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Новини Окуповані території
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Понад 700 тисяч людей на окупованому Донбасі подали заявки на отримання російських паспортів, - правозахисники

Понад 700 тисяч людей на окупованому Донбасі подали заявки на отримання російських паспортів, - правозахисники

705 тис. жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей подали заявки на отримання паспортів РФ, свідчить аналітичний звіт "Паспортизація Російською Федерацією в окупованих РФ районах Донбасу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Завдання Кремль поставив окупаційним адміністраціям, щоб вони забезпечили 75% явки на виборах (до Державної думи РФ, – ред.) з числа тих, хто отримав російські паспорти. На сьогодні, за нашими даними, заявки на отримання паспортів РФ подали 705 тис. жителів ОРДЛО. Там діють примусові інструменти впливу. Не можна говорити, що люди всі йдуть і хочуть отримати ці паспорти. Це ціла кампанія", - сказав адвокат.

Він зазначив, що процеси паспортизації РФ в окупованому Донбасі були помічені ще у 2019 році.

"Відтоді Кремль дуже сильно посилив процеси паспортизації. У звіті є карта, де зображені 66 пунктів прийому документів на отримання громадянства РФ за спрощеною системою і вісім пунктів у Ростовській області з видачі вже готових паспортів", - додав Лисянський.

За його словами, ще у 2019 році таких пунктів видачі було два.

Також читайте: Єдинороси приїхали агітувати в окупований Луганськ: жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах до Держдуми

"РФ збільшила чисельність працівників міграційної служби для південного федерального округу на 2 тис. людей, додала фінансування на мільярди рублів для того, щоб паспортизувати", - поінформував Лисянський.

Він розповів, що, порівнюючи 2018 рік і 2021 рік, видача паспортів в окупованих територіях збільшилася на 700%.

"У 2018 році загалом було видано паспортів РФ в Україні 83 тис. Це дані з відкритих джерел, сайт Міністерства внутрішніх справ РФ. У 2020 році вони показали в грудні 409 тис. паспортів. Потім 585 тис. паспортів у першому кварталі 2021 році. На сьогодні 705 тис.", - повідомив він.

У свою чергу адвокат, заступник директора Східної правозахисної групи Іван Пасикун зазначив, що важливою метою паспортизації для РФ також є поповнення кадрового резерву резервістів і призовників для Збройних сил РФ.

"Механізм дуже простий. Є закон РФ про військовий обов'язок і військову службу. Пункт перший статті 22 чітко регламентує тих людей, які підлягають призову на службу до Збройних сил РФ. Це особи, які досягли 18 років, які не досягли 27 років, ті, які перебувають на військовому обліку, або ті, які не перебувають, але зобов'язані перебувати на військовому обліку. Жодних застережень немає. Отже, ті люди, які оформляють паспорт у так званих незаконних збройних формуваннях "ЛНР", "ДНР", уже автоматично підлягають призову", - пояснив він.

Читайте: Данілов про паспорти РФ в ОРДЛО: Додаткові 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму

Водночас Пасикун уточнив, що на території так званих ЛНР і ДНР поки що немає дієвого механізму для того, щоб чоловіки, які досягли 18-річного віку й отримали паспорт РФ, на регулярній основі призивалися, проте такі випадки вже є.

Автор: 

