РНБО визначила 137 видів сировини, які будуть під особливим контролем держави, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про визначення 137 видів сировини, корисних копалин, які будуть під особливим контролем української держави.

"Визначено 137 видів сировини, корисних копалин, які на сьогодні будуть під особливим контролем нашої держави. Будуть за іншими процедурами, більш ретельно з боку держави видаватися ці ліцензії, тому що ми бачимо, що відбувається", - сказав Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він вказав, що у компаній є ліцензії на видобуток міді, однак жоден кілограм міді в Україні не видобувається.

"Все це цим рішенням братиметься під контроль. Крім того, там будуть посилені певні процеси з урахуванням того, що з 1 січня 2021 року діти, які народилися, мають отримати певні гроші через певний період часу, коли запрацює ця система", - додав Данілов.

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