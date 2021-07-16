Ексдиректора "Льодового стадіону" в Києві судитимуть за заволодіння 20 млн державних коштів, - офіс ГПУ

Офісом Генерального прокурора затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з державних підприємств і директора товариства за фактами заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.

"Розслідуванням встановлено, що директор одного з ТОВ за попередньою змовою з на той час керівником ДП "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" під час капітального ремонту будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру на базі держпідприємства, підробили акти приймання виконаних будівельних робіт, довідку про їх вартість та витрати. За документами були виконані всі роботи, за що підрядник одержав повний об’єм фінансування, однак насправді об’єкт не був завершений. Внаслідок таких дій держпідприємству завдано понад 20 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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