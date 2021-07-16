Верховний суд Білорусі залишив у в'язниці одну з лідерів опозиції Колеснікову

Верховний суд Білорусі залишив члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову під вартою до суду.

Про це повідомив адвокат Володимир Пильченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Закрите засідання за скаргою захисту Колесникової на продовження терміну утримання під вартою пройшло в Верховному суді 16 липня. Зазначається, що скарга адвокатів на продовження терміну утримання під вартою залишена без задоволення.

Раніше їй продовжили термін утримання під вартою до 1 серпня 2021 року.

Читайте також: Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці

Підтримати Марію Колесникову і її рідних на сьогоднішнє засідання прийшли представники посольств Німеччини, Австрії, Італії та Франції.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що при спробі депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Також читайте: Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка арештована і перебуває в СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.