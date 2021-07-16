Звернень щодо розгляду законопроєкту про великий герб на позачерговій сесії Ради не надходило, - Разумков

Народні депутати або президент України поки не зверталися до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з приводу розгляду законопроєкту про великий Державний Герб на позачерговій сесії парламенту в серпні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Разумков сказав під час брифінгу в п'ятницю.

"Щодо великого герба, (розгляд відповідного законопроєкту. – Ред.) у серпні можливо тільки на позачерговій сесії, це не засідання. Станом на сьогодні жоден народний депутат або президент держави не зверталися до мене з цього приводу", - зазначив спікер.

Він нагадав, що Рада включила це питання до порядку денного сесії і скоротила терміни підготовки законопроєкту до розгляду в першому читанні.

"Хочу нагадати, що для ухвалення цього закону необхідно 300 голосів. Я не готовий зараз відповісти, чи готові всі фракції його підтримати чи ні", - уточнив спікер.

Також читайте: Зеленський вніс у Раду проєкт закону про Великий герб України

Як повідомлялося, у червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про великий Державний герб України.

Пізніше Верховна Рада включила законопроєкт про великий Державний герб України до порядку денного, а також скоротила на половину (два тижні) терміни розгляду законопроєкту, що передбачає, зокрема, внесення альтернативних проєктів.

14 липня профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити законопроєкт про великий Державний герб України.