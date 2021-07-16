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Звернень щодо розгляду законопроєкту про великий герб на позачерговій сесії Ради не надходило, - Разумков

Звернень щодо розгляду законопроєкту про великий герб на позачерговій сесії Ради не надходило, - Разумков

Народні депутати або президент України поки не зверталися до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з приводу розгляду законопроєкту про великий Державний Герб на позачерговій сесії парламенту в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков сказав під час брифінгу в п'ятницю.

"Щодо великого герба, (розгляд відповідного законопроєкту. – Ред.) у серпні можливо тільки на позачерговій сесії, це не засідання. Станом на сьогодні жоден народний депутат або президент держави не зверталися до мене з цього приводу", - зазначив спікер.

Він нагадав, що Рада включила це питання до порядку денного сесії і скоротила терміни підготовки законопроєкту до розгляду в першому читанні.

"Хочу нагадати, що для ухвалення цього закону необхідно 300 голосів. Я не готовий зараз відповісти, чи готові всі фракції його підтримати чи ні", - уточнив спікер.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України

Як повідомлялося, у червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний герб України.

Пізніше Верховна Рада включила законопроєкт про великий Державний герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про великий Державний герб України.

Автор: 

герб (70) Разумков Дмитро (1528)


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Яким ви боком до символів України, зєчмо?
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16.07.2021 14:03 Відповісти
Обращений о рассмотрении законопроекта про большой герб на внеочередной сессии Рады не поступало, - Разумков - Цензор.НЕТ 7433
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16.07.2021 14:07 Відповісти
жиди нам вже і герб намалювали...
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16.07.2021 14:09 Відповісти
Не лізьте хоч до державних символів, малороси!
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16.07.2021 14:11 Відповісти
То болтиик приварят,то гайку закрутят,то шпильку заменят-везде зеленая поросль активна,вот герб решили подукрасить.А знает ли шпана под предводительством недоРазумкова как прожить на пенсию в 65$?"Это даже ниже биологического уровня выживаемости человека.Вы скажете иди работай,но в таком возрасте нигде не берут.Поэтому онанизм Зеленобродов никого уже не удивляет,они то себе зарплаты "зделали" а народ пусть ищет пятый угол,им ЗеленоШмыгалям и неДоразумковым и гербом по яйцам!
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16.07.2021 14:16 Відповісти
а шо там у стрільця за порохівниця стирчить?
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16.07.2021 14:17 Відповісти
старинная игра Царь и бояре. Хороший дедушка где то Бланк пообещал Землю-крестьянам. Получилось колхозы и Голодомор. Бояре плохие. Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и вряд ли рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён сейчас. Якобы по причине крайней заботы об украинцах. Типа: казна пустая а вместо того чтобы поднимать пенсии… и т.д. Почему казна пустая воровской кодлан Коломойского тоже правду не скажет.
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16.07.2021 14:42 Відповісти
 
 