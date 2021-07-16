Епідеміологиня Виноград про постковідний синдром: "Людина вижила і шкодує, настільки їй важко"
Постковідний синдром є великою проблемою. Він не дає людині можливість відновитися і забути про хвороби.
Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповіла експертка Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене як епідеміологиню турбує зростання заразності коронавірусу. Це означає, що кількість уражених людей збільшуватиметься. Ми не знаємо, що буде відбуватися з людиною після другого зараження. Після першого спостерігаємо постковідний синдром – це моторошна проблема", - підкреслила Виноград.
За її словами, постковідний синдром залишиться великою проблемою для медичної системи.
"Це дисбаланс систем і органів, який не дає людині змогу відновитися і забути про хворобу. Може проявлятися по-різному, але загалом – це втрата сил, можливості виконувати мінімально необхідні дії, а робота взагалі стає катуванням. Болять суглоби так, що рухатися неможливо. Людина вижила і жалкує, настільки їй важко. Ще й через це COVID-19 належить до особливо небезпечних інфекцій. Тому що така ж картина спостерігається у людей, які перенесли MERS, SARS, хвороби, спричинені вірусами Ебола і Зика", - розповіла Виноград.
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ну, а если все пропустил, на себя наплевал, то ложишься в больницу и лежишь на кислороде и маске, это уже совсем бесплатно.
эпидемия считается от 1% от популяции и выше. В России 1 млн 70 тыс зараженных.
Как меня мучил этот недуг - невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что у меня больная печень. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень.
Базовое лечение...да бесплатное...но если чуть чуть какие то проблемы...то начальный список лекарств от 5 тыс. Грн...
Список сразу лают родственникам...и это максимум на неделю...через неделю нужно что то докупать..
А после выздоровления еще список... тысячи на две три ..витамины и прочее для восстановления...
Вот вам и постковидный синдром.. 7-10 тысяч улетает по минимуму...это 3-5 пенсий пенсионера..
2 раза переболел этой заразой.
Да, во время болезни очень плохо себя чувствуешь, потом = всё как обычно.
Вывод: это не ковидный синдром. Это = жизнь такая поганая при гнидах во власти.