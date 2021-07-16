Суд змінив фігуранту "справи Семенченка" Орленку запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання фігуранту "справи Семенченка" ветерану батальйону "Донбас" Ігорю Орленку.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Третій пішов! Солом'янський районний суд змінив запобіжний захід ветерану батальйону "Донбас" Ігорю Орленку (позивний Соболь) із домашнього арешту на особисте зобов'язання. Це вже третій "член" фантастичної "приватної армії Семенченка", якому суд змінив запобіжний захід. Просто судді почали читати справу і дуже сильно дивуватися. ... Вітаю ветерана батальйону "Донбас" і тих, хто його підтримував. Дякую адвокату Михайлу Рейзіну", - розповів Семенченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.