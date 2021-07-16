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Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв

Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв

Дві головні проблеми Укрзалізниці – це тотальна корупція та практично повна відсутність ефективного менеджменту. Тож якщо Україна хоче і надалі мати залізницю, потрібно терміново завершити реформу компанії та створити чіткий план її виходу з кризи.

 Про це заявив народний депутат, член транспортного комітету Ради Костянтин Бондарєв.

"90% керівництва сьогодні в УЗ – це тимчасово виконуючі обов’язки (т.в.о), тобто люди, які прийшли "на деякий час". У них взагалі немає плану роботи. А Наглядова рада за ці три роки не розробила план порятунку компанії", - заявив Бондарєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, загальний обсяг кредитів УЗ становить 1,4 млрд доларів. Причому частина, яка запозичена в гривні, була взята під відсотки, які набагато вищі за ринкові, і в цьому винне керівництво УЗ.

"Пан Юрик (нинішній в.о. глави УЗ – Ред.) якраз займався рік тому саме тим, що реструктуризував ці борги. І де решта? Я запитав на засіданні ТСК, де був присутній пан Юрик. Але відповіді ми не почули", - розповів Бондарєв.

Для того, щоб подолати кризу, необхідно боротися з корупцією, а також скоротити персонал компанії, адже із 240 тис. працюючих на залізниці третина зайнята в непрофільних активах.

"Треба розділити цю компанію, якнайменш на три напрямки, зробити їх незалежними, поставити завдання і написати план порятунку цієї компанії. Потім найняти на постійних засадах менеджмент, і доручити цим людям дуже в стислі строки реалізувати відповідні речі. Тому що не може так бути, щоб 20 млрд грн доходу давали цій компанії перевезення вантажів, а пасажирські перевезення - 13 млрд збитків" - резюмував він і висловив переконання, що у нинішній ситуації підвищення тарифів компанію не врятує.

"Не можна підвищувати тарифи. Ми сьогодні в економічній кризі, і додаткове навантаження на бізнес неможливе, тому що ми конкурентоспроможність на світових ринках. Зверніть увагу, що сьогодні на вантажні перевезення у нас вищі тарифи, аніж в наших сусідів. Казахстан має на 30% дешевший тариф, РЖД - на 60% дешевші тарифи. Ми втрачаємо сьогодні транзит саме через те, що не можемо надати дешеву послугу", - пояснив Бондарєв.

Як відомо, Мінінфраструктури має намір підвищити тарифи на вантажні перевезення залізницею. Так, згідно з опублікованим проєктом наказу, позакласні вантажі будуть прирівняні до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать на 30% і 15% відповідно.

Коментуючи це рішення, гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів, необхідно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", щоб не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес. А глава ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що бізнес не розуміє, як формуються тарифи, і з чого складається собівартість перевезень. Тому, перш ніж підвищувати тарифи, УЗ повинна пропрацювати структуру тарифів і надати її для обговорення.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) Укрзалізниця (6892)


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Топ коментарі
+4
Та а чьо член наглядовий серлещ, не может порешать?!
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16.07.2021 16:09
+4
"Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа"
_Нужно коррупционеров - закрывать, а не плодить поощряющими безнаказанностью и круговой порукой. Но нет: не будут они сами с собой бороться, понятное дело.
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16.07.2021 16:11
+3
По всій Україні ситуація з корупцією критична.
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16.07.2021 16:23
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Та а чьо член наглядовий серлещ, не может порешать?!
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16.07.2021 16:09 Відповісти
Говноексперти олігархів гавкають на Укрзалізницею і поливають її помиями, щоб не підвищили ціни на вантажні перевезення!
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16.07.2021 21:54 Відповісти
"Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа"
_Нужно коррупционеров - закрывать, а не плодить поощряющими безнаказанностью и круговой порукой. Но нет: не будут они сами с собой бороться, понятное дело.
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16.07.2021 16:11 Відповісти
какая разница! не сцыте зэбилы! все под контролем ***********! лещ не падвидёт
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16.07.2021 16:11 Відповісти
"до цього цього не було!" (с) святой петька
так?
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16.07.2021 17:48 Відповісти
Никогда при Лещенко коррупции на железке не было и вдруг опять!!!
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16.07.2021 16:13 Відповісти
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16.07.2021 16:22 Відповісти
По всій Україні ситуація з корупцією критична.
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16.07.2021 16:23 Відповісти
Зовсім ні. Во всіх нерівноправних мафіозно-феодальних державах (типу України) корупція це ледь не єдиний стимул, який цементує державу і деякий час дозволяє економіці хоч якось триматись на плаву. Щоб знизити корупцію потрібно не боротися з нею в рамках феодального устрою, а змінити устрій на рівноправний демократичний.

