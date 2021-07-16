Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту
У Росії літак Ан-28 зник з радарів у Томській області. На борту перебуває 17 осіб, серед яких четверо дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Літак Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксовано спрацьовування аварійного маяка. Ведуться пошуки", - сказало джерело.
На борту літака перебуває 17 осіб, включаючи чотирьох дітей.
"За уточненими даними, на борту судна 17 осіб, з них три члени екіпажу і чотири дитини", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що літак зник з радарів о 12:00 за московським часом, при цьому відмітка на радарі відсутня.
За попередніми даними, літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він здійснював внутрішньо регіональної рейс за маршрутом Кедровий-Томськ.
Джерело припустило, що зниклий Ан-28 міг зробити жорстку посадку в Бакчарському районі Томської області.
"За попередніми даними, встановлено квадрат пошуку в Бакчарському районі, звідти надходять сигнали маяка", - пояснив він.
На пошуки зниклого літака спрямована авіація, в тому числі гелікоптери Мі-8.
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і/або їхні нащадки повинні стати людьми. З нашої сторони повинні бути не емоції а холодний розрахунок, це єдиний наш шлях щоб вижити. (Кацапи дуже підступні, цим вони й завойовують. Не силою). Імхо.
Но так думают в Европе, а в российских социальных сетях возникли группы и сообщества в поддержку Валерия Пермякова, которые превозносят его, чуть ли не до статуса героя нации или «узника совести». Среди высшего командования Вооруженных православных сил РФ встречаются даже садисты. В пьяном угаре, командир 160-го танкового полка, кавалер ордена Мужества, член Коммунистической партии полковник Юрий Буданов арестовал и задушил восемнадцатилетнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву.
Угро-финны и мокша называют убийцу в погонах «Спасителем России», но самый «гуманный» суд в мире не согласился с общественным мнением, признал Буданова виновным и вынес соответствующий приговор. А точку в жизни военного маньяка поставили в центре Москвы чеченские мстители.
с оккупантами...
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кто скунса звал ???
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Ан-26 разбился 6-го июля. На борту было 28 человек, все погибли.
Сертификат лётной годности в СССР Ан-28 получил в 1986