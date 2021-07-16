Філатов - Монастирському: Необхідно знайти винних у побитті Ешонкулової і зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ
Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до новопризначеного голови МВС Дениса Монастирського. Він заявив, що знайти замовників і організаторів побиття місцевої правозахисниці Наталії Ешонкулової - це справа честі для нового міністра.
Про це Філатов пише в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора була по-звірячому побита місцева правозахисниця Наташа Ешонкулова. Ми добре з нею знайомі, коли в локдаун вона відстоювала права підприємців, щоб влада не закривала дрібний бізнес. Саме завдяки її зусиллям, в останню хвилю ковіду ми в Дніпрі не пішли на суворі обмеження", - розповів Філатов.
За словами мера Дніпра, її жорстоко і по-звірячому побили.
"Вона публічно назвала основних замовників свого побиття. Весь Дніпро знає, що у них був прямий конфлікт. ... Я звертаюся до новопризначеного міністра МВС. Денисе Анатолійовичу, тепер ця справа - справа Вашої честі. Знайти і покарати не просто "биків"-виконавців, але і організаторів, і замовників цього огидного злочину. І ще зробити так, щоб Дніпро нарешті зітхнув вільно від ОЗУ, яка крім грошей, телеканалів і ручних попів, обзавелася ще й власними депутатами від партії влади", - підкреслив Філатов.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє невідомих побили правозахисницю Наталію Ешонкулову
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В Днепропетровской области назначен новый начальник полиции - им стал полковник Анатолий Щадило. Нового руководителя представил личному составу заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко. Представление состоялось, 15 июля 2020 года. До назначения главой полиции Днепропетровщины Щадило занимал должность начальника управления Нацполиции в Хмельницкой области. На этой должности полковник полиции нес службу с сентября 2019 года. В целом же Щадило работает в органах внутренних дел с 1997 года. В свою очередь глава профсоюза "Правозахисники країни" Сергей Джихур сообщил, что в 2013 году Щадило работал заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, во время Революции Достоинства, занимал должность заместителя начальника столичного управления МВД и принимал участие в разгоне демонстрантов.
"мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ?"
вроде казлам спасибо.
У Дніпрі поліція закінчилась ?
Це ж виходить мер Дніпра не сподівається на місцевих ??
Жах і сором !!
До речі. Там же є ще підрозділи НГ і СБУ.
если ходит как утка,крякает и плавает как утка??
Наверное зверь..