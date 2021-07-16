Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов

Від Міжнародного валютного фонду Україна отримає $ 2,7 млрд в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення, водночас тривають переговори про нові транші МВФ за традиційною кредитною програмою.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", — сказав Милованов.

Водночас 2,7 млрд дол. — це додаткові позики поза цією програмою.

"А 2,7 млрд — це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", — уточнив він.

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