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Новини
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ТСК у понеділок заслухає СБУ, ГУР Міноборони й Офіс генпрокурора у справі "вагнерівців": закрите засідання відбудеться в спецкімнаті

ТСК у понеділок заслухає СБУ, ГУР Міноборони й Офіс генпрокурора у справі

Сьогодні, 16 липня, відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає, зокрема, справу "вагнерівців".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання було відкритим для преси.

Від опозиційних фракцій, які відкликали своїх депутатів з ТСК, прийшов представник "Голосу" Роман Костенко. Він був присутній як спостерігач.

Присутні обрали тимчасово виконуючого обов'язки секретаря комісії. Ним став нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

У Комісії зазначили, що запрошували на нинішнє засідання нардепа "ЄС" Петра Порошенка, однак він не прийшов.

Нагадаємо, що депутати опозиційних фракцій прийняли рішення ігнорувати засідання цієї комісії, оскільки вони вважають, що ТСК повинна бути створена саме у справі "вагнерівців".

Комісія заслухала представників СБУ, ГУР Міноборони, Офісу генпрокурора. Вони заявили, що у відкритому режимі можуть озвучити лише ті дані, які викладені в письмових відповідях їх відомств на запити ТСК. Решта інформації, за їхніми словами, не може бути публічно оприлюднена. У зв'язку з цим, ТСК прийняла рішення провести наступне засідання в закритому режимі і в спеціальному приміщенні, де може бути оприлюднена інформація з грифом "секретно" і "цілком таємно".

Комісія також вирішила включити до порядку денного своєї роботи питання щодо Іловайська, Дебальцевого та Мінських угод.

Присутні члени ТСК також проголосували за можливість продовжити роботу в міжсезонний період.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували постанову про офіційне включення справи "вагнерівців" до порядку денного ТСК

По завершенню, члени комісії в закритому режимі визначилися, що наступного разу зберуться в понеділок, 19 липня, о 14:30.

В інтерв'ю журналістам голова комісії, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила, що комісія не отримала інформації про те, що існує кримінальне провадження щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців" і державної зради.

"Ми будемо це додатково з'ясовувати, але на даний момент у мене немає інформації, що таке провадження існує і щодо нього ведеться робота", - підкреслила вона.

За словами Безуглої, у зв'язку з тим, що Порошенко не прийшов на засідання ТСК, комісія не змогла встановити, чи була взагалі спецоперація із затримання "вагнерівців".

Автор: 

ВР (15022) ТСК (375) Порошенко Петро (15190) ПВК Вагнер (1541) Костенко Роман (208) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+10
те, що зеля визнав на камеру про те, що спецоперація була - для них не аргумент. Ну, і те, що Порох сьогодні на брифінгу в ВР говорив - також не аргумент. Значить, так хочуть розслідувати...
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16.07.2021 17:38
+9
Клоуны заслушают клоунов.
Сменится рано или поздно власть в Украине,тогда и сделаем выводы.
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16.07.2021 17:15
+9
Марьяна безмозглая - вылитая Люська Янукович в молодости. Ещё с зубами.)
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16.07.2021 17:27
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ВСК в понедельник заслушает СБУ, ГУР Минобороны и Офис Генпрокурора по делу "вагнеровцев": закрытое заседание пройдет в спецкомнате - Цензор.НЕТ 2103
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16.07.2021 17:07 Відповісти
клоуна бачу.
А ти посередині?
Нє, ти, іксігрек, перший.
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16.07.2021 17:21 Відповісти
я одного не понял на фига им совещание именно в спецкомнате? что бы никто не подслушал как и кто именно операцию рашке слили??? тоже мне секрет Полишинеля об этом только ленивый не говорит ! у вас же в комитетах есть депутаты без допусков к держсекретам! спецкомнату им мля, дебилы!!!!
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16.07.2021 17:33 Відповісти
В спецкомнате и под тремя одеялами!
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16.07.2021 21:15 Відповісти
нехай спробують "примусово".... нехай
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16.07.2021 17:12 Відповісти
до речі, https://censor.net/ru/user/62920 до свого обрання нардепом тут мав свій акаунт
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16.07.2021 17:14 Відповісти
Клоуны заслушают клоунов.
Сменится рано или поздно власть в Украине,тогда и сделаем выводы.
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16.07.2021 17:15 Відповісти
Хто має людський мозок, здатний на логіку та абстрактне мислення, тому ВЖЕ непотрібні ніякі ВСК та суди, щоб зрозуміти, що влада в країні антиукраїнська, а більшість того, що називають народом, безмозклі кретини, дебіли-імбецили і відверті ідіоти.
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17.07.2021 09:00 Відповісти
Марьяна безмозглая - вылитая Люська Янукович в молодости. Ещё с зубами.)
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16.07.2021 17:27 Відповісти
Е-е-е ... Жінки в таких випадках більш кмітливі, ніж чоловіки. От моя дружина і помітила, що у красотки Безуглої були криві та зіпсуті зуби, які вона вже замінила на вишукано-голівудські.
Мабуть за це дружина приліпила тітці погоняло Щелепа.
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17.07.2021 09:05 Відповісти
"По словам Безуглой, в связи с тем, что Порошенко не пришел на заседание ВСК, комиссия не смогла установить была ли вообще спецоперация по задержанию "вагнеровцев".

