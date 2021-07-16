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США будуть непохитним союзником українського народу, - сенатор Дурбін у розмові з Яценюком

США будуть непохитним союзником українського народу, - сенатор Дурбін у розмові з Яценюком

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів розмову з сенатором Діком Дурбіном, співголовою групи підтримки України в сенаті США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк - невтомний голос за майбутнє своєї країни", - підкреслив сенатор Дурбін після розмови.

Він наголосив на незмінній двопартійній підтримці України в Конгресі США: "За часів, коли Україна стикається з постійною російською агресією, США будуть непохитним союзником українського народу і його зусиль на користь демократичної і безпечної держави".

Яценюк і Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США й Україною.

Під час розмови, зокрема, обговорювалися питання російської агресії проти України, співпраці і допомоги з боку США в області безпеки, занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з "Північного потоку-2"

Автор: 

США (23303) Яценюк Арсеній (2575) Сенат США (604)


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Топ коментарі
+7
Хоть есть с кем США вести диалог...
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16.07.2021 17:55
+4
А, к примеру, потерпевший вiслюк чего не сидит? Там же "печать негде ставить" (с)
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16.07.2021 18:20
+2
Опять, млять, в палате сетка на окне отвалилась!
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16.07.2021 18:48
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Хоть есть с кем США вести диалог...
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16.07.2021 17:55 Відповісти
Яценюк це кримінальний злочинець, таємний кримінальний мільярдер, з ним потрібно не зустрічатись а арештовувати його і саджати в Гуантанамо.
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16.07.2021 18:19 Відповісти
А, к примеру, потерпевший вiслюк чего не сидит? Там же "печать негде ставить" (с)
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16.07.2021 18:20 Відповісти
Всему своё время.
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16.07.2021 18:31 Відповісти
Та его уже на том свете с фонарями ищут.
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16.07.2021 18:32 Відповісти
а тебе на Кульпарківську давно треба
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16.07.2021 18:21 Відповісти
Опять, млять, в палате сетка на окне отвалилась!
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16.07.2021 18:48 Відповісти
hel o,
я конечно понимаю США и такое, и я не Сорос, хотя он делал оччень справедливо лишал денег на уровне государств, но тем и лишал бедных, им стало ведь еще хуже.
лишая денег барахолку, ты не инвестируюшие в будуще. вся европа это пост-совковая европа. сорос вел себя как большевик. награбил с криками и пошел. все что он мог делать.

на шее пару хомутов, хайло. скоро вы будете считать свои копейки. украине жестко завятывают хомута на шее. протягивают какой-то законопроект.
то что работало в 80-х, лищать россию бабла, сейчас не работает.

у вас есть зерно. единственное золотое, которое у вас.
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16.07.2021 17:59 Відповісти
Привет, махнарылый друг!
После разоблачения соросят и внешнего управления - пора плавно переходить к спасению Украины с помощью братской Расии!
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16.07.2021 18:49 Відповісти
так сделайте безвиз
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16.07.2021 18:04 Відповісти
Что мешает получить виз на 10 лет и не париться?
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16.07.2021 18:09 Відповісти
Они и сейчас нередко в визе отказывают.
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16.07.2021 18:10 Відповісти
да ниче не мешало, но когда то открытия безвиза с Европой, стало чуть ли не основной и самой главной идеей антироссийской политики и поддержки европейских стран - для муток парашенка
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16.07.2021 18:22 Відповісти
из Мексики вплавь через Рио-Гранде никакие визы не нужны
там сейчас проходной двор и никого не депортируют пускают всех
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16.07.2021 19:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY

США будут непоколебимым союзником украинского народа, - сенатор Дурбин в разговоре с Яценюком - Цензор.НЕТ 5127"
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16.07.2021 18:15 Відповісти
зараз якийсь далбадятел за стіну висер зробить)
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16.07.2021 18:19 Відповісти
оо,вже двоє викакались за стіну) впєрьод,маскалопітеки - нє атставать!
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16.07.2021 18:20 Відповісти
Сеня - молодец! Любое напоминание о существовании Украины - полезно!
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16.07.2021 18:50 Відповісти
это тот "пулька в лоб", который на стену клянчил и наворовывал сотни миллионов доларов- да, достойный персонаж, чтобы хоть както напомнить об украине
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16.07.2021 20:18 Відповісти
Да, да, а ещё у него миллиард долларов зашит в подкладку и труп брата Порошенко в погребе!
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17.07.2021 10:21 Відповісти
... Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.США будуть непохитним союзником українського народу, - сенатор Дурбін у розмові з Яценюком - Цензор.НЕТ 8510
США будуть непохитним союзником українського народу, - сенатор Дурбін у розмові з Яценюком - Цензор.НЕТ 9864
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ

P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
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16.07.2021 20:26 Відповісти
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
показати весь коментар
16.07.2021 20:27 Відповісти
помогут строить стену?
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16.07.2021 20:27 Відповісти
WTF "яценюк" ?
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16.07.2021 21:01 Відповісти
А чего США не возььмут Сеню главным прорабом строительства великой мексикакано - американской стены? А то киздеть - не мешки таскать!
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16.07.2021 21:14 Відповісти
Непокобелимым союзником, говорите?
А как же СП-2 и задушевные разговоры с Путиным?
Вам ещё не надоело уши для развешивания лапшы подставлять?
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16.07.2021 21:43 Відповісти
 
 