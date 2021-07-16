Імунітет до COVID-19 є у 38-40% українців, із них у 33% він внаслідок хвороби, а не щеплення

Більша частина українців, які мають імунітет до COVID-19, отримала його після хвороби, а не після щеплення.

Про це секретар РНБО Олександр Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередні результати серологічного дослідження кажуть про те, що 33% населення нашого вже мають імунітет до хвороби "ковід". Крім того, якщо ми з вами рахуємо те, що стосується вакцинованих осіб - ми вважаємо, що 38-40% осіб в нашій країні вже є з імунітетом", - сказав він.

Данілов закликав максимально прискорити вакцинацію.

"Найближчим часом вакцинуватися будуть всі бажаючі. Це дуже-дуже важливо", - підкреслив він.

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