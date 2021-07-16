Київ почав підготовку до третьої хвилі COVID-19, - заступник голови КМДА Поворозник

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії гострої респіраторної хвороби СOVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться у протоколі № 10 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке відбулося під головуванням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

У документі йдеться про необхідність опрацювати питання збільшення кількості реаніматологічних ліжок у столичних лікарнях, які визначені для прийому хворих із підозрою на коронавірус.

"Наразі – період відпусток, і українці подорожують як всередині країни, так і закордон. Звісно, що під час подорожей ризик заразитися збільшується. До того ж, інфекціоністи говорять про високу контагіозність нового штаму вірусу. Тому сьогодні ми вже готуємо госпітальні бази для прийому хворих на коронавірусну хворобу. Підготовка, у першу чергу, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту – медичного персоналу, медикаментами – пацієнтів", – зазначив Поворозник.

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Згідно з протоколом, керівники лікарень міста, включених до другої хвилі госпітальних баз прийому хворих на СOVID-19, мають підготувати медичні заклади для прийому хворих під час третьої хвилі епідемії. Зокрема, забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Окрім того, відповідно до документу, міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури усіх форм власності щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

"Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури", – прокоментував Поворозник.