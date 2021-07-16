Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:

тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;

15 реактивних протитанкових гранат;

57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;

20 г гексогену;

1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено:

пластичну вибухову речовину вагою 120 г;

8 підривачів;

детонуючий шнур;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5;

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тис. патронів різного калібру;

Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:

15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;

майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.

Під час огляду тайника правоохоронці виявили:

2 реактивні протитанкові гранати;

7 гранат РГД і Ф-1;

3 гранати для підствольного гранатомета;

понад 400 набоїв різного калібру.

У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.







Фото: сайт СБУ