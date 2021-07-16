ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань прийняти законопроєкт про реформу СБУ: "Відкриває обнадійливі перспективи"

Міжнародна дорадча група закликала Верховну Раду прийняти законопроєкт про Службу безпеки України в редакції, затвердженій 14 липня комітетом парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і Сполучених Штатів, вважає, що законопроєкт про Службу безпеки України в редакції, затвердженій 14 липня Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкриває обнадійливі перспективи для реформування Служби і багато в чому відповідає європейським євроатлантичним принципам і провідній практиці. Закликаємо Верховну Раду прийняти зазначений законопроєкт без зволікань", - сказано в заяві, опублікованій на сторінці представництва ЄС в Україні в Twitter у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Вказується, що ухвалення закону стане важливим зрушенням, який уможливить трансформацію Служби.

Зокрема, закон передбачає скорочення штату і демілітаризацію СБУ, а також поступове позбавлення Служби всіх повноважень досудового розслідування.

"Ми також закликаємо Верховну Раду й уряд України якомога швидше зробити наступний крок - почати практичну реалізацію положень закону. Для втілення реформи в життя необхідно також вжити додаткових законодавчих актів, зокрема "сателітний" закон, які врегулює порядок передачі Службою безпеки України повноважень на проведення досудового розслідування іншим органам", - зазначили в дорадчій групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР погодив законопроєкт про реформу СБУ

Як повідомлялося, 14 липня повторно розглянувши проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України (№ 3196-д), комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні і в цілому в запропонованій Комітетом редакції.

Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт у першому читанні 28 січня.