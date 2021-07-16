Керівництво Держгеокадастру в Київській області незаконно передало фірмам 320 гектарів землі, - СБУ

СБУ викрила корупційну схему в Головному управлінні Держгеокадастру в Київській області. Керівництво установи незаконно передало підконтрольним фірмам більше 323 га землі в столичному регіоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ в Київській області.

"Оборудка завдала державі збитків у розмірі 1,2 млрд грн. За матеріалами СБУ, колишньому керівнику обласного управління Держгеокадастру повідомлено про підозру у вчинені злочину. Встановлено, що чиновник налагодив протиправний механізм передачі комерційним компаніям земель сільськогосподарського призначення", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники схеми безпідставно вивели з власності державного агрокомбінату 169 земельних ділянок у передмісті Києва. Потім ділки переоформили їх на підставних осіб для подальшої перереєстрації на представників афілійованих бізнес структур.

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"У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно із слідчими Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - зазначається в повідомленні.