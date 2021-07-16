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Новини
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Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні

Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що питання про подальші відставки міністрів може вирішитися цієї осені, а сам він має питання щодо виконання роботи як мінімум до трьох членів уряду.

"Я вважаю, що деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання і у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз - точно немає. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени - подивимося", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим на уточнювальне запитання, до скількох членів уряду у нього є питання, спікер відповів, що "як мінімум до трьох", але називати їхні імена відмовився.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про можливість відставки Разумкова: Кадрових змін у Раді не планують

Автор: 

Кабмін (14134) відставка (1470) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+4
У меня есть вопросы к слугам народа, которые нечего хорошего для народа не сделали.
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16.07.2021 14:49
+2
Ікой весь захадочний! 😁
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16.07.2021 14:47
+2
Готовят громоотводы для Бубаса после осеннего ,,покращення,, цен на комуналку ?
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16.07.2021 15:09
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Ікой весь захадочний! 😁
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16.07.2021 14:47 Відповісти
интриган, однако )))
(малюська...дыши носом )))
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16.07.2021 14:47 Відповісти
Какие там интриги? Это осенью встанет вопрос об отставке ВСЕХ министров, моносброда и потерпевшего вiслюка.
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16.07.2021 15:50 Відповісти
Спикер вроде должен голоса считать и Законы подписывать??, а не вопросы министрам задавать???)..
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16.07.2021 14:48 Відповісти
У меня есть вопросы к слугам народа, которые нечего хорошего для народа не сделали.
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16.07.2021 14:49 Відповісти
более чем уверен, что для народа властьимущего они сделали более чем достаточно
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16.07.2021 15:13 Відповісти
хм.. а у Народа Украины есть вопросы ко Всем вам !!! И осенью они их озвучат...
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16.07.2021 14:54 Відповісти
Верещучка напряглася
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16.07.2021 15:01 Відповісти
Готовят громоотводы для Бубаса после осеннего ,,покращення,, цен на комуналку ?
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16.07.2021 15:09 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html

Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 3909
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html Депутатам «Слуги народа» ЗАДОЛЖАЛИ доплаты в конвертах.
А что случится, если рейтинг Владимира Зеленского не поддерживать хвалебными репортажами по телевизору?
Ответ: рейтинг будет рушиться. А на фоне роста тарифов и раскола и саботажа в «Слуге народа» рушиться он будет еще резвее.
Источники сообщают, что депутатам «Слуги народа» заплатить обещали прямо перед каникулами - сразу за все. Это - прямо сейчас.
Офис президента договорился о займе с кем-то из олигархов (врать не будем - не знаем с кем), пообещав отдать деньги после получения китайского кредита.
Так что после каникул следим за поведением депутатов «Слуги народа». Равно как и за тем, изменится ли отношение к Зеленскому топовых СМИ? https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html
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16.07.2021 15:34 Відповісти
Саме восени. Десь так кінець листопада - початок грудня.
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16.07.2021 20:30 Відповісти
 
 