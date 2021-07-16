Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження. ФОТОрепортаж
СБУ виявила в Запорізькій і Одеській областях чотири схрони із засобами ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій. Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:
- тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
- 15 реактивних протитанкових гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
- 20 г гексогену;
- 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено:
- пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
- 8 підривачів;
- детонуючий шнур;
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
- 9 магазинів до автоматичної зброї;
- майже 2 тис. патронів різного калібру;
Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:
- 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
- майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.
Під час огляду тайника правоохоронці виявили:
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 7 гранат РГД і Ф-1;
- 3 гранати для підствольного гранатомета;
- понад 400 набоїв різного калібру.
У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.
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Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
- мабуть гламний лейтенант СБУ Бакланов просто був не вкурсі, бо зазвичай їхні засланці, в тому числі і тіпа культурні, наразі легко прориваються до Києва: портнови-татарови-аксьонови-кіркорови-басти-меладзе..