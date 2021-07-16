УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10177 відвідувачів онлайн
Новини
783 11

Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ об'єднав український народ

Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ об'єднав український народ

Президент України Володимир Зеленський в річницю Декларації про державний суверенітет України підкреслив, що документ об'єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу і цю справу треба гідно продовжувати, розвиваючи незалежну європейську Україну.

"Декларація про державний суверенітет України стала першим кроком до ухвалення Акта проголошення незалежності . Цей документ об’єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу. Маємо гідно продовжувати цю справу, розвиваючи незалежну європейську Україну", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко у 31-шу річницю ухвалення Декларації про суверенітет України: Досі потрібно відбивати атаки Кремля і його міфи про "один народ"

Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ обєднав український народ 01
Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ обєднав український народ 02

Автор: 

декларація (1430) Зеленський Володимир (24213) історія (1071) суверенітет (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
ха.. но ты все делаешь наоборот !!! до развала государства осталось тебе совсем немного... и многие понимают что это и есть план твоих кураторов с кремля !!! .. ты не жилец в любом случае..
показати весь коментар
16.07.2021 14:28
+8
Сначала тебе надо уйти с поста президента со всем зеленожопым шоблом.
показати весь коментар
16.07.2021 14:33
+7
Шо воно меле?! Знов не прокапався, наркоша хрипата?!
показати весь коментар
16.07.2021 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И неплохо бы делать это на ТРЕЗВУЮ голову
показати весь коментар
16.07.2021 14:26 Відповісти
Уже без тебя
показати весь коментар
16.07.2021 14:26 Відповісти
ха.. но ты все делаешь наоборот !!! до развала государства осталось тебе совсем немного... и многие понимают что это и есть план твоих кураторов с кремля !!! .. ты не жилец в любом случае..
показати весь коментар
16.07.2021 14:28 Відповісти
Зеленский по случаю годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Должны достойно продолжать строить свое государство - Цензор.НЕТ 5189
показати весь коментар
16.07.2021 14:30 Відповісти
З тобою, ЗЄля, країна будується в сторону дня.
показати весь коментар
16.07.2021 14:31 Відповісти
Сначала тебе надо уйти с поста президента со всем зеленожопым шоблом.
показати весь коментар
16.07.2021 14:33 Відповісти
Шо воно меле?! Знов не прокапався, наркоша хрипата?!
показати весь коментар
16.07.2021 14:35 Відповісти
ЗЕлений мудак похвастався збудованою ще при Порошенку злітною смугою
Інколи читаєш новини шанованих видань, і диву даєшся.

Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!

Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!😀
показати весь коментар
16.07.2021 14:46 Відповісти
Власть проспала страну
показати весь коментар
16.07.2021 16:00 Відповісти
Жодному твоєму слову не має довіри, всі чули як тИ непорозуміння, в 14 році висловився і про Україну і про українців, як ти радів як танк у ВСУ "отжали, молодцы"!!!! Тому чмо зирай своъ манаткі і пиз.....уй на ...уй в оман, там тобі швиденько щось зроБЛЯТЬ!!!! Ну ти зрозуміло???!!!!!
показати весь коментар
16.07.2021 16:19 Відповісти
 
 