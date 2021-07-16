Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ об'єднав український народ

Президент України Володимир Зеленський в річницю Декларації про державний суверенітет України підкреслив, що документ об'єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу і цю справу треба гідно продовжувати, розвиваючи незалежну європейську Україну.

"Декларація про державний суверенітет України стала першим кроком до ухвалення Акта проголошення незалежності . Цей документ об’єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу. Маємо гідно продовжувати цю справу, розвиваючи незалежну європейську Україну", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.

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