Мінцифри співпрацюватиме з Amazon для прискорення розвитку хмарних технологій в Україні

15 липня в Лондоні віцепрем'єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Меморандум передбачає співпрацю Мінцифри та AWS з таких напрямів:

а) Розвиток навичок роботи з хмарними технологіями з метою впровадження програм навчання і сертифікації, що базується на хмарних рішеннях.

У межах програми українські навчальні заклади зможуть приєднатися до AWS Academy, що надає студентам, викладачам та навчальним закладам ресурси для прискорення навчання хмарних технологій. Програма передбачає безкоштовні сервіси, які доступні необмеженій кількості студентів і викладачів.

b) Підтримка у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Зокрема, за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів, які використовують хмарні рішення

Програми, як AWS Activate, пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів. Вони вже допомогли українським стартапам, наприклад, Preply, де з моменту запуску провели понад 10 мільйонів уроків для студентів.

с) Співпраця з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

"Розвиток хмарних технологій в Україні — пріоритет для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі", - сказав Федоров.

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