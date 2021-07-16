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Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло

Колишньому

Депутат "Партії регіонів" VII скликання Олександр Пресман жив у Києві у власній квартирі, але при цьому отримав від держави 928 890 гривень компенсації для оренди номера в готелі.

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.

На суді депутат визнав провину і заявив, що розкаюється, а збиток - вже відшкодував.

В результаті суд визнав Пресмана винним за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Чоловік отримав 3 роки умовного ув'язнення, а також 3 роки випробувального терміну. Якщо протягом трьох років Пресман скоїть будь-який злочин, умовний термін стане реальним.

Читайте: Антикорупційний суд виправдав екснардепа Сольвара у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Також Пресман виплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень і компенсує 23 тисячі гривень витрат на проведення експертиз у справі. Крім того, він не зможе обіймати державні посади протягом року.

Transparency International нагадує, що це вже четверта подібна справа. Справи ексдепутатів Андрія Левуса і Руслана Сольвара завершилися виправдувальними вироками, а справу ексдепутата Олександра Черненка обвинувальним вироком щодо угоди - він отримав три роки позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном.

Автор: 

житло (1085) компенсації (703) Пресман (7) Антикорупційний суд ВАКС (1973)


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Топ коментарі
+12
А жирной зеленой свинье стефанчуку за аналогичное преступление сколько дадут??
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16.07.2021 17:12
+12
Выфсеврёте.Разве могло это честное лицо что то украсть?
Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье - Цензор.НЕТ 4449
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16.07.2021 17:19
+8
Тысяч 700-800 премии.
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16.07.2021 17:16
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жадность приводит к бедности.
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16.07.2021 17:11 Відповісти
А жирной зеленой свинье стефанчуку за аналогичное преступление сколько дадут??
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16.07.2021 17:12 Відповісти
Тысяч 700-800 премии.
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16.07.2021 17:16 Відповісти
Выфсеврёте.Разве могло это честное лицо что то украсть?
Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье - Цензор.НЕТ 4449
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16.07.2021 17:19 Відповісти
Сиротинець...
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16.07.2021 20:20 Відповісти
надо было просто поставить в угол. как в детстве + обещание больше так не делать!
а по справедливому - лишить мандата и в тюрьму
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16.07.2021 17:13 Відповісти
Где то горько заплакали Стефанчук с тёщей.
Хотя нет.Чё им грустить?Ведь всё нормально-при власти свои,не тронут.
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16.07.2021 17:14 Відповісти
Цього Пресмана ще за Янека хотіли посадити...і не змогли...Він - втілення українського корупціонера - краде при всіх владах,має ізраїльське громадянство і на все чхати хотів...Такий собі вошак на тілі України...
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16.07.2021 17:16 Відповісти
Опинившись на посаді головного розпорядника активів споживчого товариства «Меркурій», Олександр Пресман разом з Гарі Габбовичем вивели активи с/т «Меркурій» довівши його до банкрутства і залишили вкладників без своїх заощаджень. Жертвами афери споживчого товариства «Меркурій», під керівництвом Олександра Семеновича Пресмана, стали більше ніж 40 тисяч людей-пайщиків с/т «Меркурій». Всі вони були пограбовані Пресманом і залишилися без своїх вкладів. За словами голови правління с/т «Меркурій» Семена Юфи, саме на Олександрі Пресмані лежить відповідальність за більше ніж 40 тисяч пограбованих вкладників і доведення с/т «Меркурій» до банкрутства.
Є фігурантом декількох розслідуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
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16.07.2021 17:38 Відповісти
Жертвами Пресмана стали більше ніж 40 тисяч людей/ Такой экономически и политически опытный кадр и не министр экономики. Недосмотр главного кадровика Украины Коломойского.
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16.07.2021 17:58 Відповісти
Цікаво, який рівень інтелекту людей, що довірили свої гроші людям з прізвищами пресман і габбович?
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16.07.2021 18:46 Відповісти
Начало 90-х. Фамилии пресман и габович были известны ограниченному кругу людей.
Официально главным был семен юфа. Ну, тоже не "Петренко"
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16.07.2021 19:05 Відповісти
А остальным?
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16.07.2021 17:24 Відповісти
а бабло вернуть?
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16.07.2021 17:25 Відповісти
Поделился,даже ничего не осталь правнукам.
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16.07.2021 18:34 Відповісти
Депутатам ригааналам можна без пояснень давати по 25 років, і вони чудово знають, за що це їм прилетіло.
