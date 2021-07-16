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Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту

Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту

У Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. На борту перебуває 17 осіб, серед яких четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки", - сказало джерело.

На борту літака перебуває 17 осіб, включаючи чотирьох дітей.

"За уточненими даними, на борту судна 17 осіб, з них три члени екіпажу і чотири дитини", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що літак зник з радарів о 12:00 за московським часом, при цьому відмітка на радарі відсутня.

За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровий-Томськ.

Читайте також: Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ

Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарському районі Томської області.

"За попередніми даними, встановлено квадрат пошуку в Бакчарському районі, звідти надходять сигнали маяка", - пояснив він.

На пошуки зниклого літака спрямована авіація, в тому числі гелікоптери Мі-8.

Автор: 

росія (65829) літак (2935)


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Топ коментарі
+24
.. аллё! выходить или как???
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 8413

...
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16.07.2021 14:23
+23
Всетаки построили кацапы самолёт невидимый радарами)))
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16.07.2021 14:17
+19
детей фашистов жалко ? вот только эти дети подрастают, идут в путлерюгент, а потом едут убивать детей по всему миру ! ты уверен, что твои дети не станут жертвой этих "детей" ну например под придлогом тренировки ?
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16.07.2021 14:47
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16.07.2021 14:16 Відповісти
здоровья можно пожелать, как положено желать дохлым росиським десантникам, например
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16.07.2021 14:21 Відповісти
Рано еще, может живые
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16.07.2021 14:25 Відповісти
наверно тоже тяжелее воздуха оказался....))))
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16.07.2021 14:16 Відповісти
Всетаки построили кацапы самолёт невидимый радарами)))
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16.07.2021 14:17 Відповісти
Ан-28 - легкий двомоторний турбогвинтовий пасажирський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак . Розрахований на 17 пасажирів і дальність 1250-2000 км. Робота над Ан-28 в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 АНТК імені Олега Антонова розпочалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 році.
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16.07.2021 14:32 Відповісти
кацы его не строили, разработали наши, построили поляки, но невидимым сделали рукожопы.
Уверен, что завтра найдут Украино-Польский след
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16.07.2021 17:02 Відповісти
Детей однознчно жалко. Остальных - жалко с вероятностью 1-0.86=0.14.
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16.07.2021 14:17 Відповісти
детей фашистов жалко ? вот только эти дети подрастают, идут в путлерюгент, а потом едут убивать детей по всему миру ! ты уверен, что твои дети не станут жертвой этих "детей" ну например под придлогом тренировки ?
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16.07.2021 14:47 Відповісти
Старый вопрос. Если ты оказываешься в конце 19-м века возле колебли с маленьким Адольфом Шикельгрубером (тогда еще невинным) - есть ли у тебя право его убить? У меня нет ответа.
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16.07.2021 15:03 Відповісти
возле колыбели
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16.07.2021 15:03 Відповісти
Так ми й цих не вбивали.
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16.07.2021 15:48 Відповісти
Так, звісно, тут наше сумління чисте. Але Біос підняв питання, чи маємо ми жаліти тих 4-х дітей, якщо з них з великою ймовірністю могли б вирасти наші вороги.
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16.07.2021 17:06 Відповісти
Ми не маємо їх жаліти, навіть якщо хочеться. Ці діти з великою ймовірністю будуть знищувати наших дітей. Взагалі гуманність дуже погане явище, воно розвязує руки злочинцям і ворогам проти нормальних і законослюхяних людей. Гуманність це виправдання безхребетного правосуддя показом що воно таке добре й людяне, насправді воно жорстрке до звичайних людей. Коли травлють колорадів, то травлють з приплодом.
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16.07.2021 18:04 Відповісти
