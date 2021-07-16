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ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань прийняти законопроєкт про реформу СБУ: "Відкриває обнадійливі перспективи"

ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань прийняти законопроєкт про реформу СБУ:

Міжнародна дорадча група закликала Верховну Раду прийняти законопроєкт про Службу безпеки України в редакції, затвердженій 14 липня комітетом парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і Сполучених Штатів, вважає, що законопроєкт про Службу безпеки України в редакції, затвердженій 14 липня Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкриває обнадійливі перспективи для реформування Служби і багато в чому відповідає європейським євроатлантичним принципам і провідній практиці. Закликаємо Верховну Раду прийняти зазначений законопроєкт без зволікань", - сказано в заяві, опублікованій на сторінці представництва ЄС в Україні в Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Вказується, що ухвалення закону стане важливим зрушенням, який уможливить трансформацію Служби.

Зокрема, закон передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування.

"Ми також закликаємо Верховну Раду й уряд України якомога швидше зробити наступний крок - почати практичну реалізацію положень закону. Для втілення реформи в життя необхідно також вжити додаткових законодавчих актів, зокрема "сателітний" закон, які врегулює порядок передачі Службою безпеки України повноважень на проведення досудового розслідування іншим органам", - зазначили в дорадчій групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ

Як повідомлялося, 14 липня повторно розглянувши проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України (№ 3196-д), комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні і в цілому в запропонованій Комітетом редакції.

Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні 28 січня.

ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань прийняти законопроєкт про реформу СБУ: Відкриває обнадійливі перспективи 01

Автор: 

ВР (15022) НАТО (6506) СБУ (12912) США (23290) реформи (3209) Євросоюз (13616)


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И арестовать виновных в сливе по делу "Уткиновцев".
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16.07.2021 16:01 Відповісти
Вот это растяжечка зеленой жабы получилась... Теперь не удастся изображать реформы и заголосовать до помутнения рассудка этот законопроект ненужными поправками.
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16.07.2021 16:09 Відповісти
примите в НАТу, и ЕС - будем реформировать)))
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16.07.2021 16:09 Відповісти
Стало известно военное звание Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России. Вот такой он, главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов. Бледная спирохета по сути.
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16.07.2021 16:10 Відповісти
Цікаво, там у законі в СБУ хоч забирають повноваження розслідувати економічні злочини?
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16.07.2021 16:11 Відповісти
Та ви шо???? А як же контрабас, а рекет під цією гарною назвою СБУ???? Там же половина не знає що таке розвідка!!!! Що ви робите??????????????????????????????????????ОСТАНОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:41 Відповісти
законопроект о реформе СБУ примем после того...как США и ЕС примут Украину в НАТО,
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16.07.2021 18:47 Відповісти
 
 