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Новини Окуповані території
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Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем

Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем

Уряд РФ має намір витратити ще 300 млн рублів на пошук прісної води під Азовським морем.

Відповідне розпорядження підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Виділити в 2021 році Роснадра з резервного фонду уряду Росії бюджетні асигнування в розмірі 300 млн рублів для надання субсидії АТ "Росгеологія" на фінансове забезпечення проведення в акваторії Азовського моря дистанційних геофізичних досліджень і буріння пошукових гідрогеологічних свердловин для визначення наявності та оцінки ресурсів питних підземних вод", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 11 червня російська маріонетка Сергій Аксьонов заявив, що виявлена ​​під Азовським морем прісна вода не придатна для подачі у водопровідні мережі окупованого Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти дозволили постраждалим від повені ялтинцям не платити за водопостачання в липні

Автор: 

Азовське море (1619) Крим (14183) росія (65829) вода (1181)


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Топ коментарі
+21
Воду, вероятно, так и не найдут, но кто-то определенно найдёт 300 млн. руб.
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16.07.2021 16:51
+12
Я б разрешил...
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16.07.2021 16:57
+8
Воду получили, камни получили, там по списку уже совсем какой-то треш - смерть первенцев и прочие нашествия мух. Но они хотят.
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16.07.2021 16:53
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Пущай на Луне скважины сверлют
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16.07.2021 16:51 Відповісти
Воду, вероятно, так и не найдут, но кто-то определенно найдёт 300 млн. руб.
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16.07.2021 16:51 Відповісти
Вода там есть, но пить ее нельзя. Высокая минерализация и сероводород.
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16.07.2021 16:55 Відповісти
Я б разрешил...
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16.07.2021 16:57 Відповісти
пусть пьют )))
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16.07.2021 17:05 Відповісти
Так это ж замечательно! Боржоми прямо с крана. Кому не нравится - разбавят бояркой.
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16.07.2021 17:11 Відповісти
В нас якісь проблеми з водою...
Напор малий, обіцяють на вихідні взагалі вимкнути.
І я знаю в чому проблема, бо такого цирку ще не було.
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16.07.2021 16:51 Відповісти
Им воды с неба мало ?! Допросятся ....
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16.07.2021 16:51 Відповісти
Воду получили, камни получили, там по списку уже совсем какой-то треш - смерть первенцев и прочие нашествия мух. Но они хотят.
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16.07.2021 16:53 Відповісти
ну нах , шо цунами?
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16.07.2021 16:53 Відповісти
Прикинь
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16.07.2021 18:38 Відповісти
Что такое? На срасее бабло заканчивается? Не смешите весь мир такими мизерными суммами. И не забывайте, кацапы, под дном Азовского моря вас ждет настоящий космос, только там вы опять будете первооткрывателями и установите батут Рогозина...
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16.07.2021 16:53 Відповісти
выпускайте Москаля
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16.07.2021 16:54 Відповісти
звучит также, как и бубочкино "Велике крадiвництво"
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16.07.2021 17:01 Відповісти
а откуда оно черпает вдохновение по-твоему?)
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16.07.2021 17:25 Відповісти
В очке х..йла пусть ищут.
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16.07.2021 17:02 Відповісти
Пусть выделяют. Быстрее закончатся.
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16.07.2021 17:03 Відповісти
Четыре миллиона баксов? Богато живут
Потратят... в будущем...Не то что украинцы - быстро собрали половину этой суммы на счастливую жизнь малыша.
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16.07.2021 17:19 Відповісти
Ключевое слово поиск. Не на добычу а на поиск.
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16.07.2021 17:24 Відповісти
Так ихний гопник сказал что там вода плохая и она не годится 😁😁😁😁
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16.07.2021 17:25 Відповісти
Мало! Тому і не знайшли. 300 трлн треба було просадити. І водогін з Марса будувати, щоб вже напевно ніхто і ніщо не завадили.
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16.07.2021 17:27 Відповісти
брехня
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16.07.2021 17:32 Відповісти
З камінців пробували добувати?
Дешевше буде.
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16.07.2021 17:44 Відповісти
а під дном Чорного моря чого не шукають ?
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16.07.2021 17:45 Відповісти
Пилите,Шура...Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем - Цензор.НЕТ 5792
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16.07.2021 17:46 Відповісти
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16.07.2021 21:26 Відповісти
Уже по тому скільки витратили на пошуки-краще б айсберги тягали з Антарктиди або з каналізації нехай відфільтрують
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16.07.2021 17:48 Відповісти
Маловато что-то...пусть побольше тратят...
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16.07.2021 17:51 Відповісти
А вообще эта мразь имеет право без согласия Украины что-то там бурить?
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16.07.2021 18:14 Відповісти
Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем - Цензор.НЕТ 5139
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16.07.2021 21:30 Відповісти
 
 