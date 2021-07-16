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Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов

Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов

Від Міжнародного валютного фонду Україна отримає $ 2,7 млрд в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення, водночас тривають переговори про нові транші МВФ за традиційною кредитною програмою.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", — сказав Милованов.

Водночас 2,7 млрд дол. — це додаткові позики поза цією програмою.

"А 2,7 млрд — це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", — уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко про переговори з МВФ: Розглядаємо оптимістичний сценарій, щоб українці спали спокійно

Автор: 

МВФ (3076) Милованов Тимофій (417)


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+8
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд : обнародован иск «ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
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16.07.2021 16:48
+7
До осени.
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16.07.2021 16:29
+6
Это даст вам еще немного пробарыжить. Может и дотянете до зимы.
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16.07.2021 16:24
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Это даст вам еще немного пробарыжить. Может и дотянете до зимы.
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16.07.2021 16:24 Відповісти
До осени.
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16.07.2021 16:29 Відповісти
Смотря как будут воровать.
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16.07.2021 16:36 Відповісти
Может так случиться, что это будет уже не важно.
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16.07.2021 16:37 Відповісти
Может и так. Вполне согласен.
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16.07.2021 16:43 Відповісти
та да, быстрее бабло переводите, мне дачу на Днепре достроить нужно.
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16.07.2021 16:42 Відповісти
Если Боливар таки дохромает до сдачи объекта.
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16.07.2021 16:45 Відповісти
они уже расписали сколько кому
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16.07.2021 17:27 Відповісти
Дістали вони вже з цими подачками!
Навіщо? На Україні все рівно всі ці гроші розкрадуть.
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16.07.2021 16:24 Відповісти
"На Україні"?
В мечтах московитов - Украина должна остаться один на один с московией, и желательно нищей.
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16.07.2021 16:35 Відповісти
даст всем кроме зеленого шобла))
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16.07.2021 16:26 Відповісти
ну, а повышение тарифов это уже не требование МВФ?
а тогда в чем причина?
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16.07.2021 16:26 Відповісти
А когда-то это было требованием МВФ?
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16.07.2021 18:19 Відповісти
всегда
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16.07.2021 18:22 Відповісти
не кизди. требование МВФ всегда показать источники покрытия бюджетного дефицита, а не "повышение тарифов"
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17.07.2021 12:56 Відповісти
а, ну тоді все заїбісь
життя покращюється
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17.07.2021 13:22 Відповісти
Т.е. ты откровенно соврал, разницы между повышением тарифов и источниками покрытия бюджетного дефицита не видишь и вот стоишь такой перед нами в гордой позе с уем во рту, пытаясь сохнанить лицо. 😁

Чувак, тебе проще было бы сразу ветошью прикинуться, чем продолжать демонстрировать свой дебилизм.
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19.07.2021 01:12 Відповісти
Откаты уже подсчитаны?
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16.07.2021 16:27 Відповісти
спецом чтобы зеленая братия "от вольного"
эти деньги оприходовала для приобретения кокса и скопытилась от передоза
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16.07.2021 16:35 Відповісти
Ну, раз Милованов сказал, то "так оно и будет".
Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов - Цензор.НЕТ 3113
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16.07.2021 16:36 Відповісти
Очень интересно будет посмотреть,куда на самом деле пойдут эти деньги.Ждём-с.
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16.07.2021 16:36 Відповісти
..Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов - Цензор.НЕТ 9757
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16.07.2021 16:38 Відповісти
Это по поводу китайских траншей под 15%
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16.07.2021 17:40 Відповісти
это по поводу всего ...
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16.07.2021 17:51 Відповісти
дебил, прости Господи!
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16.07.2021 16:45 Відповісти
Раздайте деньги пенсионерам
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16.07.2021 16:45 Відповісти
А у пенсионеров деньги оберут или они сами отдадут своим детям, которые не хотят работать.
Хватит заниматься популизмом.
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16.07.2021 16:50 Відповісти
Правильно - нехрен отдавать пенсионерам их честно заработанные деньги,пусть додыхают в холоде,без лекарств и полуголодные!
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16.07.2021 22:21 Відповісти
Откуда инфа что пенсионеры честно заработали деньги?
Судя по ужасному состоянию страны, развалу экономики, расцвету коррупции (пенсионеры их родители) пенсионеры в своей молодости как минимум ни хрена не делали, а как максимум воровали и взращивали коррупционеров.
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16.07.2021 22:53 Відповісти
Вот,и я о том-же.Надо на всех пенсов завести дела и если они не смогут доказать,что честно работали,то вообще забрать пенсию.А кто будет пытаться что-то доказать,то расстрелять,а имущество пенса и всех его детей конфисковать!
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16.07.2021 23:09 Відповісти
С троллями не общаюсь.
Купи себе селёдку и морочь ей голову.
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16.07.2021 23:11 Відповісти
Так не за-что купить селёдки.
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16.07.2021 23:15 Відповісти
Точно!!!

