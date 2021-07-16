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Ексголова "Укрзалізниці" Жмак через суд вимагає поновлення на посаді і 17 млн ​​грн за моральні збитки

Ексголова

Ексголова АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Володимир Жмак через суд вимагає визнати незаконним наказ компанії про розірвання з ним трудового договору (контракту), повідомляється в матеріалах судового провадження №2/761/9699/2021, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, Жмак просить поновити його на посаді голови правління компанії, стягнути з УЗ середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (з дати звільнення до дня поновлення на посаді), а також стягнути з компанії моральні збитки у зв'язку з незаконним звільненням у розмірі 16,9 млн грн.

Проведення підготовчого засідання в Шевченківському районному суді Києва заплановано на 16 липня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів звільнив голову правління компанії Жмака за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 17 березня 2021 року.

Читайте також: Жмак подав позов проти УЗ: упевнений, що його звільнили за руйнування корупційних схем

Кабмін також знову призначив на посаду в.о. голови правління УЗ Івана Юрика (діючий член правління УЗ), який раніше вже обіймав цю посаду.

Кабінет Міністрів 26 серпня 2020 року затвердив кандидатуру Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця". 12 серпня того ж року наглядова рада компанії підтримала його кандидатуру.

Також читайте: Жмак намагався реформувати Укрзалізницю, але за неї борються занадто великі групи інтересів, - Саакашвілі

Автор: 

Укрзалізниця (6892) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+4
Дайте ему 17 лет за схемы и то что опустил Укрзализницю на дно.
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16.07.2021 16:46
+3
Охренеть ...аудит по полной программе и всех папередников директоров к ответу с полной конфискацией и у всех самых далеких родственников.
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16.07.2021 16:49
+3
Вот пусть набсовет и выплатит за моральный ущерб из своего кармана,благо там зарплаты
такие,что могут еще до до 20 лямов накинуть.Серлещ может пару месяцев за счет своей
проб диджейки пожить.
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16.07.2021 16:52
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выплатят)
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16.07.2021 16:42 Відповісти
Дайте ему 17 лет за схемы и то что опустил Укрзализницю на дно.
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16.07.2021 16:46 Відповісти
Охренеть ...аудит по полной программе и всех папередников директоров к ответу с полной конфискацией и у всех самых далеких родственников.
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16.07.2021 16:49 Відповісти
Вот пусть набсовет и выплатит за моральный ущерб из своего кармана,благо там зарплаты
такие,что могут еще до до 20 лямов накинуть.Серлещ может пару месяцев за счет своей
проб диджейки пожить.
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16.07.2021 16:52 Відповісти
Конфискация всего , что приобретено за годы работы.
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16.07.2021 16:53 Відповісти
от это спец! таких еще поискать...
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16.07.2021 16:53 Відповісти
Дайте жмаку пожмакать! От кормушки отогнали незаконно. А было стока идей.... Надо же повышать за проезд ,потому как на жизнь совершенно не хватает . И родичей много...
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16.07.2021 16:57 Відповісти
круто- спочатку крадуть вагонами- їх звільняють а вони ще компенсацію вимагають-це нинішня Україна-
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16.07.2021 16:57 Відповісти
Все мало, подавився би!
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16.07.2021 17:08 Відповісти
А сколько нужно будет поездов продать, чтобы ему компенсацию заплатить?
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16.07.2021 17:27 Відповісти
учитывая , что их только на металлолом возьмут , то все
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16.07.2021 18:37 Відповісти
Уголовный срок было бы логичней!
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16.07.2021 18:17 Відповісти
Как же сладенько ему работалось на ж/д.
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16.07.2021 18:42 Відповісти
Ни хрена не понятно!Это тот самый Жмак,который говорил,что он в Киевстаре в разы больше зарабатывал и согласился работать на железке исключительно из патриотизма?
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16.07.2021 22:17 Відповісти
 
 