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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:

  • тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
  • 15 реактивних протитанкових гранат;
  • 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
  • 20 г гексогену;
  • 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено:

  • пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
  • 8 підривачів;
  • детонуючий шнур;
  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
  • 9 магазинів до автоматичної зброї;
  • майже 2 тис. патронів різного калібру;

Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:

  • 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
  • майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Дивіться також: Тротил, гранати, пістолети і сотні набоїв: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон зі зброєю та боєприпасами. ФОТОрепортаж

Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.

Під час огляду тайника правоохоронці виявили:

  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 7 гранат РГД і Ф-1;
  • 3 гранати для підствольного гранатомета;
  • понад 400 набоїв різного калібру.

У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.

Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження 01
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження 02
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

СБУ (12912) сховок (125)


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Топ коментарі
+9
Зепадаль в 2014 г хвалила «молодцы» защищали «одиннарот» !
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16.07.2021 14:36
+9
Очень актуально выражение "Враг не спит" Не нжно терять бдительность ни на минуту. Потому что враг в подробностях по своему тв рассказывает, кого и как будут вешать, сколько миллионов в Сибирь переселить, в случае оккупации.
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16.07.2021 14:39
+4
Бред! Опять искатели металла нашли старые схроны. Это эхо войны! Спецы никогда так хранить не будут. Патроны точно пришли в негодность. Впрочем как и остальное уже опасно само по себе из-за такого хранения. Зато рубанулись перед Зе... СБУшники. Сейчас клоун награды и звезды раздавать начнет. Зе... мне Брежнева напоминает.
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16.07.2021 14:52
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Зепадаль в 2014 г хвалила «молодцы» защищали «одиннарот» !
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16.07.2021 14:36 Відповісти
Це більше схоже на схрони військових які повертались з АТО в Одесу. На диверсантів не дуже схоже, незрозумілий набір набоїв та гранат.
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16.07.2021 17:50 Відповісти
Очень актуально выражение "Враг не спит" Не нжно терять бдительность ни на минуту. Потому что враг в подробностях по своему тв рассказывает, кого и как будут вешать, сколько миллионов в Сибирь переселить, в случае оккупации.
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16.07.2021 14:39 Відповісти
у нас полкан гру такое в машине возит....
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16.07.2021 14:42 Відповісти
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16.07.2021 18:22 Відповісти
вороги не сплять, всім їм один на рот...
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16.07.2021 14:46 Відповісти
Знайти кнапську падаль і розвісити на бірозах
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16.07.2021 14:47 Відповісти
баклановці самі сховали, самі знайшли. треба якусь діяльність імітувати
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16.07.2021 14:56 Відповісти
Бред! Опять искатели металла нашли старые схроны. Это эхо войны! Спецы никогда так хранить не будут. Патроны точно пришли в негодность. Впрочем как и остальное уже опасно само по себе из-за такого хранения. Зато рубанулись перед Зе... СБУшники. Сейчас клоун награды и звезды раздавать начнет. Зе... мне Брежнева напоминает.
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16.07.2021 14:52 Відповісти
и не лень им это таскать то в лес, то в оружейку, то опять в лес, чтобы показать свою бурную деятельность
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16.07.2021 14:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html А ось це вже серйозно...

Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 9507

Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 3062

Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ

P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
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16.07.2021 15:00 Відповісти
припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників. вы , че. Госпожа /по Зеленскому, не фрау/ Меркель постройкой Северного потока 2 добывает себе на пенсии теплое местечко в газпроме. Какие союзники. Они все уже на подкормке у Путина. Что мадьяры, что чех, что австрийская невеста. Немцы толпятся за место у кормушки. Француз слюной давится от зависти. Так что США может быть, а союзники это половина продажные твари.
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16.07.2021 16:01 Відповісти
Я так понимаю СБУ от нечего делать шарилось по посадкам и вдруг начало копать яму, а там, вот что значит совпадение, обнаружилось оружие. Вот же клоуны.
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16.07.2021 15:15 Відповісти
"брати" готували прорив до своїх, на Банкову, де тримає оборону від Пороха та його "порохоботів" імператриця Зєля Шнирьліц зі своїм фаворитом Альфонсом д"Єрмаком..
- мабуть гламний лейтенант СБУ Бакланов просто був не вкурсі, бо зазвичай їхні засланці, в тому числі і тіпа культурні, наразі легко прориваються до Києва: портнови-татарови-аксьонови-кіркорови-басти-меладзе..
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16.07.2021 15:24 Відповісти
До сих пор не знают что у нас куча "металошукачив" . Нашли где прятать...
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16.07.2021 15:26 Відповісти
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 5452
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16.07.2021 15:30 Відповісти
 
 