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Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський

Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що довіра і повага до МВС - це головне завдання для нового міністра внутрішніх справ.

Про це президент заявив під час представлення Дениса Монастирського колективу МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважливіше, щоб ці довіра і повага були не як в кіно, до американських копів. Коли діти наші дивляться кіно і довіряють, і дуже сильно підтримують кожного з них. Незважаючи на те, що це казка. Ви служите державі в реальному житті. Дуже хотів би, щоб як американським копам, щоб всі наші діти довіряли українській поліції", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб усі пишалися Національною поліцією і правоохоронними органами.

Також читайте: Монастирський про справу Шеремета: Дочекаймося результатів суду. Потім будуть зроблені висновки про роботу правоохоронної системи

"Мені здається, що саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І це завдання не від президента, уряду або кого-небудь, а саме внутрішнє завдання, від громадянина країни. Хочу довіряти, хочу пишатися кожним представником МВС", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Монастирського главою МВС.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) МВС (3509) Правоохоронні органи (2708) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+36
Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1429
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16.07.2021 14:23
+30
А лохи щоб вірили Галабаротькє з кіна.
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16.07.2021 14:17
+19
язык поворачивается это назвать президентом?
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16.07.2021 14:19
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Вот клоун из кино!!! В штатах доверяют копам??? Кино...кино....Бред...Чем он там злоупотребляет?!
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16.07.2021 14:13 Відповісти
есть округи, где доверяют. и что?
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16.07.2021 14:16 Відповісти
Для цього потрібно нарешті провести очищення поліції від старих ментів які є кримінальними елементами, злодіями, наркоманами та алкоголіками! Аваков реформу поліції повністю провалив і тепер потрібно цю реформу довести до кінця!
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16.07.2021 17:59 Відповісти
доооо.. новое лицо обязательно доведет
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16.07.2021 18:38 Відповісти
не гони. основная масса доверяет и помогает. существует статистика.
но буба же про фильмы. идиот просто
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16.07.2021 14:18 Відповісти
Как мусору можно верить?это же не нормальное явление!менты нам не кенты он
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16.07.2021 15:42 Відповісти
Мусора не люди! (с)
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16.07.2021 21:15 Відповісти
дегенерат)
а в порнофильмах их видел? и как?
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16.07.2021 14:16 Відповісти
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8440
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16.07.2021 14:57 Відповісти
Такому бы Зеля доверился
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16.07.2021 14:57 Відповісти
Ну на ...
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16.07.2021 16:29 Відповісти
квартал 69
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16.07.2021 19:02 Відповісти
Для этого надо, что бы или дети стали тыпилами, или полицейские перестали быть тыпилами.
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16.07.2021 14:16 Відповісти
Смотреть кино - не всегда полезно.
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16.07.2021 14:17 Відповісти
А лохи щоб вірили Галабаротькє з кіна.
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16.07.2021 14:17 Відповісти
Вопрос: Какой идиот доверяет американским копам из фильмов?
Ответ: Зеленский
А вообще, что он хотел сказать, потому как я запутался читая этот бред зеленого клоуна...
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16.07.2021 14:18 Відповісти
Я тоже совершенно не понял этого дебильного посыла. Сперва Зеленский мелет, что уважение должно быть "не как в кино", смотря которое дети поддерживают американских копов и доверяют им, а следом говорит, что наши дети должны относиться к украинским копам так же, как к американским (которых видели только в кино) ? Неужели он не понимает, что это прямое противоречие ?
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16.07.2021 15:55 Відповісти
Не надо жать на Вову, человек в словах просто запутался, а виноват Подоляка- телесуфлер спер, редиска.
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16.07.2021 17:13 Відповісти
Этот президент уже сломался. Надо Бутусову идти в президенты.
