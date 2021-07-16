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Новини Репресії в Білорусі
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Верховний суд Білорусі залишив у в'язниці одну з лідерів опозиції Колеснікову

Верховний суд Білорусі залишив у в'язниці одну з лідерів опозиції Колеснікову

Верховний суд Білорусі залишив члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову під вартою до суду.

Про це повідомив адвокат Володимир Пильченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Закрите засідання за скаргою захисту Колесникової на продовження терміну утримання під вартою пройшло в Верховному суді 16 липня. Зазначається, що скарга адвокатів на продовження терміну утримання під вартою залишена без задоволення.

Раніше їй продовжили термін утримання під вартою до 1 серпня 2021 року.

Читайте також: Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення за трьома статтями, їй загрожує 12 років в'язниці

Підтримати Марію Колесникову і її рідних на сьогоднішнє засідання прийшли представники посольств Німеччини, Австрії, Італії та Франції.

Нагадаємо, 8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що при спробі депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Також читайте: Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка арештована і перебуває в СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

Автор: 

Білорусь (7959) Лукашенко Олександр (2659) репресії (1623) Колесникова Марія (34)


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не забудьте квіточки в камеру передати.... як нагадування
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16.07.2021 15:28 Відповісти
Ще повітряні кульки...))
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16.07.2021 22:57 Відповісти
одну оставили, а остальных лукашеску уже прикопал в посадке?
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16.07.2021 15:41 Відповісти
Это флейтистка Бабарико из Германии.
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16.07.2021 16:05 Відповісти
тіханоуская теж має бути разом з нею камері аби не потворити сам термін опозиції якої у білорасєї ніколи не було а тепер точно вже ніколи не буде...)))
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16.07.2021 22:56 Відповісти
Единственная из оппозиции, у кого есть яйца
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23.07.2021 17:54 Відповісти
 
 