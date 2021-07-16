Зеленський з нагоди річниці Декларації про державний суверенітет України: Цей документ об'єднав український народ
Президент України Володимир Зеленський в річницю Декларації про державний суверенітет України підкреслив, що документ об'єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу і цю справу треба гідно продовжувати, розвиваючи незалежну європейську Україну.
"Декларація про державний суверенітет України стала першим кроком до ухвалення Акта проголошення незалежності . Цей документ об’єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу. Маємо гідно продовжувати цю справу, розвиваючи незалежну європейську Україну", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року.
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Інколи читаєш новини шанованих видань, і диву даєшся.
Ні, сьогодні не добудували нову злітну смугу в Одеському летовищі.
Вона була вже готова рівно два роки тому - її будівництво завершили 17 липня 2019 року, ще за Порошенка!
Повноцінно, аеропорт з новим терміналом і новою злітною смугою мав запрацювати наприкінці 2019.
Чим два роки займався Зеленський, що ніяк не міг ввести в експлуатацію вже збудований об'єкт - одному Богу і Єрмаку відомо.
І де обіцяні ним 16 нових аеропортів?
За два роки - не збудовано жодного!
Навіть проекти відсутні!😀