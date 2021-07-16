Понад 700 тисяч людей на окупованому Донбасі подали заявки на отримання російських паспортів, - правозахисники

705 тис. жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей подали заявки на отримання паспортів РФ, свідчить аналітичний звіт "Паспортизація Російською Федерацією в окупованих РФ районах Донбасу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Завдання Кремль поставив окупаційним адміністраціям, щоб вони забезпечили 75% явки на виборах (до Державної думи РФ, – ред.) з числа тих, хто отримав російські паспорти. На сьогодні, за нашими даними, заявки на отримання паспортів РФ подали 705 тис. жителів ОРДЛО. Там діють примусові інструменти впливу. Не можна говорити, що люди всі йдуть і хочуть отримати ці паспорти. Це ціла кампанія", - сказав адвокат.

Він зазначив, що процеси паспортизації РФ в окупованому Донбасі були помічені ще у 2019 році.

"Відтоді Кремль дуже сильно посилив процеси паспортизації. У звіті є карта, де зображені 66 пунктів прийому документів на отримання громадянства РФ за спрощеною системою і вісім пунктів у Ростовській області з видачі вже готових паспортів", - додав Лисянський.

За його словами, ще у 2019 році таких пунктів видачі було два.

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"РФ збільшила чисельність працівників міграційної служби для південного федерального округу на 2 тис. людей, додала фінансування на мільярди рублів для того, щоб паспортизувати", - поінформував Лисянський.

Він розповів, що, порівнюючи 2018 рік і 2021 рік, видача паспортів в окупованих територіях збільшилася на 700%.

"У 2018 році загалом було видано паспортів РФ в Україні 83 тис. Це дані з відкритих джерел, сайт Міністерства внутрішніх справ РФ. У 2020 році вони показали в грудні 409 тис. паспортів. Потім 585 тис. паспортів у першому кварталі 2021 році. На сьогодні 705 тис.", - повідомив він.

У свою чергу адвокат, заступник директора Східної правозахисної групи Іван Пасикун зазначив, що важливою метою паспортизації для РФ також є поповнення кадрового резерву резервістів і призовників для Збройних сил РФ.

"Механізм дуже простий. Є закон РФ про військовий обов'язок і військову службу. Пункт перший статті 22 чітко регламентує тих людей, які підлягають призову на службу до Збройних сил РФ. Це особи, які досягли 18 років, які не досягли 27 років, ті, які перебувають на військовому обліку, або ті, які не перебувають, але зобов'язані перебувати на військовому обліку. Жодних застережень немає. Отже, ті люди, які оформляють паспорт у так званих незаконних збройних формуваннях "ЛНР", "ДНР", уже автоматично підлягають призову", - пояснив він.

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Водночас Пасикун уточнив, що на території так званих ЛНР і ДНР поки що немає дієвого механізму для того, щоб чоловіки, які досягли 18-річного віку й отримали паспорт РФ, на регулярній основі призивалися, проте такі випадки вже є.