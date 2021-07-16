Патронний завод побудують у Житомирі: американська компанія інвестує в проєкт понад 100 млн доларів

Патронний завод планують побудувати в промисловій зоні Житомира. Американська компанія інвестує в проєкт понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Американська компанія інвестує в Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це - сотні робочих місць, величезна інвестиція в понад 100 млн доларів і високі технології..., - зазначив міський голова Сергій Сухомлин. Інвестор надав перевагу Житомиру перед Дніпром і Львовом.

Повідомляється, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. "У них є обов'язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових інвалідів...", - додає міський голова.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про національний спротив і збільшила чисельність ЗСУ

Сухомлин також зазначив, що виробництво патронів не передбачатиме їх зберігання в складських приміщеннях.

Сесія міської ради сьогодні дала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новостворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".