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Керівництво Держгеокадастру в Київській області незаконно передало фірмам 320 гектарів землі, - СБУ

Керівництво Держгеокадастру в Київській області незаконно передало фірмам 320 гектарів землі, - СБУ

СБУ викрила корупційну схему в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області. Керівництво установи незаконно передало підконтрольним фірмам більше 323 га землі в столичному регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ в Київській області.

"Оборудка завдала державі збитків у розмірі 1,2 млрд грн. За матеріалами СБУ, колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру повідомлено про підозру у вчинені злочину. Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники схеми безпідставно вивели з власності державного агрокомбінату 169 земельних ділянок у передмісті Києва. Потім ділки переоформили їх на підставних осіб для подальшої перереєстрації на представників афілійованих бізнес структур.

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"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно із слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - зазначається в повідомленні.

Автор: 

земля (1685) Київська область (4080) СБУ (12912) Держгеокадастр (301)


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Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 7399Ужас они так и Крым передадут законно
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16.07.2021 13:52 Відповісти
І чому я не здивований.....
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16.07.2021 13:52 Відповісти
Та цих корупційних гнид в Україні десятки ,як не сотні тисяч !!!))
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16.07.2021 13:55 Відповісти
Бiльше
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22.07.2021 15:32 Відповісти
Всі держконтори та конторки ,це розплідники корупційної гидоти !!!)))
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16.07.2021 13:54 Відповісти
Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 6763
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16.07.2021 13:55 Відповісти
Данный земельный участок первоначально принадлежала ГП «Пуща - Водица» и был выведен из баланса государственного предприятия с целью дальнейшей приватизации. После чего за вознаграждение было подобрано 163 человека (часть из них являются участниками АТО), которые обратились в адрес Госгеокадастра Киевской области (в июне 2019 года) с ходатайствами о предоставлении им указанных участков в собственность. Которые в свою очередь были сразу согласованы, и подписаны соответствующие приказы о разрешении на разработку технической документации.
Дмитрий Бабак согласовывал проекты по землеустройству участков, а Людмила Приходько подписывала приказы об их передаче в собственность на подставных лиц.
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16.07.2021 14:24 Відповісти
І що їм буде за це)))))
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16.07.2021 15:13 Відповісти
деньги за ту землю перевозили вагонами укрзализницы....
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16.07.2021 19:48 Відповісти
 
 