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16.07.2021 14:18 Відповісти
язык поворачивается это назвать президентом?
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16.07.2021 14:19 Відповісти
он изначально был бракованный
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16.07.2021 14:34 Відповісти
это зависит и от детей - есть и такие - в 16 лет доверяют героям тик-тока
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16.07.2021 14:22 Відповісти
Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1429
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16.07.2021 14:23 Відповісти
Невозможно одну структуру сделать нормальной, когда вся страна коррумпирована внешними силами.
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16.07.2021 14:23 Відповісти
Я даже слезу обронил,так проницательно..
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16.07.2021 14:24 Відповісти
95 квартал- фабрика грёз. Зе продолжает сниматься в кино
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16.07.2021 14:27 Відповісти
звідки довіра візьметься?
А майдани розганяти вже взялися...
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16.07.2021 14:29 Відповісти
"Очень хотел бы, чтобы как американским копам, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции" - АЛЕ.... міністр МВС повинен бути своєю людиною і жити поблизу резиденції ЗЄ. А фраза "хотів би" каже що нічого подібного не статься. А ще, мабуть, хотів би щоб діти голосували за дядю клоуна.
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16.07.2021 14:29 Відповісти
детский сад...
или таки скудоумие как последствие от употребления ....кокосов...
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16.07.2021 14:30 Відповісти
это же надо быть таким дибилом . о жизни в стране судить по художественным фильмам . а я еще удивляюсь что у нас столько совкодрочеров . тоже видать насмотрелись советских фильмов
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16.07.2021 14:33 Відповісти
Все голливудские боевики построены на двух сюжетах - или продажные копы или продажные политики, или меняются местами или два в одном.. Киноэксперт куев ...
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16.07.2021 14:33 Відповісти
ох и клоун, кто ж такого дебила родил. Оно ***** хотело. Для начала твоей конченой зеленой фракции надо было голосовать за предоставление права полиции пользоваться электрошокерами, как минимум. А то приезжают по 3 машины чтобы угомонить какого то солевого наркомана во дворе, и сделать ничего не могут, стоят слушают как он их ***** обкладывает и плюет в лицо. Сам был очевидцем такого цирка. Но зато когда они видят что с нарушителя правопорядка есть что взять, тогда они вдруг сразу становятся инициативные
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16.07.2021 14:34 Відповісти
Черговий лайновкид в виконанні Вови Зеленського....
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16.07.2021 14:35 Відповісти
Хотеть не вредно.
Именно по-этому у тебя средняя зарплата патрульного 13 тысяч гривен, выход на песнию через 25 лет.
Средняя зарплата копа в США - 110 тысяч гривен (4000 долларов), выход на пенсию через 20 лет. Какие возможности и ресурсы для отбора, отсева!
Почувствуй разницу.
Клоун епт!
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16.07.2021 14:36 Відповісти
надо еще штат раздуть и платить по 5 тыс.
там тунеядцев половина и эта половина получает не по 13 тыс, а по 130
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16.07.2021 14:42 Відповісти
А при чем тут зарплата ментов? Втираешь, шо чем больше им платить, они лучче работать станут?
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16.07.2021 17:15 Відповісти
Втирают вазелин тебе подобные в разные места. Если ителлекта у тебя ноль, то я объясню, чем выше стоимость труда тем престижнее работа, тем больше желающих работать. Чем больше желающих работать, тем больше выбор у работодателя, и можно отсеивать людей с негативными качествами. В данное время этого не происходит, берут всех подряд, вакантов много, но система должна функционировать или хотя бы делать вид. В противном случае будут утрачены признаки государства.
При этом я категорически против, чтобы у государственных служащих зароботная плата была выше среднестатистической по стране более чем в 3 раза, в независимости от ранга, что происходит сейчас. Все это относится не только к полиции, а к любой государственной либо комуннальной структуре, или предприятию.
Люди без критического мышления, которые не могут понять эту простую логическую цепочку, привели своим выбором страну в то место, в котором она находится.
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16.07.2021 20:01 Відповісти
Плюс бесплатная мед.страховка, бесплатное страхование жизни.
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16.07.2021 17:19 Відповісти
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