Браво, оказывается это Порошенко планировал, организовывал и слил эту спецоперацию...
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16.07.2021 17:31 Відповісти
те, що зеля визнав на камеру про те, що спецоперація була - для них не аргумент. Ну, і те, що Порох сьогодні на брифінгу в ВР говорив - також не аргумент. Значить, так хочуть розслідувати...
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16.07.2021 17:38 Відповісти
Так в этом и есть весь зедибилизм ситуации. Два года уже во всем Порох виноват. Отсюда вопрос: кто может выбрать во власть откровенных даунов и почти четвертью голосов избирателей до сих пор поддерживать их?
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16.07.2021 17:49 Відповісти
А что приходить? ВСК не по вагнеровцам, да и Зеля уже сознался в госизмене.
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16.07.2021 18:25 Відповісти
Послухай, сходи в туалет з методичкою, яку ти отримав під розпис. ТСК працює і висновки зробить без твоїх указівок. Піди , розпишися у відомості і закрий хайло.
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16.07.2021 19:35 Відповісти
Штырит дебил? Твои проблемы. Нужно было не выбирать власть государственных изменников и манкуртов.

".... В интервью телеканалу «1+1» президент Владимир Зеленский откровенно признается в умышленном препятствовании деятельности украинских спецслужб с выманивания наемников ЧВК «Вагнера» из России через Беларусь для наказания их за военные преступления на Донбассе, а также в разглашении государственной тайны. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/vagnergeyt-aktivisty-podali-v-gbr-zayavlenie-o-gosizmene-zelenskogo-767217.html
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16.07.2021 20:20 Відповісти
У спецкімнату не пускайте безмозглу: вона ще не дозріла до таких речей. Нехай керує з коридору.
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16.07.2021 19:27 Відповісти
Все, за шо не береться зелена пліснява- перетворюється на шапіто
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16.07.2021 21:03 Відповісти
***** Народа покрывают преступления гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря и его подручного демченко.
Но все они будут гореть в Аду.
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16.07.2021 23:27 Відповісти
Як там в кіно казав шеф гестапо Гена Мюллєр: "Що знають двоє, те знає навіть свиня".
Враховуючи, що ця ВСК, без представників від ЄС, ВО"Батьківщина" та Голос, які не збираються ходити на засідання балагану, складається саме з свиней рускамірських ОЗЖД та СН, не зрозуміло, для чого потрібні ЗАКРИТІ засідання та секретні кімнати.
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17.07.2021 08:55 Відповісти
Нема спокою ї###нутим...
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17.07.2021 10:11 Відповісти
Да-да-да...
"Комиссия также решила включить в повестку дня своей работы вопросы по Иловайску, Дебальцево и Минские Соглашения."
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17.07.2021 11:04 Відповісти
 
 