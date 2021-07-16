США будуть непохитним союзником українського народу, - сенатор Дурбін у розмові з Яценюком

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона провів розмову з сенатором Діком Дурбіном, співголовою групи підтримки України в сенаті США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк - невтомний голос за майбутнє своєї країни", - підкреслив сенатор Дурбін після розмови.

Він наголосив на незмінній двопартійній підтримці України в Конгресі США: "За часів, коли Україна стикається з постійною російською агресією, США будуть непохитним союзником українського народу і його зусиль на користь демократичної і безпечної держави".

Яценюк і Дурбін обговорили подальшу співпрацю між США й Україною.

Під час розмови, зокрема, обговорювалися питання російської агресії проти України, співпраці і допомоги з боку США в області безпеки, занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також: Шмигаль - американським сенаторам: Закликаю використовувати всі інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з "Північного потоку-2"