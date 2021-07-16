Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на ДБР: Бюро відмовляється внести в реєстр відомості у справі "вагнерівців". ДОКУМЕНТ

Рух опору капітуляції подав до суду скаргу на Державне бюро розслідувань (ДБР) через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Про це йдеться в заяві Руху опору капітуляції, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР всупереч закону відмазує Зеленського. Ми прийшли до ДБР, щоб отримати витяг про реєстрацію нашої заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. А саме - заяви про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання вагнерівців. Відповідь відомства - це намагання заплутати громадян і уникнути конкретики. Після понад години очікування, розмови з трьома представниками різних відділів, метушні, до нас таки вийшла представниця ДБР. Вона сказала, що відповідь є і її начебто надіслали ще 12 липня, хоча жодного листа Тетерук не отримував. Тому нам принесли ксерокопію", - йдеться в заяві.

"Щодо самої відповіді - вона максимально розпливчаста і явно написана нашвидкуруч на місці. В ДБР нашу заяву чомусь назвали зверненням. Сказано, що подану нами інформацію нібито додано до існуючої справи, і ведеться розслідування. Щоправда, жодних даних про цю справу, навіть її номер, в ДБР не надали. Не було також жодного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Така "відповідь" - це порушення статті 214 Процесуального Кодексу. Отже, влада ухиляється прямо відповідати та діяти за законом, обмежуючись нашвидкуруч набраним текстиком. В такому разі, наша реакція не забариться", - додали в Русі.

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В результаті від імені всіх заявників Андрій Тетерук подав скаргу в суд на бездіяльність Державного бюро розслідуваннь у справі "вагнерівців".

"13 липня ДБР не надало витягу про реєстрацію заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань щодо вчинення злочину Зеленським та його оточенням за статтею 111 "Державна зрада" щодо зриву операції по затриманню найманців ЧВК Вагнера. ДБР відмовилося реєструвати кримінальне провадження та обмежилося ксерокопією "відписки". В скарзі до суду вимагаємо зобов'язати уповноваженого слідчого Центрального апарату Державного бюро розслідувань внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати відповідний витяг з реєстру ", - розповіли в Русі опору капітуляції.











