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Новини Оборона
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Патронний завод побудують у Житомирі: американська компанія інвестує в проєкт понад 100 млн доларів

Патронний завод побудують у Житомирі: американська компанія інвестує в проєкт понад 100 млн доларів

Патронний завод планують побудувати в промисловій зоні Житомира. Американська компанія інвестує в проєкт понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Американська компанія інвестує в Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це - сотні робочих місць, величезна інвестиція в понад 100 млн доларів і високі технології..., - зазначив міський голова Сергій Сухомлин. Інвестор надав перевагу Житомиру перед Дніпром і Львовом.

Повідомляється, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. "У них є обов'язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових інвалідів...", - додає міський голова.

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Сухомлин також зазначив, що виробництво патронів не передбачатиме їх зберігання в складських приміщеннях.

Сесія міської ради сьогодні дала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новостворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".

Автор: 

Житомир (580) завод (1026) оборона (4812)


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Топ коментарі
+50
вы, походу, не представляете масштабов сопротивления коррумпированной москалями системы управления в Украине
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16.07.2021 17:54
+39
На восьмом году войны.
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16.07.2021 17:52
+35
тут и я соглашусь. коррупция - основное оружие московитов против нас
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16.07.2021 17:57
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Не прошло и пол-года с начала войны...
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17.07.2021 18:19 Відповісти
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