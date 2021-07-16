Ексголова "Укрзалізниці" Жмак через суд вимагає поновлення на посаді і 17 млн ​​грн за моральні збитки

Ексголова АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Володимир Жмак через суд вимагає визнати незаконним наказ компанії про розірвання з ним трудового договору (контракту), повідомляється в матеріалах судового провадження №2/761/9699/2021, оприлюднених в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, Жмак просить поновити його на посаді голови правління компанії, стягнути з УЗ середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (з дати звільнення до дня поновлення на посаді), а також стягнути з компанії моральні збитки у зв'язку з незаконним звільненням у розмірі 16,9 млн грн.

Проведення підготовчого засідання в Шевченківському районному суді Києва заплановано на 16 липня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів звільнив голову правління компанії Жмака за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 17 березня 2021 року.

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Кабмін також знову призначив на посаду в.о. голови правління УЗ Івана Юрика (діючий член правління УЗ), який раніше вже обіймав цю посаду.

Кабінет Міністрів 26 серпня 2020 року затвердив кандидатуру Жмака, який обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль", головою правління АТ "Укрзалізниця". 12 серпня того ж року наглядова рада компанії підтримала його кандидатуру.

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