паспорт (1158) росія (65829) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+17
Главное не потерять списки и чётко всё фиксировать...
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16.07.2021 15:55
+12
А ви їм,цим козлам, пенсії та інші та іншу допомогу не забудьте забезпечити. Причому в повному обсязі.
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16.07.2021 16:09
+8
Это хорошо, пусть побольше коллаборантов уезжают в Россию.
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16.07.2021 15:55
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Главное не потерять списки и чётко всё фиксировать...
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16.07.2021 15:55 Відповісти
Донбасс все дальше и дальше от Украины, печально.
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16.07.2021 18:18 Відповісти
Не Донбасс, а часть Луганской и Донецкой областей, оккупированных орками. Однако там столько зазомбированной местной ваты, что их представители в виде колаборантов-депутатов в Верховную Раду сейчас нафиг ненужны. Нравится оккупанту няньчиться с этим депрессивным регионом, где ни экологии, ни производства, ни плодородной земли, ни туризма, ни современных технологий - пускай пока понянчится с этой бессперспективной гирей.
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17.07.2021 04:36 Відповісти
Это хорошо, пусть побольше коллаборантов уезжают в Россию.
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16.07.2021 15:55 Відповісти
перед отбытем на кацапию они еще Донбасс должны привести в порядок с киркой, лопатами и метлами отработать несколько лет в "трудовых лагерях" уберая свое дерьмо - а потом уже в добрый путь с чистой совестью в гулаг...
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16.07.2021 16:03 Відповісти
Домой, в Сирию
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16.07.2021 15:56 Відповісти
Наши люди?...ну ну.
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16.07.2021 16:02 Відповісти
Колаборантів і зрадників потрібно гнати в три шиї на росію , так як по Конституціі в нашій країні відсутнє подвійне громадянство!
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16.07.2021 16:04 Відповісти
Главное:фиксировать предателей Украины всеми возможными способами документально! Территории защищать всеми силами и средствами! Недоносков,получивших паспорта РФ,автоматически не считать гражданами Украины!!!
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16.07.2021 16:06 Відповісти
ватная плесень
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16.07.2021 16:08 Відповісти
А ви їм,цим козлам, пенсії та інші та іншу допомогу не забудьте забезпечити. Причому в повному обсязі.
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16.07.2021 16:09 Відповісти
так...і діточок їхніх без документів і ЗНО на бюджетні місця у ВНЗ (виші, ВУЗи).. і в общагу (якщо носом не покрутять)
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16.07.2021 16:33 Відповісти
Прокацапский скот получает деньги из солидарной пенсионной системы Украины!!!Т.е.не вкладывая в наш пенсионный фонд ни копейки,Карл!!! А ещё и недоноски едут поступать в наши ВУЗы на льготных условиях! Хорошо?!
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16.07.2021 16:11 Відповісти
Они в своё время нехило вкладывали.
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16.07.2021 16:14 Відповісти
Что вкладывали, понты?
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16.07.2021 17:29 Відповісти
Это все украинцы через бюджет страны вкладывали дотации на убыточные ахметовские угольные шахты - пережиток 19 века.
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17.07.2021 04:40 Відповісти
Давай скажем так,скот не получает,им сами дают скоты
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16.07.2021 18:53 Відповісти
Румыно-Венгро-Словацких паспортов еще больше!
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16.07.2021 16:11 Відповісти
Меня грабит страна и полиция Украины, что делать дальше, придется отстреливать выродков?
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16.07.2021 16:13 Відповісти
Стали руссиянами, понимаешь ли? Ну тогда лишить их украинской пенсии и пусть 3.14здуют в свою засРашку.
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16.07.2021 16:15 Відповісти
Ростов не безразмерный.
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16.07.2021 16:24 Відповісти
Людям нужно выживать. Позвали Путина, ложились под наши танки, а теперь напоролись на русскую мечту сдохнуть на Руси. А назад уже дорога заминирована, кремлевские пробляди захватили власть - вот и хлебают плоды своего равнодушия, любви к Януковичу, и предательства своей страны. Даже если русское мудачество оствит эти регионы, там кроме минных полей, развалин и разрушенных предприятий с инфраструктурой ничего не останется - все нужно отстраивать заново. Кому это нужно и за чей счет?
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16.07.2021 16:24 Відповісти
Да и смысл там что-то отстраивать? Чтобы снова, в любой момент, нагрянула орда орков, вывозя оборудование заводов и даже унитазы в свой Мордор?
