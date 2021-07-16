Епідеміологиня Виноград про постковідний синдром: "Людина вижила і шкодує, настільки їй важко"

Постковідний синдром є великою проблемою. Він не дає людині можливість відновитися і забути про хвороби.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповіла експертка Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене як епідеміологиню турбує зростання заразності коронавірусу. Це означає, що кількість уражених людей збільшуватиметься. Ми не знаємо, що буде відбуватися з людиною після другого зараження. Після першого спостерігаємо постковідний синдром – це моторошна проблема", - підкреслила Виноград.



За її словами, постковідний синдром залишиться великою проблемою для медичної системи.



"Це дисбаланс систем і органів, який не дає людині змогу відновитися і забути про хворобу. Може проявлятися по-різному, але загалом – це втрата сил, можливості виконувати мінімально необхідні дії, а робота взагалі стає катуванням. Болять суглоби так, що рухатися неможливо. Людина вижила і жалкує, настільки їй важко. Ще й через це COVID-19 належить до особливо небезпечних інфекцій. Тому що така ж картина спостерігається у людей, які перенесли MERS, SARS, хвороби, спричинені вірусами Ебола і Зика", - розповіла Виноград.

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