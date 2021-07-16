В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії
Якщо у виборах до Держдуми РФ побачать порушення, то Євросоюз не повинен їх визнавати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву комітету Європарламенту з міжнародних відносин.
"ЄС має бути готовий відмовитися від визнання російського парламенту, якщо парламентські вибори 2021 року вважатимуться проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права", - сказано в повідомленні.
Крім того, в Європарламенті зазначили, що Євросоюз має дати відсіч агресивній політиці Росії.
У новій оцінці напрямку політичних відносин між ЄС і Росією депутати Європарламенту ясно дають зрозуміти, що парламент проводить відмінність між російським народом і режимом президента Володимира Путіна.
Режим Путіна в тексті називають "застійна авторитарна клептократія на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".
"Рада має ухвалити стратегію ЄС для майбутньої демократичної Росії, що включає стимули й умови для зміцнення демократичних внутрішніх тенденцій", - додали в Європарламенті.
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_Очнитесь, идейные тормоза! Там нет никаких выборов, и уже давно. Кретины, *****.
"демократия"-слово греческое-чуждое мацкальскому уху
От Бреста и до Камчатки-)(уйлократия
Чи це такий натяк московії від ЄС, що ваші вибори ми вже не визнаєм?
Час покаже...
Коли в останній раз обирали орків в держдупу на окупованій території Криму, то ЕС "велику стурбованість" виказав, то мабуть нинішні вибори буде "велика стурбованість-2"?
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