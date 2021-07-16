Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло

Депутат "Партії регіонів" VII скликання Олександр Пресман жив у Києві у власній квартирі, але при цьому отримав від держави 928 890 гривень компенсації для оренди номера в готелі.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

На суді депутат визнав провину і заявив, що розкаюється, а збиток - вже відшкодував.

В результаті суд визнав Пресмана винним за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Чоловік отримав 3 роки умовного ув'язнення, а також 3 роки випробувального терміну. Якщо протягом трьох років Пресман скоїть будь-який злочин, умовний термін стане реальним.

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Також Пресман виплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень і компенсує 23 тисячі гривень витрат на проведення експертиз у справі. Крім того, він не зможе обіймати державні посади протягом року.

Transparency International нагадує, що це вже четверта подібна справа. Справи ексдепутатів Андрія Левуса і Руслана Сольвара завершилися виправдувальними вироками, а справу ексдепутата Олександра Черненка обвинувальним вироком щодо угоди - він отримав три роки позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном.