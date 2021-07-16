Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов
Від Міжнародного валютного фонду Україна отримає $ 2,7 млрд в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення, водночас тривають переговори про нові транші МВФ за традиційною кредитною програмою.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", — сказав Милованов.
Водночас 2,7 млрд дол. — це додаткові позики поза цією програмою.
"А 2,7 млрд — це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", — уточнив він.
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Навіщо? На Україні все рівно всі ці гроші розкрадуть.
В мечтах московитов - Украина должна остаться один на один с московией, и желательно нищей.
а тогда в чем причина?
життя покращюється
Чувак, тебе проще было бы сразу ветошью прикинуться, чем продолжать демонстрировать свой дебилизм.
эти деньги оприходовала для приобретения кокса и скопытилась от передоза
Хватит заниматься популизмом.
Судя по ужасному состоянию страны, развалу экономики, расцвету коррупции (пенсионеры их родители) пенсионеры в своей молодости как минимум ни хрена не делали, а как максимум воровали и взращивали коррупционеров.
Купи себе селёдку и морочь ей голову.
Именно так идиоты и делают - деньги одалживают и пропивают.
https://www.youtube.com/watch?v=GfHFW2Kx7a8
А что так можно?
«$40 млрд… Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки», - отметил Блинкен.