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В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії

В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії

Якщо у виборах до Держдуми РФ побачать порушення, то Євросоюз не повинен їх визнавати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву комітету Європарламенту з міжнародних відносин.

"ЄС має бути готовий відмовитися від визнання російського парламенту, якщо парламентські вибори 2021 року вважатимуться проведеними з порушенням демократичних принципів і міжнародного права", - сказано в повідомленні.

Крім того, в Європарламенті зазначили, що Євросоюз має дати відсіч агресивній політиці Росії.

Читайте також: Мешканців окупованих територій з російськими паспортами змусять голосувати за "Єдину Росію" на виборах до Держдуми через платформу "Дистанційне електронне голосування", - правозахисник Лисянський

У новій оцінці напрямку політичних відносин між ЄС і Росією депутати Європарламенту ясно дають зрозуміти, що парламент проводить відмінність між російським народом і режимом президента Володимира Путіна.

Режим Путіна в тексті називають "застійна авторитарна клептократія на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

"Рада має ухвалити стратегію ЄС для майбутньої демократичної Росії, що включає стимули й умови для зміцнення демократичних внутрішніх тенденцій", - додали в Європарламенті.

Автор: 

вибори (6717) Держдума (735) Європарламент (1054) путін володимир (24060) росія (65829) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+6
"В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии"
_Очнитесь, идейные тормоза! Там нет никаких выборов, и уже давно. Кретины, *****.
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16.07.2021 16:36
+3
демократии? в раше??? откуда там такое счастье??? )))
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16.07.2021 16:36
+2
ОСь вам привід, демократи - вибори кацапські на окупованих територіях України. Цього мало?
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16.07.2021 17:31
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демократии? в раше??? откуда там такое счастье??? )))
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16.07.2021 16:36 Відповісти
Ну это такой язык дипломатии. На самом деле, следует читать до запятой, после - то уже вода.
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16.07.2021 16:40 Відповісти
"В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии"
_Очнитесь, идейные тормоза! Там нет никаких выборов, и уже давно. Кретины, *****.
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16.07.2021 16:36 Відповісти
В Европарламенте предложили переименовать Госдуму в Госдуру. Украина предложила в Госдупу.
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16.07.2021 16:37 Відповісти
прикалываются
"демократия"-слово греческое-чуждое мацкальскому уху
От Бреста и до Камчатки-)(уйлократия
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16.07.2021 16:42 Відповісти
По-моему в европарламенте одни неизлечимые идиоты, поэтому в мире большие проблемы.
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16.07.2021 16:58 Відповісти
А те, що вже всі сидять - це ще не порушення? ))) Еуропа придурюється дурочкою. І вже давно.
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16.07.2021 17:21 Відповісти
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 4017
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16.07.2021 17:22 Відповісти
А те, що вже всі сидять - це ще не порушення? ))) Еуропа придурюється дурочкою. І вже давно.
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16.07.2021 17:24 Відповісти
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 3525
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16.07.2021 17:24 Відповісти
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 9176
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16.07.2021 17:26 Відповісти
тю
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16.07.2021 17:29 Відповісти
ОСь вам привід, демократи - вибори кацапські на окупованих територіях України. Цього мало?
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16.07.2021 17:31 Відповісти
Проведення виборів на окупованих територіях це порушення?
Чи це такий натяк московії від ЄС, що ваші вибори ми вже не визнаєм?
Час покаже...
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16.07.2021 17:51 Відповісти
А шо так?!
Коли в останній раз обирали орків в держдупу на окупованій території Криму, то ЕС "велику стурбованість" виказав, то мабуть нинішні вибори буде "велика стурбованість-2"?
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16.07.2021 18:11 Відповісти
Коли вибори в Дуру РФ проводилися в Українському Криму, їх тоді визнавати не потрібно було.
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16.07.2021 18:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY

В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 7948"
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16.07.2021 18:14 Відповісти
 
 