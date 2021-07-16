Патронний завод побудують у Житомирі: американська компанія інвестує в проєкт понад 100 млн доларів
Патронний завод планують побудувати в промисловій зоні Житомира. Американська компанія інвестує в проєкт понад 100 мільйонів доларів.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Американська компанія інвестує в Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це - сотні робочих місць, величезна інвестиція в понад 100 млн доларів і високі технології..., - зазначив міський голова Сергій Сухомлин. Інвестор надав перевагу Житомиру перед Дніпром і Львовом.
Повідомляється, що на наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування. "У них є обов'язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових інвалідів...", - додає міський голова.
Сухомлин також зазначив, що виробництво патронів не передбачатиме їх зберігання в складських приміщеннях.
Сесія міської ради сьогодні дала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новостворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю "Житомирський патронний завод".
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