Співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, збирається вперше за 7 років дати концерт в Україні

Лорак збирається дати в серпні 2 концерти в Одесі. Ціни на квиток - від 900 до 7500 грн.

Згідно з інформацією з сайту concert.ua, Лорак планує два виступи в нічному клубі Itaka, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цікаво, що сайт називає її "популярною українською співачкою".

Ціни на концерт починаються від 900 грн. Найдорожчий квиток коштує 7500.

Ані Лорак живе і виступає в Росії.

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Останній її виступ в Одесі відбувся 7 років тому в клубі "Ібіца". Тоді концерт намагалися зірвати протестувальники, але поліцейські розігнали їх, застосувавши гумові кийки. Кількох активістів затримали.