Так, милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних - це теж відомо. Але "ціль виправдовує засоби" та (мовою оригіналу, українською цю людожерливу фразу важко вимовити) "лес рубят - щепки летят" - ми теж чули і знаємо, до чого це призводить. У воєнний час цінність життя різко знижується, стає нормальним пожертвувати одним (кількома) заради багатьох - це неминуче. Але тут інше. Не можу стверджувати "так" або "ні".. Правильна відповідь - "не знаю".
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16.07.2021 18:10 Відповісти
Вам не треба погоджуватись не зі мною, не будь с ким. Просто подумайте про це. Не зовсім зрозумів про "щепки". Можлмво те що ми воюєм з кацапами а гинуть також і їхні діти, якщо так то я не згоден. Вони нас знищують і намагаються підкорити сотні років, чому саме зараз вони
і/або їхні нащадки повинні стати людьми. З нашої сторони повинні бути не емоції а холодний розрахунок, це єдиний наш шлях щоб вижити. (Кацапи дуже підступні, цим вони й завойовують. Не силою). Імхо.
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16.07.2021 18:33 Відповісти
В цілому згоден. Щодо "щепок", то дійсно хотів сказати, що при такому підході ми маємо радіти загибелі їх дітей. Радіти загибелі малюка (можливо - новонародженого), бо він не встиг стати достойною людиною - з цим важко погодитись.
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17.07.2021 23:42 Відповісти
PS Пост Біоса набрав 14 лайків, моя відповідь - жодного. Я не женусь за лайками, але дивлюсь на це як на міні-соцопитування. Більшість читачів Цензора напевне вбили б новонародженого Адольфа Шикельгрубера. Нікого не звинувачую, просто констатую факт.
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16.07.2021 18:15 Відповісти
Ні, не вбили б. Але яби хтось вбив, або просто помер то не засмучувались.
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16.07.2021 18:37 Відповісти
Додам трохи. Зараз в Німеччині стихія забрала багато життів, і не вважаючи на те що вони принесли багато горя в роки другої світової війни, нам їх шкода. Тому що вони виправились, вони покаялись. Це і є та правильна гуманність. Раша не каялась ніколи, навіть зараз в нас війна з ними.
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16.07.2021 18:46 Відповісти
Пермяков бы зарезал младенца Шикльгрубера. Зверское убийство российским олигофреном Валерием Пермяковым армянской семьи 12 января 2015 года повергло мировое сообщество в шок. Расстрелять беззащитных спящих людей - верх цинизма. Колоть штыком шестимесячного мальчика Сержа - садизм.
Но так думают в Европе, а в российских социальных сетях возникли группы и сообщества в поддержку Валерия Пермякова, которые превозносят его, чуть ли не до статуса героя нации или «узника совести». Среди высшего командования Вооруженных православных сил РФ встречаются даже садисты. В пьяном угаре, командир 160-го танкового полка, кавалер ордена Мужества, член Коммунистической партии полковник Юрий Буданов арестовал и задушил восемнадцатилетнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву.
Угро-финны и мокша называют убийцу в погонах «Спасителем России», но самый «гуманный» суд в мире не согласился с общественным мнением, признал Буданова виновным и вынес соответствующий приговор. А точку в жизни военного маньяка поставили в центре Москвы чеченские мстители.
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23.09.2021 09:48 Відповісти
Пермяков зарезал бы любого младенца - просто так, потому что проходил мимо. А Шикльгрубера, кстати, мог бы и пожалеть - как родственную душу.
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23.09.2021 22:07 Відповісти
уууууууууууууууу бум
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16.07.2021 14:18 Відповісти
на России стал резко легчать воздух....
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16.07.2021 14:18 Відповісти
Наверное, диверсия. Навальному новое обвинение уже готовят.
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16.07.2021 14:43 Відповісти
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 1036
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16.07.2021 14:19 Відповісти
ну, как, с людьми...
с оккупантами...
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16.07.2021 14:20 Відповісти
А пожары в Сибири, а наводнения, а школьные туалеты на улицах, а экология, а дороги и мосты, а 2! миллиона вопросов холопов во время "прямой линии"? Дел для Бункерного сидельца мульён, а он альтернативной историей для таких же альтернативно одарённых увлёкся, ленина со сраленым штудирует
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16.07.2021 14:20 Відповісти
.. аллё! выходить или как???
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 8413

...
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16.07.2021 14:23 Відповісти
А выходи... скунсику.
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16.07.2021 14:47 Відповісти
скунс?
кто скунса звал ???
Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту - Цензор.НЕТ 2672

