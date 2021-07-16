Співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, збирається вперше за 7 років дати концерт в Україні
Лорак збирається дати в серпні 2 концерти в Одесі. Ціни на квиток - від 900 до 7500 грн.
Згідно з інформацією з сайту concert.ua, Лорак планує два виступи в нічному клубі Itaka, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цікаво, що сайт називає її "популярною українською співачкою".
Ціни на концерт починаються від 900 грн. Найдорожчий квиток коштує 7500.
Ані Лорак живе і виступає в Росії.
Останній її виступ в Одесі відбувся 7 років тому в клубі "Ібіца". Тоді концерт намагалися зірвати протестувальники, але поліцейські розігнали їх, застосувавши гумові кийки. Кількох активістів затримали.
Топ коментарі
+128 Show #486915
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+90 Владимир #467749
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+73 Не один из 73%
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поганою мітлою.
к нам тоже не вопрос - если страна принимает артистов от "тойстороны" значит нет войны нет
оккупации а есть адиннарот.... им ***** подсрачник дал Украина им нах не всралась.
***** хочет прислать в Украину куек...
але не в нас