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16.07.2021 17:25 Відповісти
в 3-х кратном размере учитывая скачок бакса
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16.07.2021 17:27 Відповісти
Ну это нам рассказали как это было в когда-то в прошлом. А слуги народа они совсем другие им вдетстве прививку делали от корупции и они этому не подвержены.
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16.07.2021 17:27 Відповісти
...пилят..дзержинский, ежов, ягода, берия, абакумов, серов, кто там еще, все палачи ленина-сталина, воскресните хоть на пол -года , наведите порядок в стране, удалите ох..евший криминал из Украины к х.уям горе!..читать обнищавшему народу подобные приговоры ворам млн...кам, это за берегами уже!!!!
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16.07.2021 17:37 Відповісти
Каждый сталинодрочер считает, что расстреляют кого то другого, а не его. Хрен ты угадал. недалекое.
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16.07.2021 18:07 Відповісти
они такие : "ой, а меня то за что ?" а палач из нквд ему дубиной по почкам - "говори скотина, зачем ты хотел совершить покушение на товарища сталина ? а ?"... через сутки обработки он признается в том что троцкого ледорубом зарубил, и царя в подвале расстрелял по личной инициативе.
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16.07.2021 18:24 Відповісти
еще один воришка подпольный возбудился!?...и с чего бы?))..боязно стало?))..а ты не воруй, а налоги плати и спи спокойно, в смысле фарцуй!)) пиджак малиновый прикупи и военный билет при себе носи...
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16.07.2021 18:38 Відповісти
в подапрошлом году я заплатил 96 тыс гривен налогов, в прошлом 60. я занимаюсь бизнесом, работаю прозрачно по безналу, все на виду. так что иди ты в жопу со своими умозаключениями. если вдруг я где то взял левую наличку мимо кассы - это не твои проблемы.
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16.07.2021 19:06 Відповісти
В ЖОПУ ТЫ САМ ПОЙДЕШЬ И ОЧЕНЬ СКОРО!)), ВСЕ ВАШИ ТУПЫЕ СХЕМЫ ДОБЫВАНИЯ ЧЕРНОГО НАЛА ДАВНО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ, КОМАНДЫ ФАС ПОКА ПРОСТО НЕТ)))...НО ОНА БУДЕТ, И ВОТ ТОГДА ПОСМОТРИМ У КОГО СКОЛЬКО ШТАНОВ))))
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16.07.2021 19:17 Відповісти
пердак свой потуши, лишенец. похоже мне больше не о чем с тобой разговаривать.
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16.07.2021 19:20 Відповісти
.. это у тебе подгорело и подгорать со временем еще больше будет, сон потеряешь и гемор такой наступит и бабок не захочешь)) ..я таких много знал с распальцовками и без оных..)) ..
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16.07.2021 19:31 Відповісти
тебе не позволительно называть меня - незнакомого человека "воришкой"
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16.07.2021 19:07 Відповісти
судя по стилю, так и есть...налоги не платишь, в окопах не сидел..ну и кто ты после этого?))..
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16.07.2021 19:11 Відповісти
а сколько ты заплатил налогов за позапрошлый и прошлый год ? я смело озвучил, не скрывая. это 5% +есв от оборота моего фоп на третьей группе налогообложения. мне интересно, ты сам своим родителям пенсию заплатил или им ее насчитали из денег которые я отнес в бюджет ?
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16.07.2021 19:14 Відповісти
...Я О СЕБЕ НЕ БУДУ, НО НАЛОГИ ИСПРАВНО ПЛАЧУ И НА РАБОТУ В ШТАТ ПРИНИМАЮ, А НЕ ИЗДЕВАЮСЬ НАД ЛЮДЬМИ НАНЯТЫМИ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ОХ..ЕВШИЕ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, "БИЗНЕССМЕНЫ -ФАРЦОВШИКИ" ВЧЕРАШНИЕ ИЛИ ТУПЫЕ НАВОЗНИКИ-ПОНАЕХАЛЫ, ВЕРШИТЕЛЯМИ СУДЕБ СЕБЯ ВДРУГ ВОЗОМНИШНИЕ!))))...ПАЦАНЫ, БРАТЬЯ И МУЖЬЯ ДЕВЧЕНОК, ВЧЕРА ВАМИ КИНУТЫХ, ПОДРАСТУТ И ЗАВТРА ЗА СВОИМ ПРИДУТ...С ФАКЕЛАМИ ТОЛЬКО ИЛИ КОКТЕЙЛЯМИ ИЗВЕСТНЫМИ....КОЛИИВЩИНУ ЧИТАЙ...ГОП-СТОП-ФОП!))
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16.07.2021 19:27 Відповісти
а чего сцыш то о себе говорить ? я вот не стесняюсь. я зарабатіваю на жизнь своими мозгами, в сфере ИТ. мне нечего скрывать :
Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло - Цензор.НЕТ 3357
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16.07.2021 19:36 Відповісти
для меня ты никто, зеро!!!...в лавку по выходных отправляю иногда таких, когда на турбазе бухаем ...как ты зарабатываешь мне известно, писал уже выше...ай ти, это хорошо, модно, но программ украинских че т не очень заметно, даже простые 1с бухг, и те руцке...))..сиди ото отдыхай..неинтересен ты с понтами своими совсем...будь не болей..
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16.07.2021 22:27 Відповісти
ну так а ты для меня ниже нуля в минус ))) клоун интернетный ))) чего ты так боишся о себе что то расказывать ? тебе есть что скрывать ? и ты меня воришкой называешь ? я в отличии от тебя, любому могу показать и расказать, сколько я заработал и за что именно.
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16.07.2021 22:32 Відповісти
