можна знайти спільну мову і якийсь консенсус. Але є 5%, коли люди розуміють тільки грубу фізичну силу, але цього точно не потрібно робити в парламенті. Є парк. Будь ласка, ввечері, як в старі добрі часи", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 16 липня нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко та "слуга народу" Микола Сольський побилися в сесійній залі під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також читайте: "Слуга народу" Сольський про бійку з нардепом "Батьківщини" Івченком: "Кінець робочого тижня, ось трохи і посварилися, а потім помирилися"

Автор: 

ВР (15022) бійка (746) Разумков Дмитро (1528)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Выделите им ринг в уголке и пусть морды друг другу бьют.Ну и про тотализатор надо не забыть,деньги в бюджет нужны.
показати весь коментар
16.07.2021 13:48
+3
Який розумний чувак. В президенти його.
показати весь коментар
16.07.2021 13:47
+3
Це ж саме можна сказати про спілкування з повіями, нюхання речовин і мануальне самозадоволення.))
показати весь коментар
16.07.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який розумний чувак. В президенти його.
показати весь коментар
16.07.2021 13:47 Відповісти
так он и пойдет.
показати весь коментар
16.07.2021 13:52 Відповісти
І лохи побіжать спотикаючись голосувати.
показати весь коментар
16.07.2021 13:59 Відповісти
младориг...
показати весь коментар
16.07.2021 14:26 Відповісти
так він же ж РОЗУМков 😁
показати весь коментар
16.07.2021 16:33 Відповісти
краще на кол
показати весь коментар
16.07.2021 21:20 Відповісти
Це ж саме можна сказати про спілкування з повіями, нюхання речовин і мануальне самозадоволення.))
показати весь коментар
16.07.2021 13:47 Відповісти
Выделите им ринг в уголке и пусть морды друг другу бьют.Ну и про тотализатор надо не забыть,деньги в бюджет нужны.
показати весь коментар
16.07.2021 13:48 Відповісти
Вже було. Свобода товкла пики ригам прямо в президії.
показати весь коментар
16.07.2021 13:50 Відповісти
...как в старые добрые времена... - Раз пошли на дело, я и Рабинович...
показати весь коментар
16.07.2021 13:52 Відповісти
та вже нехай проводять дуелі, як у старовинні часи.
може, повбивають там один одного
показати весь коментар
16.07.2021 13:55 Відповісти
Так и представляю: - Ссыш, пойдём выйдем. Чё, очко жим-жим? Идём, я те поправку обясню.
показати весь коментар
16.07.2021 13:55 Відповісти
ну, так за гаражі, чи як
показати весь коментар
16.07.2021 13:56 Відповісти
Как в старые добрые времена... Этот разумный мальчик сто пудов сам по паркам боялся ходить, вот и вырос таким слизняком. А вообще это капец какой-то что они, уже на заседания Рады приходят обдолбаные... Одни кулаками махают, а спикер предлагает это в парке делать... Законодатели...
показати весь коментар
16.07.2021 14:00 Відповісти
Ну так а хто ж кому, чи так для крутизни!?
показати весь коментар
16.07.2021 14:01 Відповісти
ВСЕ В САД!- Вы там будете петь?
- Нет, вы там будете слушать.
показати весь коментар
16.07.2021 14:04 Відповісти
Так ізьясняєтся ввху.
показати весь коментар
16.07.2021 14:07 Відповісти
Люто плюсую. Пусть ОПЗЖ разобьются на пары и бьются по кубковой системе. Им для этого стоит раздать боевое оружие. А победитель играет в русскую рулетку (как проявление любимого им русского мира) - до первого выстрела.
показати весь коментар
16.07.2021 14:08 Відповісти
Даёшь пвп на отвертках!
показати весь коментар
16.07.2021 14:57 Відповісти
Маленьке, смердюче чмо
показати весь коментар
16.07.2021 15:24 Відповісти
якщо депутати бють один одного у ВР, то чому б їм не допомогти та почати їх бити на площах, вулицях?
показати весь коментар
16.07.2021 15:40 Відповісти
облико морале з Пивновки
законотворці, слуги, приклад для молоді
приїхоли
показати весь коментар
16.07.2021 22:52 Відповісти
Хіба спікер не знає що всі ті сутички, то все показуха на камеру для лохторату?
Поза стінами шапітолію, ті самі бойові півники йдуть разом в бар пити пиво.
показати весь коментар
16.07.2021 16:29 Відповісти
Ну так выходи в парк, монгольчик-комосмольчик!
показати весь коментар
16.07.2021 21:19 Відповісти
не даром разумков... хватило ж розуму на таке...
показати весь коментар
16.07.2021 22:13 Відповісти
 
 