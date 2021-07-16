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Мінцифри співпрацюватиме з Amazon для прискорення розвитку хмарних технологій в Україні

Мінцифри співпрацюватиме з Amazon для прискорення розвитку хмарних технологій в Україні

15 липня в Лондоні віцепрем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Меморандум передбачає співпрацю Мінцифри та AWS з таких напрямів:

а) Розвиток навичок роботи з хмарними технологіями з метою впровадження програм навчання і сертифікації, що базується на хмарних рішеннях.

У межах програми українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy, що надає студентам, викладачам та навчальним закладам ресурси для прискорення навчання хмарних технологій. Програма передбачає безкоштовні сервіси, які доступні необмеженій кількості студентів і викладачів.

b) Підтримка у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення

Програми, як AWS Activate, пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів. Вони вже допомогли українським стартапам, наприклад, Preply, де з моменту запуску провели понад 10 мільйонів уроків для студентів.

с) Співпраця з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

"Розвиток хмарних технологій в Україні — пріоритет для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі", - сказав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз триває тестування міжнародного сертифіката про вакцинацію для можливості виїзду за кордон, - Федоров

Автор: 

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https://internetua.com/iranskie-hakery-sozdali-botofermu-iz-superkrasotok-i-vymanivali-dannye-u-*******-ssha Иранские хакеры создали ботоферму из суперкрасоток и выманивали данные у военных США
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16.07.2021 14:31 Відповісти
https://cursorinfo.co.il/incidents/ruhani-iran-mozhet-obogatit-uran-do-90-protsentov/ Рухани: Иран может обогатить уран до 90 процентов
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16.07.2021 14:33 Відповісти
путлер кормит, не?
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16.07.2021 14:36 Відповісти
кино есть такое, мелкие арапы на циновках под телок косят
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16.07.2021 14:35 Відповісти
ну, а когда ж людей в долги перестанут загонять?
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16.07.2021 14:32 Відповісти
Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
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16.07.2021 14:34 Відповісти
Сикоко кацапской и китайской агентуры внедрено в эту компанию?
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16.07.2021 14:39 Відповісти
.

гиперлуп ? 2й гиперлуп ?
дебилы
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16.07.2021 17:46 Відповісти
 
 