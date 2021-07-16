Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що питання про подальші відставки міністрів може вирішитися цієї осені, а сам він має питання щодо виконання роботи як мінімум до трьох членів уряду.

"Я вважаю, що деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання і у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз - точно немає. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени - подивимося", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим на уточнювальне запитання, до скількох членів уряду у нього є питання, спікер відповів, що "як мінімум до трьох", але називати їхні імена відмовився.

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