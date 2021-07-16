Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту

У Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. На борту перебуває 17 осіб, серед яких четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки", - сказало джерело.

На борту літака перебуває 17 осіб, включаючи чотирьох дітей.

"За уточненими даними, на борту судна 17 осіб, з них три члени екіпажу і чотири дитини", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що літак зник з радарів о 12:00 за московським часом, при цьому відмітка на радарі відсутня.

За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровий-Томськ.

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Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарському районі Томської області.

"За попередніми даними, встановлено квадрат пошуку в Бакчарському районі, звідти надходять сигнали маяка", - пояснив він.

На пошуки зниклого літака спрямована авіація, в тому числі гелікоптери Мі-8.