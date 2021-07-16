Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського. Він заявив, що знайти замовників і організаторів побиття місцевої правозахисниці Наталії Ешонкулової - це справа честі для нового міністра.

Про це Філатов пише в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова. Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіду ми в Дніпрі не пішли на суворі обмеження", - розповів Філатов.

За словами мера Дніпра, її жорстоко і по-звірячому побили.

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"Вона публічно назвала основних замовників свого побиття. Весь Дніпро знає, що у них був прямий конфлікт. ... Я звертаюся до новопризначеного міністра МВС. Денисе Анатолійовичу, тепер ця справа - справа Вашої честі. Знайти і покарати не просто "биків"-виконавців, але і організаторів, і замовників цього огидного злочину. І ще зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ, яка крім грошей, телеканалів і ручних попів, обзавелася ще й власними депутатами від партії влади", - підкреслив Філатов.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили правозахисницю Наталію Ешонкулову