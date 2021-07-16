ТСК у понеділок заслухає СБУ, ГУР Міноборони й Офіс генпрокурора у справі "вагнерівців": закрите засідання відбудеться в спецкімнаті

Сьогодні, 16 липня, відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, яка розглядає, зокрема, справу "вагнерівців".

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання було відкритим для преси.

Від опозиційних фракцій, які відкликали своїх депутатів з ТСК, прийшов представник "Голосу" Роман Костенко. Він був присутній як спостерігач.

Присутні обрали тимчасово виконуючого обов'язки секретаря комісії. Ним став нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

У Комісії зазначили, що запрошували на нинішнє засідання нардепа "ЄС" Петра Порошенка, однак він не прийшов.

Нагадаємо, що депутати опозиційних фракцій прийняли рішення ігнорувати засідання цієї комісії, оскільки вони вважають, що ТСК повинна бути створена саме у справі "вагнерівців".

Комісія заслухала представників СБУ, ГУР Міноборони, Офісу генпрокурора. Вони заявили, що у відкритому режимі можуть озвучити лише ті дані, які викладені в письмових відповідях їх відомств на запити ТСК. Решта інформації, за їхніми словами, не може бути публічно оприлюднена. У зв'язку з цим, ТСК прийняла рішення провести наступне засідання в закритому режимі і в спеціальному приміщенні, де може бути оприлюднена інформація з грифом "секретно" і "цілком таємно".

Комісія також вирішила включити до порядку денного своєї роботи питання щодо Іловайська, Дебальцевого та Мінських угод.

Присутні члени ТСК також проголосували за можливість продовжити роботу в міжсезонний період.

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По завершенню, члени комісії в закритому режимі визначилися, що наступного разу зберуться в понеділок, 19 липня, о 14:30.

В інтерв'ю журналістам голова комісії, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла зазначила, що комісія не отримала інформації про те, що існує кримінальне провадження щодо зриву спецоперації стосовно "вагнерівців" і державної зради.

"Ми будемо це додатково з'ясовувати, але на даний момент у мене немає інформації, що таке провадження існує і щодо нього ведеться робота", - підкреслила вона.

За словами Безуглої, у зв'язку з тим, що Порошенко не прийшов на засідання ТСК, комісія не змогла встановити, чи була взагалі спецоперація із затримання "вагнерівців".