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https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Блазень в ролі президента ціна життя мільйонів.
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16.07.2021 14:39 Відповісти
Цитата: "как и американским копам В ФИЛЬМАХ"! В общем, ничего не меняется! Наш клоун ЗЕ живёт фильмами и ни хрена не видит из реальной жизни! Видосики, ёпта! ТикТок тебе в ж...
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16.07.2021 14:39 Відповісти
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5925
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16.07.2021 14:39 Відповісти
БРЕХЛО КОН-ОЕ!
Судя по твоим назначениям - ты этого не хочешь!!!!
Судите не по словам, а по делам его!!!!
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16.07.2021 14:39 Відповісти
Зеленский все семь частей "Полицейской академии" смотрел,знает что говорит.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
"как и американским копам ... в фильмах"
... так тонко назвать всю страну идиотами, еще нужно уметь.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·

Авакова отправили в отставку! 291 голос. И теперь уже точно можно утверждать,что был не блеф. Естественно на его место будет его преемник,по сути Аваков в тени будет управлять МВД,а вот с какой целью этот всеми согласованный спектакль скоро поймём.Из-за внутренних перестановок и смены власти аваков бы не ушёл. Только внешний курс Украины-причина его решения.
Громкое заявление Китая о воссоединении Украины с рашкой-очередной штрих к пониманию,что Украина таки уже слита... Отставка Авакова из этого сценария. Впереди хаос и ад...процесс запущен.
Китай обычно молча достигает своих целей,а когда он говорит-означает,что вопрос уже решен и согласован всеми.
США,россия и китай порешали участь Украины. А укр.жидовье,оккупировавшее власть в Украине,выполнит все их хотелки.
Даже черт не захотел участвовать в дерьме,которое ожидает Украину.
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16.07.2021 14:56 Відповісти
Шел бы ты Зеля, лучше кино снимать.
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16.07.2021 14:58 Відповісти
Интересно, а оно не хочет случайно и через импичмент пройти, как некоторые американские президенты?
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16.07.2021 14:59 Відповісти
Ни-ка-да!
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16.07.2021 15:14 Відповісти
ЖИДІВСЬКЕ ЛАЙНО, СВОЇХ ВИПЕРДИШІВ ВІДДАЙ ПІД ЗАХИСТ ТОГО ЩО СТВОРИВ З аВАКОВИМ. чМО ПРОДАЖНЕ.
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16.07.2021 15:18 Відповісти
а я хочу зірочку з неба-золоту!!!
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16.07.2021 15:19 Відповісти
Хто повірив в Термос, той і обрав припіздендом Голобородька. Армію на х..й, мову на х..й, а от віру в термос це бабада.
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16.07.2021 15:20 Відповісти
Чтоб было уважение как к американским копам надо что бы была американская полиция. и чтоб тут действовали законы сша. Включая право и средства на самооборону. Без кучи бумажек, и без военкомата.
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16.07.2021 15:28 Відповісти
Я, когда был нестарым доверял дяде Степану-милиционеру! Вернись, дядя Стёпа!!!
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16.07.2021 15:28 Відповісти
Один мальчик 5-ти лет верил полицейским. Его застрелили... В Переяслов Хмельницком ...
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16.07.2021 15:33 Відповісти
в штатах половина полиции на выборных должностях
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16.07.2021 15:37 Відповісти
А я хотів би, щоб українці могли довіряти своєму президентові. Щоб він не розказував по телефону про секретні операції нашої розвідки і не літав крадькома в Оман на переговори з Патрушевим.
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16.07.2021 15:40 Відповісти
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4380
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16.07.2021 15:42 Відповісти
Особенно черные дети доверяют Какое оно несмешное-то...
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16.07.2021 15:42 Відповісти
Все ждут от шмаркли што-то умное, а он как сморозит, а потом ещё раз как сморозит...
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16.07.2021 15:45 Відповісти
Клоуну выгодно, чтобы люди фильмам верили. Иначе он никогда бы не стал президентом.
