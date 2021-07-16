УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!"
За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Трибуна".
Емблему розмістять на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпіровки на рівні середини плеча.
Зобов'язання поширюється на матчі УПЛ, Кубку України та Суперкубку.
Ця емблема була затверджена УАФ після присвоєння слоганам "Слава Україні" і "Героям Слава" футбольного статусу. Це сталося напередодні Євро-2020, коли УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України слоган "Героям Слава".
Топ коментарі
+27 Evgeniy P #487714
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+23 Valery Greff
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+12 Valery Greff
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Краще б наших футболістів українською мовою змусили хоча б інтерв"ю давати і не ганьбити себе в компаніях з росіянами аля Басти