Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що довіра і повага до МВС - це головне завдання для нового міністра внутрішніх справ.

Про це президент заявив під час представлення Дениса Монастирського колективу МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважливіше, щоб ці довіра і повага були не як в кіно, до американських копів. Коли діти наші дивляться кіно і довіряють, і дуже сильно підтримують кожного з них. Незважаючи на те, що це казка. Ви служите державі в реальному житті. Дуже хотів би, щоб як американським копам, щоб всі наші діти довіряли українській поліції", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, дуже важливо, щоб усі пишалися Національною поліцією і правоохоронними органами.

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"Мені здається, що саме це завдання найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І це завдання не від президента, уряду або кого-небудь, а саме внутрішнє завдання, від громадянина країни. Хочу довіряти, хочу пишатися кожним представником МВС", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Монастирського главою МВС.