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16.07.2021 15:47 Відповісти
В своих фильмах Зе куда Куручешме чем в натуре
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16.07.2021 15:58 Відповісти
В своих фильмах Зе круче чем в натуре
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16.07.2021 15:59 Відповісти
Вопрос к Президенту: Сколько полицейских отделений укомплектованы детскими психолога ми? Если нет детского психолога, значит нет и работы с детьми.
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16.07.2021 16:09 Відповісти
Надеюсь, проголосовавшие за Зеленского крепко-накрепко уяснили, что кино - это сказка.
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16.07.2021 16:12 Відповісти
Дружище, Вы так тонко шутите, что аж ой... Проголосовавшие за зеленского крепко-накрепко уяснили, что если бы ВСЕ артисты из сериала "слуга народа" (а не только зеленский) были пристроены в офис "преЗЕдента" и в Верховну Раду, то сейчас, наверняка бы уже учитель жил, как преЗЕдент, а преЗЕдент, как учитель с зарплатой в 4К баксов, а преЗЕдент ездил бы на работу не в кортеже из 20 джипов, а в кортеже велосипедов "орленок"... Ваша логическая ошибка, коллега, в том, что "проголосовавшие за ЗЕ" не умеют ничего уяснять, не умеют ничего понимать, запоминать, думать ... Ржать и ни о чем не думать, это их принцип жизни ...
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16.07.2021 18:47 Відповісти
За два роки хоч трішки наблизив таку мрію? Яйця заважают або їх відсутність недоприЗЕдент
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16.07.2021 16:15 Відповісти
В связи с потопом в Германии после визита Земакаки , предлагаем ему нанести визит в РФ.
Возвращаться не обязательно )🤣🤣🤣
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16.07.2021 16:38 Відповісти
Тоесть американские дети не доверяют американским копам в жизни, а только в кино, а ЗЕ -ленский хочет, что бы украинские дети доверяли украинским копам в жизни , как американские в кино, ну все равно как в 95 квартале, а чего нормально чувак собрался на третий срок,ставку делает на молодеж потому как кто посмотрууел кино Слуга народа голосовать за Зе не будет.
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16.07.2021 16:48 Відповісти
Украинская полиция - мрази и это они знают, суки
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16.07.2021 17:01 Відповісти
Клянусь грохну падлу мусора который снова нарушит мои права - твари позорные
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16.07.2021 17:02 Відповісти
Мы же понимаем,что у нас был министр-мошенник,а теперь-нет никакого Этот,без указаний из жОПы,никаких действий предпринимать не будет,то бишь "ручной"
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16.07.2021 17:12 Відповісти
Якщо у нас президент невиправимий брехун і підла людина, то звідки візьмуться чесні і порядні копи?
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16.07.2021 17:32 Відповісти
Пам'ятаю як Овоч став прем'єром після тушкування в Раді, Юля, привіт, так на наступний ранок даішники (яких Ющенко до того відмінив) висипали на дороги збирати гроші. Один такий майже ридав як мене зупинив, але не спромогся мені щось придумать. Де зараз ці всі достойні люди, цікаво. Подивимось що буде зараз.
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16.07.2021 17:36 Відповісти
То зроби фільм про хорошу поліцію, і в українських фільмах теж будуть люди мусорам довіряти. Хороший мусор це так само як професійний лікар: їх завжди повно в фільмах і майже ніколи не знайти в реальності.
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16.07.2021 17:51 Відповісти
Меле шо попало.
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16.07.2021 17:54 Відповісти
дети, мнять, опять какие-то дети...
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1511
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16.07.2021 17:58 Відповісти
тост эпохи зеленского: "за то, чтоб дети копов не боялись!"
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16.07.2021 18:36 Відповісти
придурок......
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16.07.2021 18:59 Відповісти
дебилизм
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16.07.2021 19:20 Відповісти
Поганий у нас Президент. Навіть Аваков того дотяпав...
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16.07.2021 21:05 Відповісти
 
 