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Новини
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Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ

Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського. Він заявив, що знайти замовників і організаторів побиття місцевої правозахисниці Наталії Ешонкулової - це справа честі для нового міністра.

Про це Філатов пише в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова. Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіду ми в Дніпрі не пішли на суворі обмеження", - розповів Філатов.

За словами мера Дніпра, її жорстоко і по-звірячому побили.

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"Вона публічно назвала основних замовників свого побиття. Весь Дніпро знає, що у них був прямий конфлікт. ... Я звертаюся до новопризначеного міністра МВС. Денисе Анатолійовичу, тепер ця справа - справа Вашої честі. Знайти і покарати не просто "биків"-виконавців, але і організаторів, і замовників цього огидного злочину. І ще зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ, яка крім грошей, телеканалів і ручних попів, обзавелася ще й власними депутатами від партії влади", - підкреслив Філатов.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили правозахисницю Наталію Ешонкулову

Автор: 

Дніпро (3295) побиття (947) ОЗУ (155) організована злочинність (57) злочинність (511) активіст (314) Філатов Борис (463) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+10
А местные, Днепровские "правоохранители" зачем, штаны протирать и дань собирать? Или нам всем по каждому местному криминальному царьку, а они есть практически в каждой области, ещё в ООН написать?
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16.07.2021 14:50
+6
а что,Аваков за семь лет не справился,или свои своих не трогают?
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16.07.2021 15:01
+5
т.е. филатов хочет написать явку с повинной за создание ОПГ в Днепре и сдать всех участников !?
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16.07.2021 14:53
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Ага, на особистий контроль візьме ...))
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16.07.2021 15:05 Відповісти
А местные, Днепровские "правоохранители" зачем, штаны протирать и дань собирать? Или нам всем по каждому местному криминальному царьку, а они есть практически в каждой области, ещё в ООН написать?
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16.07.2021 14:50 Відповісти
Крыша,слышали такое слово?Уехала,теперь другая.
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16.07.2021 14:54 Відповісти
///
В Днепропетровской области назначен новый начальник полиции - им стал полковник Анатолий Щадило. Нового руководителя представил личному составу заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко. Представление состоялось, 15 июля 2020 года. До назначения главой полиции Днепропетровщины Щадило занимал должность начальника управления Нацполиции в Хмельницкой области. На этой должности полковник полиции нес службу с сентября 2019 года. В целом же Щадило работает в органах внутренних дел с 1997 года. В свою очередь глава профсоюза "Правозахисники країни" Сергей Джихур сообщил, что в 2013 году Щадило работал заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, во время Революции Достоинства, занимал должность заместителя начальника столичного управления МВД и принимал участие в разгоне демонстрантов.
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16.07.2021 14:55 Відповісти
зато сняли прошлого - слили видео - очень надо было ))
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16.07.2021 15:31 Відповісти
А правоохранители меру подчиняются?!
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16.07.2021 16:11 Відповісти
В Чернигове мер золотой батон похоже что в не сидеть на нарах купил мусорную гнилую
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16.07.2021 17:36 Відповісти
Как получается, что Аваков крышевал ОПГ?
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16.07.2021 17:35 Відповісти
т.е. филатов хочет написать явку с повинной за создание ОПГ в Днепре и сдать всех участников !?
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16.07.2021 14:53 Відповісти
не доживет до утра в ивсе))
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16.07.2021 15:32 Відповісти
ты будешь мочиловом, уверенный?
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16.07.2021 15:59 Відповісти
без детонатора ты просто - пшик)) будешь плохо вести - детонатор отберу))
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16.07.2021 16:06 Відповісти
ты *** у нас Big Bang - слугу себе порядочного выбрать не умеешь...
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16.07.2021 19:43 Відповісти
Если Бодя мобилизует всех местных парковщиков, мы и Донецк отбить можем!!)))
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16.07.2021 14:53 Відповісти
ничего вы не можете - вы ноль подтвержденный в апреле 2019м...
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16.07.2021 15:15 Відповісти
мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ? ,по ходу - филя хочет, одно опг, поменять на другое - руками красноперых - ну да ладно, все равно смешно
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16.07.2021 15:28 Відповісти
Чесно кажучи не все зрозуміло, що Ви написали.
"мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ?"
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16.07.2021 15:46 Відповісти
билборд ,говорят шо много по Днепру - где кошляк (президент федирации дзюдо Украины ) - рекламирует здоровый образ жизни)) - это боевое крыло филатова и корбана
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16.07.2021 15:56 Відповісти
Так нехай дзюдоісти постраждалу захистять. А шо ??
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16.07.2021 16:06 Відповісти
еще раз))) - филя хочет, одно опг, поменять на другое - compréhensible ? ферштейн?))
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16.07.2021 16:10 Відповісти
єс, сер, єс ...
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16.07.2021 18:43 Відповісти
а что,Аваков за семь лет не справился,или свои своих не трогают?
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16.07.2021 15:01 Відповісти
позавчера он без ума от чорта был, а сегодня он оно как получилось!, в городе dp,ua орудует нарик)
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16.07.2021 15:08 Відповісти
Нарик, Корбан, Мандич, Филатов -- это была одна группа решал и смотрящих от Бени. Беня никуда не делся. Он теперь "папа" всей власти.
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16.07.2021 15:13 Відповісти
от сейчас ооном и озабоченностью дохнуло.....
вроде казлам спасибо.
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16.07.2021 15:06 Відповісти
Філатов, а чого твій друган цього не зробив?
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16.07.2021 15:12 Відповісти
не знаю о чем ты - но он вас, зеленых казлов предвидел....
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16.07.2021 19:52 Відповісти
Так у Філатова ж друган Аваков. Он ему даже благодарность высказывал. Ты чето перепутал. И насчет зелени тоже. Я к зебилам не отношусь 😀
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16.07.2021 21:42 Відповісти
ну хоть не ты... звиняи уже...
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16.07.2021 21:46 Відповісти
😀
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16.07.2021 21:57 Відповісти
если надо - оттопчись на мне, бо моя неправда була... я смолчу...
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16.07.2021 22:04 Відповісти
Якби ж ти був гарною жінкою то може б і оттоптався...
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17.07.2021 09:39 Відповісти
Боря, ты ещё юзика , дебила квартального, призови решить проблему. Оно как хряпнецца посреди Днепра! Все ваши враги от жировых брызг и разбегутся!)
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16.07.2021 15:15 Відповісти
"Справа честі" ... Чого це Філатов роздає завдання ? І ще і з гонором.
У Дніпрі поліція закінчилась ?
Це ж виходить мер Дніпра не сподівається на місцевих ??
Жах і сором !!
До речі. Там же є ще підрозділи НГ і СБУ.
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16.07.2021 15:38 Відповісти
местная милиция мэру не подчиняется
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16.07.2021 16:13 Відповісти
В Чернигове выполняет преступные наказы, закрывает дела
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16.07.2021 17:37 Відповісти
Меру ні - Закону і Порядку, так.
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16.07.2021 18:42 Відповісти
ну эту хотя бы кислотой не облили, хотя видок у нее прямо скажем жутковатый... На своей странице Эшонкулова пишет, кого подозревает и добавляет, что полгода назад писала заявление по поводу угроз https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%AD%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100009317015475/ Наташа Эшонкулова
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16.07.2021 15:47 Відповісти
И Шо то за зверь
если ходит как утка,крякает и плавает как утка??
Наверное зверь..
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16.07.2021 16:32 Відповісти
на кацапляндию тебе
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16.07.2021 19:56 Відповісти
 
 