Тобто такий, де громадяни рівноправні і живуть по одних для всіх законах, де у держслужбовців немає ніяких пільг і привілей, а тарифна сітка зарплат встановлюється законодавчо відносно середньої зарплати в країні (без будь-яких надбавок і премій) в диапазоні 1:7. Де 7 - найвища зарплата бюджетника - президента країни.

Де всі громадяни рівноправні і самостійно платять податки на доходи (на споживання) по одній для всіх прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини зі ставкою 0% при доходах до прожиткового мінімуму.

Де все вирішує не чиновник, а право і верховенство права забезпечено суворою відповідністю законодавства Конституції. Де рівноправ'я існує не лише між громадянами, а також між громадянами і юр.особами. Бо інакше неможливий вільний конкурентний ринок, який регулюється податком на прибуток, конкуренцією і банкрутством для тих учасників ринку, хто конкуренцію не витримав.

Тобто якщо ми не хочемо робити ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а продовжуємо брехати про хер знає які, брешемо, що боремось з корупцією в той час як мовчимо про її причини, брешемо, що йдемо в Європу в той час як залишаємось тоталітарним антиподом демократичних країн, - що ж дивуватись що ми власноруч риємо собі могилу, яка поглине всіх в т.ч. і корупціонерів і державу. І цей час невгамовно наближається.
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05.08.2021 14:16 Відповісти
а может ее вообще ликвидировать, эту позорную черную дыру? В Мексике давно ликвидировали и вроде как обходятся. Ездят автобусами. Грузы возят большегрузы. Может, я конечно ошибаюсь, но, возможно, мир станет чище без этого коррупционного притона.
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16.07.2021 16:24 Відповісти
А Аваков недавно рассказывал про грандиозные перспективы украинской железной дороги. Он договорился что-то купить у французов. От поста немного отдает Нью-Васюками, но, а вдруг..
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4167431090013632

Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв - Цензор.НЕТ 6620
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16.07.2021 16:49 Відповісти
Добавте набсовету зарплату и они будут еще ответственней работать.Мож Серлещ вторую квартиру купит для своей *** диджейки.
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16.07.2021 17:10 Відповісти
накопленные проблемы УЗ это проблемы олигархов переложенные на "плечи коллектива" УЗ и проблемы от криминала поощряемые "кровосисями" в погонах. УЗ сегодня это любимая тема для дерибана ресурсов всеми причастными. А псевдореформа УЗ только усугубит ситуацию: в результате от прибыльных грузовых перевозок компания недополучит прибыль, ТЯГУ выведут в частноолигархические структуры, на пассажирских перевозках банально подымут в 3 раза стоимость за проезд, а вся устаревшая инфраструктура будет продолжать ещё лет 20 финансироваться из карманов рядовых железнодорожников.
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16.07.2021 17:29 Відповісти
підключайте лещенка,він все розрулить-язиком!!! Хватить йому лайки клянчити на ютубі,вже й так майже 200тис має,поки він язиком меле ахметов грабує нещасну залізницю,заставте його працювати,або женіть в шию! нехай на ютубі жебракує!
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16.07.2021 17:41 Відповісти
Я дуже радий за тих хто голосував за Зе.
Куплю наклейки «Зе+1», знаю багато людей в яких вони чомусь відклеїлись з авто та магазинів.
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16.07.2021 18:22 Відповісти
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/photos/a.1753903494697232/4096120090475549/?type=3&source=57 Центр Миротворець
Сергій Лещенко,

🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв - Цензор.НЕТ 4120
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16.07.2021 21:57 Відповісти
Так там ж головний антикорупціонер Сєря бореться за грошові знаки.
Який разом зі своїм секс партнером Мусьою все своє життя обслуговували олігархів і агентів ФСБ Порошенко і Пінчука лиючі помиї на Ю,Тимошенко.Навіть зараз він користається послугами олігарха Томаша Фіали який пхне "голос"на 4 каналі.
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17.07.2021 09:40 Відповісти
 
 