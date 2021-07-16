Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв

Дві головні проблеми Укрзалізниці – це тотальна корупція та практично повна відсутність ефективного менеджменту. Тож якщо Україна хоче і надалі мати залізницю, потрібно терміново завершити реформу компанії та створити чіткий план її виходу з кризи.

Про це заявив народний депутат, член транспортного комітету Ради Костянтин Бондарєв.

"90% керівництва сьогодні в УЗ – це тимчасово виконуючі обов’язки (т.в.о), тобто люди, які прийшли "на деякий час". У них взагалі немає плану роботи. А Наглядова рада за ці три роки не розробила план порятунку компанії", - заявив Бондарєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, загальний обсяг кредитів УЗ становить 1,4 млрд доларів. Причому частина, яка запозичена в гривні, була взята під відсотки, які набагато вищі за ринкові, і в цьому винне керівництво УЗ.

"Пан Юрик (нинішній в.о. глави УЗ – Ред.) якраз займався рік тому саме тим, що реструктуризував ці борги. І де решта? Я запитав на засіданні ТСК, де був присутній пан Юрик. Але відповіді ми не почули", - розповів Бондарєв.

Для того, щоб подолати кризу, необхідно боротися з корупцією, а також скоротити персонал компанії, адже із 240 тис. працюючих на залізниці третина зайнята в непрофільних активах.

"Треба розділити цю компанію, якнайменш на три напрямки, зробити їх незалежними, поставити завдання і написати план порятунку цієї компанії. Потім найняти на постійних засадах менеджмент, і доручити цим людям дуже в стислі строки реалізувати відповідні речі. Тому що не може так бути, щоб 20 млрд грн доходу давали цій компанії перевезення вантажів, а пасажирські перевезення - 13 млрд збитків" - резюмував він і висловив переконання, що у нинішній ситуації підвищення тарифів компанію не врятує.

"Не можна підвищувати тарифи. Ми сьогодні в економічній кризі, і додаткове навантаження на бізнес неможливе, тому що ми конкурентоспроможність на світових ринках. Зверніть увагу, що сьогодні на вантажні перевезення у нас вищі тарифи, аніж в наших сусідів. Казахстан має на 30% дешевший тариф, РЖД - на 60% дешевші тарифи. Ми втрачаємо сьогодні транзит саме через те, що не можемо надати дешеву послугу", - пояснив Бондарєв.

Як відомо, Мінінфраструктури має намір підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею. Так, згідно з опублікованим проєктом наказу, позакласні вантажі будуть прирівняні до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать на 30% і 15% відповідно.

Коментуючи це рішення, гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів, необхідно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", щоб не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес. А глава ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що бізнес не розуміє, як формуються тарифи, і з чого складається собівартість перевезень. Тому, перш ніж підвищувати тарифи, УЗ повинна пропрацювати структуру тарифів і надати її для обговорення.