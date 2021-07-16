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Новини Коронавірус і карантин
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Імунітет до COVID-19 є у 38-40% українців, із них у 33% він внаслідок хвороби, а не щеплення

Імунітет до COVID-19 є у 38-40% українців, із них у 33% він внаслідок хвороби, а не щеплення

Більша частина українців, які мають імунітет до COVID-19, отримала його після хвороби, а не після щеплення.

Про це секретар РНБО Олександр Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередні результати серологічного дослідження кажуть про те, що 33% населення нашого вже мають імунітет до хвороби "ковід". Крім того, якщо ми з вами рахуємо те, що стосується вакцинованих осіб - ми вважаємо, що 38-40% осіб в нашій країні вже є з імунітетом", - сказав він.

Данілов закликав максимально прискорити вакцинацію.

"Найближчим часом вакцинуватися будуть всі бажаючі. Це дуже-дуже важливо", - підкреслив він.

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Автор: 

вакцина (4419) Данілов Олексій (1259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) імунітет (6)


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Топ коментарі
+5
Не так страшен тот ковид как политическая борьба "с ковидом." Не было бы выборов в 2020 году - все закончилось бы как SARS/MERS.
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16.07.2021 19:52
+4
https://censor.net/ru/user/129908

Так добавьте еще 40% прививками и будет уже не плохо!

В статті: -
Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки.

Тобто: - всього 38 -40%, але 33 % - внаслідок перенесеної хвороби, а решта - вакциновано.
Але дібіл пропонує все додати. Ідіот?
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16.07.2021 20:08
+3
Привить еще буквально 20/ непереболевших и сильных вспышек уже не будет. Это реально до октября , но куда ж девать клоунесс дорвавшихся до власти
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16.07.2021 19:25
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Так добавьте еще 40% прививками и будет уже не плохо!
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16.07.2021 19:15 Відповісти
Волянский инфекционист с нормальной научно обоснованной коммуникацией считает что 55_60/ достаточно, чтоб не было серьезных масштабных вспышек
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16.07.2021 19:28 Відповісти
А зачем нам не серьёзные?
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16.07.2021 19:29 Відповісти
Ти читати вмієш? А зрозуміти прочитане?
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16.07.2021 19:54 Відповісти
А зачем тебя понимать?
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16.07.2021 19:57 Відповісти
Взагалі то статтю, але я не сумнівався в твоїх розумових здібностях.
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16.07.2021 19:59 Відповісти
Другими словами, ты решил с@р@нуть, но штаны снять забыл
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16.07.2021 20:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/129908

Так добавьте еще 40% прививками и будет уже не плохо!

В статті: -
Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки.

Тобто: - всього 38 -40%, але 33 % - внаслідок перенесеної хвороби, а решта - вакциновано.
Але дібіл пропонує все додати. Ідіот?
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16.07.2021 20:08 Відповісти
Ты реально болен мозгом Погугли, скока надо %% с иммунитетом, чтоб остановить эпидемию
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16.07.2021 20:10 Відповісти
65 -70 %, придурь. А в статті йдеться що людей з імунітетом, в Україні, 38-40%. Ти таки не можеж зрозуміти прочитаного.
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16.07.2021 20:13 Відповісти
Т.е. ты продолжаешь ср@ть не снимая штанов Ты еще и считать не умеешь
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16.07.2021 20:14 Відповісти
Статистика на 16.07.2021.

