Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що питання про подальші відставки міністрів може вирішитися цієї осені, а сам він має питання щодо виконання роботи як мінімум до трьох членів уряду.
"Я вважаю, що деяких міністрів можна віднести до числа тих, хто непогано виконує свою роботу, а до деяких є питання і у мене, і у народних депутатів. Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз - точно немає. У літній проміжок часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени - подивимося", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разом з тим на уточнювальне запитання, до скількох членів уряду у нього є питання, спікер відповів, що "як мінімум до трьох", але називати їхні імена відмовився.
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(малюська...дыши носом )))
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html Депутатам «Слуги народа» ЗАДОЛЖАЛИ доплаты в конвертах.
А что случится, если рейтинг Владимира Зеленского не поддерживать хвалебными репортажами по телевизору?
Ответ: рейтинг будет рушиться. А на фоне роста тарифов и раскола и саботажа в «Слуге народа» рушиться он будет еще резвее.
Источники сообщают, что депутатам «Слуги народа» заплатить обещали прямо перед каникулами - сразу за все. Это - прямо сейчас.
Офис президента договорился о займе с кем-то из олигархов (врать не будем - не знаем с кем), пообещав отдать деньги после получения китайского кредита.
Так что после каникул следим за поведением депутатов «Слуги народа». Равно как и за тем, изменится ли отношение к Зеленскому топовых СМИ? https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html