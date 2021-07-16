УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9318 відвідувачів онлайн
Новини
2 552 20

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Державне бюро розслідувань (ДБР) через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Про це йдеться в заяві Руху опору капітуляції, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР всупереч закону відмазує Зеленського. Ми прийшли до ДБР, щоб отримати витяг про реєстрацію нашої заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. А саме - заяви про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання вагнерівців. Відповідь відомства - це намагання заплутати громадян і уникнути конкретики. Після понад години очікування, розмови з трьома представниками різних відділів, метушні, до нас таки вийшла представниця ДБР. Вона сказала, що відповідь є і її начебто надіслали ще 12 липня, хоча жодного листа Тетерук не отримував. Тому нам принесли ксерокопію", - йдеться в заяві.

"Щодо самої відповіді - вона максимально розпливчаста і явно написана нашвидкуруч на місці. В ДБР нашу заяву чомусь назвали зверненням. Сказано, що подану нами інформацію нібито додано до існуючої справи, і ведеться розслідування. Щоправда, жодних даних про цю справу, навіть її номер, в ДБР не надали. Не було також жодного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Така "відповідь" - це порушення статті 214 Процесуального Кодексу. Отже, влада ухиляється прямо відповідати та діяти за законом, обмежуючись нашвидкуруч набраним текстиком. В такому разі, наша реакція не забариться", - додали в Русі.

Також читайте: "ЄС" вимагає створити ТСК саме у справі "вагнерівців" і збирає підписи для позачергового засідання Ради, - Порошенко

В результаті від імені всіх заявників Андрій Тетерук подав скаргу в суд на бездіяльність Державного бюро розслідуваннь у справі "вагнерівців".

"13 липня ДБР не надало витягу про реєстрацію заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань щодо вчинення злочину Зеленським та його оточенням за статтею 111 "Державна зрада" щодо зриву операції по затриманню найманців ЧВК Вагнера. ДБР відмовилося реєструвати кримінальне провадження та обмежилося ксерокопією "відписки". В скарзі до суду вимагаємо зобов'язати уповноваженого слідчого Центрального апарату Державного бюро розслідувань внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати відповідний витяг з реєстру ", - розповіли в Русі опору капітуляції.

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 01
Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 02
Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 03
Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 04
Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 05
Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі вагнерівців 06

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) суд (11731) державна зрада (1712) Тетерук Андрій (104) ПВК Вагнер (1541) ДБР (3536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Зелебобіки, уявіть якби спецоперацію злив Порох - на яке б випорожнення ви зійшли?
показати весь коментар
16.07.2021 15:00
+16
ДБР как и генпрокурор-свои в доску...Суки.
показати весь коментар
16.07.2021 15:02
+15
Дякую небайдужим!
показати весь коментар
16.07.2021 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелебобіки, уявіть якби спецоперацію злив Порох - на яке б випорожнення ви зійшли?
показати весь коментар
16.07.2021 15:00 Відповісти
так зелебобы и говорят-порох виноват
показати весь коментар
16.07.2021 15:09 Відповісти
та й вони і без цього сходять.
Що цікаво, коли їм вказуєш (ну, я не пропускаю нагоди...) на те, до чого вони довели країну - вони кричать, що Пороха ненавидять; а до 73/43%зебілів не належать. Бо, мовляв, в них інші кумири, не Зе-урод... Навіть не хочуть визнавати, що вони всі з одного нужника, тільки по сорту гівна вони відрізняються один від одного...
показати весь коментар
16.07.2021 15:13 Відповісти
ДБР как и генпрокурор-свои в доску...Суки.
показати весь коментар
16.07.2021 15:02 Відповісти
ну не сиделось на квартале .. как в кино то гладко получалось ..полез звезды хватать... заигрался... или порох опять виноват
показати весь коментар
16.07.2021 15:03 Відповісти
Сколько раз можно говорить, писать и т.д. что все эти процеДуры со сбором подписей , жалобы и всякая эта цивилизованная муйня - до писты этим упырям !!! Только коктейли !!!
показати весь коментар
16.07.2021 15:03 Відповісти
Дякую небайдужим!
показати весь коментар
16.07.2021 15:07 Відповісти
Наивные)))
показати весь коментар
16.07.2021 15:08 Відповісти
Сметуны заснули или обосцались ?
показати весь коментар
16.07.2021 15:08 Відповісти
Цей кейс не стосується корму в яслах - тому мовчать.))
показати весь коментар
16.07.2021 15:10 Відповісти
подляк команди не даваав... А, може, канікули...
показати весь коментар
16.07.2021 15:14 Відповісти
Зелених покидьків і коломойських мерзот - геть!
показати весь коментар
16.07.2021 15:17 Відповісти
Зробити клєтку. Посадити Зеленку із його випердишима і Лєнкою, кобилою, посеред Європєйської площі. Щоб кожен, міг підійти, ткнути плакою у це лайно і харкнкти , коли воно завоняє
показати весь коментар
16.07.2021 15:22 Відповісти
Голосуй за *****, всі ерзяні так роблять.)))
показати весь коментар
16.07.2021 15:33 Відповісти
Люди готові проголосувати і за інопланетян аби позбутись всієї цієї гидоти.....
показати весь коментар
16.07.2021 15:35 Відповісти
Люді кожного разу так роблять, а потім беруть бандуру і співають сумних пісень.
показати весь коментар
16.07.2021 15:39 Відповісти
Внимание! Это бот врага!
показати весь коментар
16.07.2021 15:46 Відповісти
отакі дивні речі : з 1991 коли замість націоналіста - дісидента країну очолив ідіолог - комуняка , а у Румунії розстріляли і вже 30 років чаушеску " не мутить" , як в Україні ... була революція на граниті , померанчева , 2014 року ... і що ? муссоліні в україні від регіту би здох !!!
показати весь коментар
16.07.2021 17:50 Відповісти
-Только напалм поможет в общении со всякими дэбээрами, прокурорами и судьями.
показати весь коментар
16.07.2021 23:34 Відповісти
 
 