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17.07.2021 05:04 Відповісти
Це і є відповідь нам і всім хто нас підтримує на те, чи треба нам зараз імплементувати у себе всякі формули типу "штани майєра" ?
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16.07.2021 16:28 Відповісти
Фактически уже через несколько месяцев подавляющее большинство жителей проживающих на оккупированной территории уже будут гражданами РФ, что подрывает ряд основных пунктов минских соглашений.Какие могут быть тогда там выборыпо минским соглашениям? Если какие-то умники в руководстве Украины считают,что это не проблема и граждане РФ могут голосовать по украинским паспортам,но это является злостным нарушением конституции Украины. Что это будет за украинская власть, которую будут выбирать граждане иностранного государства (РФ),к тому же незаконно, находящиеся на украинской территории?
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16.07.2021 16:28 Відповісти
ну и как ***** теперя не защищать своих новограждан на территории младонедорецпублик?
а там и выборы на носу...рашеские...вона скока голосов за кого скажуть....
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16.07.2021 16:35 Відповісти
Може досить гратися в "наші люди" перестати виплачувати пенсіі., безплатно постачати воду і електроенергію чим тільки допомагаєм рф утримувати так зване лднр .,окупанти повині утримувати.
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16.07.2021 17:02 Відповісти
так будет легче отправить их ... нах.
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16.07.2021 17:07 Відповісти
Попутного ветра в горбатую спину!
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16.07.2021 17:09 Відповісти
Интересная ситуация получается. Населения украинского Донбасса это приблизительно 4млн человек. С началом военных действий на оккупированной территории осталось 55% населения. Это 2,2 млн. За семь лет войны уехало по разным источникам около 1 млн людей. Осталось 1,2 из которых 0,7 млн уже граждане россии. Если по формуле Штанмайера в лугандоне проведут выборы то голосовать будут оставшиеся 0,5 млн, плюс может приедут кто временно переселился и проживает рядом . Честное голосование будет явно не в пользу лугандона . Потом закрытие границы. Украинская армия по той же формуле занимает всю территорию. И через 90 дней граждане россии согласно Конституции Украины просто обязаны покинуть территорию страны. И не факт , что их впустят назад.
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16.07.2021 17:13 Відповісти
Но Зеленский и его банда хочет,чтобы голосовали там только по украинским паспортам, а они у новоявленных граждан РФ есть, т.е граждане РФ фактически и будут выбирать там украинскую власть, что и хочет Путин. Причем московский узурпатор вообще хочет, чтобы российские граждане выбирали всю власть в Украине, это его долговременная цель. Если Зеленский поведется на этот сценарий, то Украина фактически поставит под вопрос свой суверепнитет.
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16.07.2021 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY
Понад 700 тисяч людей на окупованому Донбасі подали заявки на отримання російських паспортів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3073"
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16.07.2021 18:12 Відповісти
может я чего то не понимаю. потому прошу, обьясните мне, кого, куда и зачем кто то питаеться возвращать? и наоборот. не пора ли выставить за донбасс и крым иски этак на 200 млрд. баксов. и отказаться нахрен от этих территорий вместе с русскоговорящими. если это не понравиться сша и ес, то пусть уже они думают как им дальше быть.
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16.07.2021 20:10 Відповісти
это уже давно все поняли, только озвучить не могут, возврата не будет и он не нужен
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16.07.2021 21:15 Відповісти
От своих оккупированных территорий Украина никогда не будет отказываться в официальном порядке, Но мы имеем полное право закрыть границу с оккупированными территориями, прекратить передвижение там всякого транспорта, прекратить любые выплаты проживающему там населению, по причине отсутствия достоверных сведений о гражданстве данных лиц и месте их проживания. То,что министерство соц. политики Украины оплачивает данным непонятным лицам фактически иностранным гражданам огромные выплаты в десятки млд. грн.из бюджета Украины есть не что иное, как финансирование терроризма и организованной преступности, то есть руководство этого министерства соучастник серьезного преступления.
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18.07.2021 18:16 Відповісти
вот как раз не отдать эти территории и прекратить выплаты, это противоречит всемирным, международным правилам а перекрить движение, нарушение прав и свобод на передвижение. а вот отдав их в состав рф, можно и стену как в израиле и можно возложить на россию ВСЮ ответственнось. и то, придеться выплачивать пенсии до конца жизни пенсионеров и инвалидам. вот такие правила
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19.07.2021 20:50 Відповісти
 
 