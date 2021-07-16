Керівництво Держгеокадастру в Київській області незаконно передало фірмам 320 гектарів землі, - СБУ
СБУ викрила корупційну схему в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області. Керівництво установи незаконно передало підконтрольним фірмам більше 323 га землі в столичному регіоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ в Київській області.
"Оборудка завдала державі збитків у розмірі 1,2 млрд грн. За матеріалами СБУ, колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру повідомлено про підозру у вчинені злочину. Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, учасники схеми безпідставно вивели з власності державного агрокомбінату 169 земельних ділянок у передмісті Києва. Потім ділки переоформили їх на підставних осіб для подальшої перереєстрації на представників афілійованих бізнес структур.
"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно із слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - зазначається в повідомленні.
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