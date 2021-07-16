Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем

Уряд РФ має намір витратити ще 300 млн рублів на пошук прісної води під Азовським морем.

Відповідне розпорядження підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Виділити в 2021 році Роснадра з резервного фонду уряду Росії бюджетні асигнування в розмірі 300 млн рублів для надання субсидії АТ "Росгеологія" на фінансове забезпечення проведення в акваторії Азовського моря дистанційних геофізичних досліджень і буріння пошукових гідрогеологічних свердловин для визначення наявності та оцінки ресурсів питних підземних вод", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 11 червня російська маріонетка Сергій Аксьонов заявив, що виявлена ​​під Азовським морем прісна вода не придатна для подачі у водопровідні мережі окупованого Криму.

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