Другу дозу отримали 1 360 491 людей (+54 374 за попередню добу): - 3,1% населення
https://zaxid.net/news/
*****, дібіл.
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16.07.2021 20:18 Відповісти
Пл@, да у тебя штаны резиновые А теперь еще раз погугли, скока надо %% с иммунитетом, чтоб остановить эпидемию
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16.07.2021 20:20 Відповісти
Дітятко, я якщо мамка побачить оцей твій дібілізм, і зрозуміє, що замість вчити математику, ти курив в параші та дрочив на її брудні трусіля, вона тобі тільки вуха відірве? чи й твою пяти сантиметрову цюцюрку теж?
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16.07.2021 20:24 Відповісти
Скажи, как зовут твоего учителя математики, с@рун в штаны
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16.07.2021 20:25 Відповісти
Хочеш отримати уроки? Він малоітніх дрочинів не навчає, гидує.
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16.07.2021 20:36 Відповісти
Хочу чиста поржать
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16.07.2021 20:59 Відповісти
До речі, а виклади математичне обгрунування своїх слів. Хоть поржем.
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16.07.2021 20:37 Відповісти
Тебя учить - только портить
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16.07.2021 21:00 Відповісти
В статті йдеться про те, що так вважає Данілов.
Який, звісно, не з голови це каже. А спирається на хибну статистику.
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16.07.2021 20:16 Відповісти
Ты пытаешься общаться с идиотом...оно тупое как валенок..считать оно не умеет...читать тоже...а умственное развитие у него на уровне детского сада..
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16.07.2021 20:17 Відповісти
Хе-хе. лапотники кучкуются
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16.07.2021 20:18 Відповісти
Считайте и дальше,считоводы,вам за это нехило башляют...
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16.07.2021 19:18 Відповісти
Цыплят по осени считают (с)..😀
Следующая осенняя волна покажет...сколько с иммунитетом...и до чего дверь все эти говнопрививки...
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16.07.2021 19:23 Відповісти
Не напрягайся. Уже этим летом вас, кацапов, не считают - возле крематориев штабелями кладут. Осенью вас будут в придорожных канавах хлоркой посыпать
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16.07.2021 19:31 Відповісти
Что тебя дурачка опять возбудило??
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16.07.2021 19:32 Відповісти
Хе-хе. Зацепило кацапа
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16.07.2021 19:33 Відповісти
Я на этом форуме идиотов типа тебя с 2004 года видел перевидил..так что бесись придурь...разрешаю..😀
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16.07.2021 19:51 Відповісти
Хе-хе. кацап лазит в Украину от Майдана до Майдана
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16.07.2021 19:57 Відповісти
Привить еще буквально 20/ непереболевших и сильных вспышек уже не будет. Это реально до октября , но куда ж девать клоунесс дорвавшихся до власти
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16.07.2021 19:25 Відповісти
Клоуни нікуди не дінуться. Допоки люди їх не зненавидять. Але 30%+ захворіли на зелений популізм у хронічній формі, Яка може тривати роками.
А от заява про 30%+ імунних через корону не відповідає дійсності.
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17.07.2021 15:52 Відповісти
Это означает в 5 раз больше чем по оф. данным. То есть смертность от него не так уж и высока
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16.07.2021 19:32 Відповісти
Смертность тоже корректируйте. Не бывает в уравнении такого, что одно выражение изменили, а второе нет.
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16.07.2021 19:37 Відповісти
Вернее, количество смертей.
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16.07.2021 19:37 Відповісти
Рост заболеваний уже начался...а сейчас только середина июля...и это факт который идиоты не опровергнут..
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16.07.2021 19:34 Відповісти
10 миллион переболевших, у меня процентов 60 знакомых. Мы там чемпионы по ковиду. Да шапито?
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16.07.2021 19:40 Відповісти
Правильно, зачем нам вакцинация если есть естественный отбор? Убили двух зайцев сразу: сэкономили на вакцинах, и разгрузили пенсионный фонд.
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16.07.2021 19:48 Відповісти
вакцинация пенсионеров как раз то и идет по заказу Пенсионного фонда...
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16.07.2021 19:49 Відповісти
Так пенсы от этой вакцинации дохнут как мухи...инфаркты и инсульты ...через 5-10 дней после прививки..
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16.07.2021 19:53 Відповісти
Так, так і задумано
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16.07.2021 20:59 Відповісти
такие доводы скорее из области конспирологии. Среди моих знакомых половина пенсионеров с ковидом прошла через стационар. Есть и те кто не вышел оттуда. О смерти от вакцины узнаю только в новостях.
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17.07.2021 13:30 Відповісти
висновки фахівців
без сумнівів
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16.07.2021 19:51 Відповісти
Не так страшен тот ковид как политическая борьба "с ковидом." Не было бы выборов в 2020 году - все закончилось бы как SARS/MERS.
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16.07.2021 19:52 Відповісти
Коэфициент смертности обобщённый среднемировой.
2011-8.3
2017-7.79
2021-7.7
Расчитывается на середину года.
Угадайте в каком году пандемия?
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16.07.2021 20:25 Відповісти
Опечатка 2017-7.99
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16.07.2021 20:26 Відповісти
а с математикой аж не как не дружят, проценты и прежде оглашённые цыфри больных не пробовали сравнивать - от куда эти милионы переболевших если рапортовали о не большом количестве заболевших.
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16.07.2021 23:20 Відповісти
Иммунитет после болезни не вечен. 3-6 месяцев. После этого антитела сходят на нет и нужна вакцинация. ДАНИЛОВУ лучше вспомнить про утвержденный РНБО и подписанный зелей "НАЦ. ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ": 70% взросл., т.е., 24млн.чел.планировали вакц. - до 31.12. Ориентиры Плана такие: на 31.07 - 19млн.щеплень, на 31.08 - почти 25млн., на 31.12 - 48млн.щеплень. ПЛАН, кажется, никто не отменял, но по зеленой привычке его тоже просто тихо забыли...
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17.07.2021 14:56 Відповісти
План ЛЯШКА (10млн.щеплень за 100дней) означает: 8млн. щеплень до 31.07, 11млн. - до 31.08. Т.е., ещё до начала работы новый министр послал подальше утвержд. РНБО и подписан. презиком ДОКУМЕНТ, за что ему похлопали и избрали в министры. Но и свой план ЛЯШКО выполняет только наполовину. На 31.07 будет прибл. 5млн. щеплень, далее при тех же темпах на 31.08 - 7млн. (вместо обещанных Ляшко 11млн. и вместо прописанных в Нацплане 25млн.). На 31.12 нынешними темпами (по 2млн/месяц) получится всего 15млн.щеплень (вместо 48млн. по "НАЦПЛАНУ ВАКЦИНАЦИИ"). Европа подготовилась к новым волнам пандемии, а Украина ожидаемо СНОВА НЕ ГОТОВА. Очередные страшные волны ожидаются в сентябре, декабре, марте... И, благодаря зеленым пустоголовым трепачам до вакцинации 70% взрослого населения мы доползём вместо 31.12 дай Бог, к лету 2022..... Храни нас всех Господь...
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17.07.2021 15:04 Відповісти
 
 