Именно так идиоты и делают - деньги одалживают и пропивают.
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16.07.2021 18:18 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд : обнародован иск «ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
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16.07.2021 16:48 Відповісти
Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов - Цензор.НЕТ 8440
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16.07.2021 20:45 Відповісти
У "Слуг" закінчилися гроші. Бо треба було красти з прибутків, а не зі збитків?
https://www.youtube.com/watch?v=GfHFW2Kx7a8
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16.07.2021 21:08 Відповісти
...це в нас гроші закінчилися... на три покоління їхніх вилупків
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16.07.2021 21:17 Відповісти
А мне что с того? Я привык уже что Украина сама по себе, я сам по себе.
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16.07.2021 16:57 Відповісти
Бубачка:
А что так можно?
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16.07.2021 17:09 Відповісти
МВФ про це знає?
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16.07.2021 17:12 Відповісти
"Перемога !!!"
«$40 млрд… Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки», - отметил Блинкен.
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16.07.2021 17:32 Відповісти
При сладчайшем попереднике экономика росла, а при ЗЕ в глубокой жопе.
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16.07.2021 18:17 Відповісти
всё наоборот.
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19.07.2021 20:30 Відповісти
Фонд вже стільки витягнув з України що тепер можна і кинути дещо...з барського плеча...Щоб свиня не здохла ненароком...ціна м"яса вже не та буде...
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16.07.2021 17:26 Відповісти
А ну расскажи поподробнее.
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16.07.2021 18:15 Відповісти
А отдавать планируете? Или отдавать будут наступнiки? Если они будут.
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16.07.2021 17:26 Відповісти
у Зедибіла радник- просто ДИБІЛ.
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16.07.2021 17:29 Відповісти
Казнокрады уже потирают свои потные ладошки.
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16.07.2021 17:30 Відповісти
коли дадуть? погано просите,яйценюк просив краще в самоЇ фрау мадам,візьміть його в наглядову раду прошунів з окладом 1 млн гривень,і він вас швидко навчить як клянчити потрібно!!!
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16.07.2021 17:47 Відповісти
Не стоит верить в сомнительные заявления, тем более от такого экономиста как Милованов...
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16.07.2021 18:09 Відповісти
він то якраз правий. Не він один говорить про ці 2,7лярда. І такі економісти, як Борис Кушнірук, і Сергій Фурса про це також говорять.
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16.07.2021 23:37 Відповісти
Вот только сказал это опять не МВФ, а какой-то ЗЕленый дурачек.
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16.07.2021 18:15 Відповісти
"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ" - Бу га га !!!
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16.07.2021 18:49 Відповісти
Ключевое слово - "получит". Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов - Цензор.НЕТ 6283
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16.07.2021 19:59 Відповісти
Милованов сказал, все обсуждают. Ха,ха,ха и в чем между вами разница. Да и какая разница😄
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16.07.2021 23:42 Відповісти
 
 