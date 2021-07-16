Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло
Депутат "Партії регіонів" VII скликання Олександр Пресман жив у Києві у власній квартирі, але при цьому отримав від держави 928 890 гривень компенсації для оренди номера в готелі.
Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду, інформує Цензор.НЕТ.
На суді депутат визнав провину і заявив, що розкаюється, а збиток - вже відшкодував.
В результаті суд визнав Пресмана винним за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Чоловік отримав 3 роки умовного ув'язнення, а також 3 роки випробувального терміну. Якщо протягом трьох років Пресман скоїть будь-який злочин, умовний термін стане реальним.
Також Пресман виплатить штраф у розмірі 17 тисяч гривень і компенсує 23 тисячі гривень витрат на проведення експертиз у справі. Крім того, він не зможе обіймати державні посади протягом року.
Transparency International нагадує, що це вже четверта подібна справа. Справи ексдепутатів Андрія Левуса і Руслана Сольвара завершилися виправдувальними вироками, а справу ексдепутата Олександра Черненка обвинувальним вироком щодо угоди - він отримав три роки позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном.
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а по справедливому - лишить мандата и в тюрьму
Хотя нет.Чё им грустить?Ведь всё нормально-при власти свои,не тронут.
Є фігурантом декількох розслідуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
Официально главным был семен юфа. Ну, тоже не "Петренко"
потом менты,следаки занимались этой херней...суды..
Все кормились из нашего кармана!!!!
Результат-все поддонки наелись а для лохов статейка-"дали условно.."
Хоть бы статейка на бумаге была-подтерется, а так люди еше денег за инет заплатили
чтобы такую гадость прочесть