...
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16.07.2021 14:50 Відповісти
Ха..На такую новость неопределенную еноту выходить западло.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
Давай, навприсядку!
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16.07.2021 16:21 Відповісти
крим чий?
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16.07.2021 14:23 Відповісти
Окупанти НЕ люди , тому шкода тільки дітей !
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16.07.2021 14:24 Відповісти
Вже навіть машини зрозуміли, що Русскій Міръ має бути знищеним. А Цензор так і не зробив українську версію за замовчуванням.
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16.07.2021 14:24 Відповісти
Ще не сказали про українську дрг-чекаємо
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16.07.2021 14:46 Відповісти
візитка Яроша?
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16.07.2021 17:00 Відповісти
Давай АН, не зупиняйся!!!!!!
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16.07.2021 14:51 Відповісти
Будем надеяться на худшее
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16.07.2021 14:56 Відповісти
Худшее - 1 пилот ногу сломал
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16.07.2021 18:34 Відповісти
Эксплуатация Ан-28 на регулярных линиях практически везде прекращена. На 2021 год последним эксплуатантом Ан-28 на регулярных пассажирских линиях является российская авиакомпания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%9B%D0%90_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) СиЛА , в парке которой остаются 5 бортов из которых один уже не летает. Еще один борт, зарегистрированный за авиакомпанией, эксплуатируется частным лицом на авиационных работах.
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16.07.2021 15:04 Відповісти
Знайшли. Всі живі, всі в лайні.
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16.07.2021 15:12 Відповісти
заблудился? глонасс в отпуске?
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16.07.2021 15:14 Відповісти
Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке стала ошибка экипажа, - сообщает газета http://www.kommersant.ru/ «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавиации. Один из участников расследования рассказал изданию, что пилоты явно потерялись в пространстве и при этом игнорировали и показания приборов, и предостережения диспетчера. По данным Росавиации, в крови обоих летчиков был обнаружен алкоголь.
Ан-26 разбился 6-го июля. На борту было 28 человек, все погибли.
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16.07.2021 15:18 Відповісти
Звідки на борту взялись люди? Там же наче одні кацапи летіли.
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16.07.2021 17:36 Відповісти
брехня, все живы, уже кричат медали дайте летчикам за героизм
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17.07.2021 23:21 Відповісти
Вже знайшли, жорстка посадка але всі живі, хоча у москалів і падіння Гастело назвали б жорсткою посадкою.
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16.07.2021 15:30 Відповісти
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1 1978 производство было переведено на завод ПЗЛ-Мелец. в Польше Первый польский самолёт полетел в 1984
Сертификат лётной годности в СССР Ан-28 получил в 1986
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16.07.2021 15:41 Відповісти
Та ну вы даете! Второй за месяц! ..Дык.... это украинский след!!! Это и якутскому ежу понятно. Это хитрые укры удаленно Аны сбивают. Вот уж укропы поганые ну на краю земли достанут и ..угробят. Ну шо ..это тока всем переселятся на Шпицберген, другого кремлевскаго хода нет.
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16.07.2021 15:43 Відповісти
Рашка напала на Украину, но отказаться от самолетов Ан они не хотят. А периодическое ТО и продление срока эксплуатации может либо производитель этих самолетов, либо сертифицированная им компания. Так что в раше нарушение на нарушении.
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16.07.2021 16:08 Відповісти
Это у людей нарушение, а в лепрозории нелегитимная госдура нарушения отменила, ибо так велел ботокс...
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16.07.2021 16:24 Відповісти
Шпицберген - это Норвегия, если что. коцабы туды ж.пу мостят только ради "вьєличия". мое мнение - гнать их с севера сраным веником.
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16.07.2021 20:17 Відповісти
Не долетел до Бермуд...
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16.07.2021 16:22 Відповісти
Надіюсь , що російські фашисти не вижили . Жоден . Ця чудова подія - ще один маленький крок до миру .
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16.07.2021 16:57 Відповісти
А звідки там люди взялись?
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16.07.2021 17:35 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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16.07.2021 18:14 Відповісти
ну и хрен с ними, пусть продолжают в том же духе
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16.07.2021 18:19 Відповісти
Отставить радость. Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28, выполнявшего рейс "Кедровый-Томск", обнаружили вертолеты спасателей. Все 17 человек, в том числе четверо детей, эвакуированы в центральную клиническую больницу Томска. Никто из них не получил тяжелых травм, в основном у детей и взрослых ушибы и ссадины.
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16.07.2021 20:12 Відповісти
Очень жаль....
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16.07.2021 22:16 Відповісти
 
 