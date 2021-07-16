Під час головування в ОБСЄ Польща приділятиме велику увагу конфлікту на Донбасі, - Рау

Польське головування в ОБСЄ у 2022 році приділятиме велику увагу мирному врегулюванню конфлікту в Україні на основі Мінських домовленостей та повної поваги до суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час свого виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Одним з найбільш яскравих прикладів викликів останнього часу європейській безпеці є конфлікт, що зачіпає безпеку, суверенітет та територіальну цілісність України. Він вже призвів до загибелі понад 13 тис. людей. Польща буде повністю підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї, у відповідності до Мінських домовленостей та повної поваги до суверенітету, територіальної цілісності та єдності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив Рау.

За його словами, основним пунктом порядку денного Польського головування в ОБСЄ буде саме сприяння прогресу у мирному врегулюванні конфліктів на території країн-учасниць ОБСЄ "відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ".

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У своїй промові глава МЗС Польщі також високо оцінив внесок у мирне врегулювання в Україні, який робить Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. "СММ повинна мати можливість повноцінно та ефективно виконувати свій мандат на всій території України", - наголосив він.

Як відомо, у 2021 році в ОБСЄ, куди входить 57 країн-учасниць, головує Швеція. З 1 січня 2022 року в порядку ротації річне головування перейме на себе Польща.