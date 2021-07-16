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Новини
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РНБО визначила 137 видів сировини, які будуть під особливим контролем держави, - Данілов

РНБО визначила 137 видів сировини, які будуть під особливим контролем держави, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про визначення 137 видів сировини, корисних копалин, які будуть під особливим контролем української держави.

"Визначено 137 видів сировини, корисних копалин, які на сьогодні будуть під особливим контролем нашої держави. Будуть за іншими процедурами, більш ретельно з боку держави видаватися ці ліцензії, тому що ми бачимо, що відбувається", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він вказав, що у компаній є ліцензії на видобуток міді, однак жоден кілограм міді в Україні не видобувається.

"Все це цим рішенням братиметься під контроль. Крім того, там будуть посилені певні процеси з урахуванням того, що з 1 січня 2021 року діти, які народилися, мають отримати певні гроші через певний період часу, коли запрацює ця система", - додав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: В Україні створять систему моніторингу потенційних олігархів

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2293) надра (76)


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Топ коментарі
+3
А продовольствие не желаете? А то у цен уже вообще крыша съехала после зеленых "улучшений"

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов - Цензор.НЕТ 1688 .
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16.07.2021 19:11
+1
137!!!????.....

В таблице менделеева 118 элементов.
Снбо работает на перспективу?)
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16.07.2021 20:09
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А продовольствие не желаете? А то у цен уже вообще крыша съехала после зеленых "улучшений"

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов - Цензор.НЕТ 1688 .
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16.07.2021 19:11 Відповісти
Чьи сахарные заводы.
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16.07.2021 23:19 Відповісти
И яйца куриные, и семечка. и гречка, и крупы, и лук, черешня, и арбузы, и пшеница, и электростанции, и газодобыча ..... и все мозги вам вынес нахрен .
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16.07.2021 23:43 Відповісти
Ти відповідай чиї цукроварні.
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17.07.2021 23:01 Відповісти
Какие конкретно? У нас их около 50, Крупнейший владелец сахарного производства -- ООО "Астарта-Киев". А ты на кого думал, недалекий?
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17.07.2021 23:57 Відповісти
ПАПуас учы матчасц: Заводы Порошенко произвели 15% украинского сахара.
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18.07.2021 00:47 Відповісти
В первую очередь, лично меня интересует жидкий ХЛОР для очистки ВОДЫ!
Но, я на 100500% уверен, что он в этот список он не попадет.
Догадайтесь почему?
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16.07.2021 19:49 Відповісти
137!!!????.....

В таблице менделеева 118 элементов.
Снбо работает на перспективу?)
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16.07.2021 20:09 Відповісти
Так там не про элемены, а про полезные ископаемые, Юрченко с Брагаром из закладки столько всего полезного ископать могут, что Менделеев с горя своей водкой насмерть упился бы.
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16.07.2021 23:47 Відповісти
 
 