У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка від "Слуги народу" Кулеба

У Києві приблизно 1,5 тис. незаконних тимчасових споруд, які потрібно демонтувати.

Про це заявив заступник голови КМДА від "Слуги народу" Олексій Кулеба в інтерв'ю виданню "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

"У 2021 році в Києві налічується приблизно 8,5 тис. МАФів, з яких 7 тис. - законні. Тобто на сьогодні ми маємо приблизно 1,5 тис. тимчасових споруд без відповідних дозвільних документів. Всього за пів року вже демонтували понад 3 тис. елементів. Головне завдання - взяти процес повністю під контроль. У псевдопідприємця не має з'являтися бажання встановлювати нові споруди без правових підстав", - сказав Кулеба.

Представник "Слуги народу" зазначив, що незаконні МАФи не приносять доходів до бюджету і цю ситуацію планують змінити за допомогою впровадження системи ProZorro.

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"Жодних податків вони не платять. У більшості випадків у незаконних спорудах працюють нелегали, які нічого офіційно не платять. Крім цього, порушують санітарні норми, їхня продукція часто несе загрозу нашому здоров'ю. Незаконно підключаються до міських електромереж, за що ми з вами платимо. Ця проблема комплексна. Резюме таке. Я, як представник виконавчої влади, вважаю, що потрібно наводити порядок: єдині правила для всіх, прозорість, надходження в бюджет. Місця розміщення тимчасових споруд будуть продаватися через ProZorro за принципом монетизації. Хто більше заплатив за місце розміщення, той і може вести там підприємницьку діяльність", - заявив Кулеба.

Кулеба також повідомив, що "реформа" правил розміщення МАФів у Києві пов'язана зі змінами в нормативних актах Мінрегіону.

"Порядок розміщення тимчасових споруд регулює закон "Про регулювання містобудівної діяльності". Своєю чергою він став основою наказу №244 Мінрегіонбуду "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд". Тобто вся діяльність споруд регулюється цими двома документами на національному рівні. У 2020 році вийшла нова редакція наказу №244 Мінрегіону. Тому перед містом постало завдання внести зміни до власних регуляторних актів, щоб привести їх у відповідність до загальнодержавних норм", - підсумував Кулеба.