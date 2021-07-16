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Обидва звернення "Голосу" про можливу зміну керівництва фракції спрямовані в регламентний комітет: там є колізія, - Разумков

Обидва звернення

Обидва звернення депутатської фракції "Голос" про ситуацію з можливою зміною її керівництва і дотриманням необхідних законодавчих процедур, пов'язаних з проведенням відповідного засідання фракції, спрямовані для розгляду в комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

"Якщо ми говоримо про фракцію "Голос", то справді, і від однієї частини народних депутатів, які входять до неї, і від іншої надійшли протилежні позиції щодо того засідання (фракції "Голос". - Ред.), яке відбулося чи не відбулося. Згідно з положенням, там є колізія, це моя особиста думка. Для того, щоб бути максимально об'єктивним, обидва ці звернення направлено до регламентного комітету. Я думаю, що регламентний комітет дасть свій висновок, заслухавши обидві сторони", - повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розраховує, що рішення регламентного комітету і стане тим базисом, завдяки якому питання щодо фракції "Голос" буде вирішено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина депутатів "Голосу" заявила про зміну голови фракції Железняка, партія спростовує

12 липня частина депутатів партії "Голос" заявили, що головою фракції замість Ярослава Залізняка тепер буде Роман Костенко. Сам Залізняк та пресслужба партії заявляють, що це не так.

Автор: 

ВР (15022) регламент (115) фракція (121) Разумков Дмитро (1528) Голос партія (512)


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ясно... Пинчук не дал добро на смену.. еще решает кого бы поставить...пдрсы
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16.07.2021 14:59 Відповісти
Треба обов'язково в цьому місяці, щоб зустрітись з конгресменами, які в наступному місяці підуть у відпустку...Бо сильне проросійське лобі при президенті США підірве важливість візиту...!
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16.07.2021 23:46 Відповісти
" Есть кАлизия - пыдпыс здесь и пытпыс здесь, я кажу пытпыздесь и пытпыздесь". (с)
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16.07.2021 15:07 Відповісти
козломордный голос
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16.07.2021 15:28 Відповісти
 
 