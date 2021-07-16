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Новини
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У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка від "Слуги народу" Кулеба

У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка від

У Києві приблизно 1,5 тис. незаконних тимчасових споруд, які потрібно демонтувати.

Про це заявив заступник голови КМДА від "Слуги народу" Олексій Кулеба в інтерв'ю виданню "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році в Києві налічується приблизно 8,5 тис. МАФів, з яких 7 тис. - законні. Тобто на сьогодні ми маємо приблизно 1,5 тис. тимчасових споруд без відповідних дозвільних документів. Всього за пів року вже демонтували понад 3 тис. елементів. Головне завдання - взяти процес повністю під контроль. У псевдопідприємця не має з'являтися бажання встановлювати нові споруди без правових підстав", - сказав Кулеба.

Представник "Слуги народу" зазначив, що незаконні МАФи не приносять доходів до бюджету і цю ситуацію планують змінити за допомогою впровадження системи ProZorro.

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"Жодних податків вони не платять. У більшості випадків у незаконних спорудах працюють нелегали, які нічого офіційно не платять. Крім цього, порушують санітарні норми, їхня продукція часто несе загрозу нашому здоров'ю. Незаконно підключаються до міських електромереж, за що ми з вами платимо. Ця проблема комплексна. Резюме таке. Я, як представник виконавчої влади, вважаю, що потрібно наводити порядок: єдині правила для всіх, прозорість, надходження в бюджет. Місця розміщення тимчасових споруд будуть продаватися через ProZorro за принципом монетизації. Хто більше заплатив за місце розміщення, той і може вести там підприємницьку діяльність", - заявив Кулеба.

Кулеба також повідомив, що "реформа" правил розміщення МАФів у Києві пов'язана зі змінами в нормативних актах Мінрегіону.

"Порядок розміщення тимчасових споруд регулює закон "Про регулювання містобудівної діяльності". Своєю чергою він став основою наказу №244 Мінрегіонбуду "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд". Тобто вся діяльність споруд регулюється цими двома документами на національному рівні. У 2020 році вийшла нова редакція наказу №244 Мінрегіону. Тому перед містом постало завдання внести зміни до власних регуляторних актів, щоб привести їх у відповідність до загальнодержавних норм", - підсумував Кулеба.

Автор: 

демонтаж (193) КМДА (2378) Київ (19626) МАФи (95)


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Топ коментарі
+4
У нас забагато слуг народа, яких треба демонтувати...
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16.07.2021 15:45
+4
Эту цифру можно смело умножать на 2. И носят эти МАФовики чиновникам с ментами.
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16.07.2021 15:48
+3
Я - за.
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16.07.2021 15:44
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Я - за.
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16.07.2021 15:44 Відповісти
У нас забагато слуг народа, яких треба демонтувати...
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16.07.2021 15:45 Відповісти
"Велике руйнивництво!" (с)
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16.07.2021 15:47 Відповісти
Кулеба не таке вже й поширене прізвище. Просто совпаденіє.))
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16.07.2021 15:47 Відповісти
По фамилии похож на министра, а по физиономии - на Садового без очков.
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16.07.2021 17:53 Відповісти
Эту цифру можно смело умножать на 2. И носят эти МАФовики чиновникам с ментами.
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16.07.2021 15:48 Відповісти
Узаконить всё, что можно, и расширить налоговую базу. Пополнить городской бюджет. А ломать - дело дурацкое
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16.07.2021 15:50 Відповісти
Мне специально отменили продление официальной аренды, чтобы платил в 25 раз больше Благоустрою
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16.07.2021 17:29 Відповісти
Сейчас все закрыто, пока не снесли, но торговля не ведется, негде такие деньги взять, в налоговую продолжаю платить
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16.07.2021 17:35 Відповісти
Как-то вовремя этот борец за архитектурный облик столицы начал разговор о сносе МАФов. Как только свой министр МВД назначен. Поздравляю предприимчивых предпринимателей с такой победой команды ЗЕ. Готовьте бабло. У зеледента очень бедная бородатая бабушка, не забывайте.
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16.07.2021 15:54 Відповісти
Из штатов лучше видно как Киев превратился в огромный базар из нелегальных МАФов и стихийной торговли.
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16.07.2021 15:59 Відповісти
А профиль посмотреть надо академию заканчивать? Или Университет зеленого будущего?
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16.07.2021 16:01 Відповісти
Прошу прощения. Из Николаевской области, конечно же лучше видно как Киев выглядит. Впрочем выглядит он как Николаев.
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16.07.2021 16:12 Відповісти
Конечно лучше. Вы не понимаете, что МАФы никуда не денутся? С них состригут бабло и все будет на месте. А вот куда пойдет это бабло знает только бородатая бабушка зеледента.
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16.07.2021 16:16 Відповісти
Штатам краще знати хто така бородата бабуся.)
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16.07.2021 16:01 Відповісти
В профиль, будь ласка.
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16.07.2021 16:17 Відповісти
Мне из Киева видно как Киев превратился в огромный базар из нелегальных МАФов и стихийной торговли.
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16.07.2021 17:55 Відповісти
Ще 1,5 тис. ??
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16.07.2021 16:03 Відповісти
Расчистка места для своих?
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16.07.2021 16:26 Відповісти
А где тогда Виталик харчеваться будет?
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16.07.2021 17:50 Відповісти
 
 