давай я тебе проведу неольшой ликбез для общего развития... интернет через который ты тут на сайте мне пишешь - это ИТ, телефон по которому ты звонишь - это ИТ, мессенджеры, приложения, клиент банка через который ты платишь за комунаоку - это ИТ, телевизор который ты смотришь - это тоже ИТ. это то что на виду. за кулисами остаются люди которые тебе провод домой с интернетом притянули, те на чьих срверах в датацеентрах находятся сайты, те кто установил и настроил базовую станцию модильного оператора, не далеко от твоего дома - это тоже ИТ. это очень большая отрасль, начиная от работы светофоров, заканчивая банкоматом где ты свои деньги получаешь с карточки. почему в твоем маленьком мозге ИТ ассоциируется с какими то программистами исключительно ?
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16.07.2021 22:51 Відповісти
вот балбес!))...ты мне еще табл. умножения расскажи)))...системный админ...
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17.07.2021 00:06 Відповісти
ну могу рассказать , если не знаешь ))) сис админом я лет 20 назад был, кстати. давно уже вырос и состарился.
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17.07.2021 00:15 Відповісти
так а выбор то небольшой торговля контрабасом или...или ремонт, что вряд ли, убыточно, или закачка и настройка в компы, программ...
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17.07.2021 00:41 Відповісти
да нихрена подобного. отрасль живет и процветает. начиная от сраных турникетов и ******** дибилета в метро, заканчивая комплексами рэб пластун и автоматическими турелями барьер/периметр, просто ты видимо далек от этого. про всякие вонючие приложухи типа дия - я вобще промолчу, там аутисты делают. ubisoft, bioware, cd project на аутсорс нанимает украинцев игры делать, мелкие поцы для андройда, и айфонов нанимают донатную хрень клепать, интернет один из самых быструх и дешевых в европе, потому что провайдеров на каждом районе жопой жевать, поны гигабитные затянуты даже в сраные села и стоят херню денег. в сша и европе даже такого нет. регистраторы ЛИР и днс имен - в Украине работают, хостинги... да валом всего. можно зайти виндовс переутановить, а выйти с подрядом на пол ляма, на комплексные работы под ключ. латвийцы из mikrotik нанимают украинцев, потому что в латвию свалило много наших ИТ специалистов. отрасль большая. можно тупо сидееть баги в играх искать за 600-800 баксов в месяц, неимея ни проф подготовки ни опыта работы большого. какие то вонючки типа азино три топора, тоже представь себе украинцев нанимают.
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17.07.2021 00:55 Відповісти
не, это не мое совсем..я строитель, энергетик, еще там десяток рабочих профессий)) есть сист. админ..он рулит всей этой фигней, но почему то голову не поднимая, поднял ему немного з\плату, для стимула)).....это бухи и проектанты его так напрягают))...
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17.07.2021 02:06 Відповісти
относительно совкового пролетариата - щас все примерно так же - разрешили НЭП (ФОП) а потом отжали и пересажали. да ?
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16.07.2021 19:08 Відповісти
...НЭП, это налоги а не шара ФОП!!!..стран без налогов В МИРЕ не существует.!!!..
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16.07.2021 19:13 Відповісти
ты просто троль или дурачек ? я цифры озвучил, сколько я заплатил налогов.
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16.07.2021 19:15 Відповісти
увидел, поржал))..это не налоги, это слезы божьей коровки для лохов ушастых))
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16.07.2021 19:34 Відповісти
ты больше заплатил ? молодец. чем занимаешся ? или опять же нехочеш говорить ?
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16.07.2021 19:37 Відповісти
воришка фоповец!?))..и до тебя доберутся, надоели вы корейки подпольные, с понтами дешевыми тупыми своими, кассовый аппарат на горбяшку и спекулируй хоть до посинения!...а кого УДАЛИТЬ к горе х-уям, я указал, читать поц учись!
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16.07.2021 18:33 Відповісти
А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках https://citaty.info/topic/pitanie питание ищет...
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16.07.2021 18:54 Відповісти
Колиивщину Тарасову читай, он там прописал и про штаны и про голоту...
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16.07.2021 19:06 Відповісти
что то часто читая цензор получаешь зарядку для мозга .. три года условно а также 3 года испытательного срока.. из этого я понял . что если в течении испытательного залетит то три условного вступят в силу
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16.07.2021 17:47 Відповісти
😂 та то тут норм.
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16.07.2021 18:59 Відповісти
это уже четвертое подобное дело. Дела экс-депутатов Андрея Левуса и Руслана Сольвара завершились оправдательными приговорами /А Пресман выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсирует 23 тысячи гривен расходов .Обидели маленького.
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16.07.2021 17:49 Відповісти
А сколько еще таких депутатов-умников ?
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16.07.2021 17:58 Відповісти
Какие безжалостные приговоры !
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16.07.2021 18:52 Відповісти
т.е "голубой" поддонок тупо воровал деньги
потом менты,следаки занимались этой херней...суды..
Все кормились из нашего кармана!!!!
Результат-все поддонки наелись а для лохов статейка-"дали условно.."
Хоть бы статейка на бумаге была-подтерется, а так люди еше денег за инет заплатили
чтобы такую гадость прочесть
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16.07.2021 18:58 Відповісти
 
 