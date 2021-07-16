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Імунітет до COVID-19 є у 38-40% українців, із них у 33% він внаслідок хвороби, а не щеплення
Більша частина українців, які мають імунітет до COVID-19, отримала його після хвороби, а не після щеплення.
Про це секретар РНБО Олександр Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередні результати серологічного дослідження кажуть про те, що 33% населення нашого вже мають імунітет до хвороби "ковід". Крім того, якщо ми з вами рахуємо те, що стосується вакцинованих осіб - ми вважаємо, що 38-40% осіб в нашій країні вже є з імунітетом", - сказав він.
Данілов закликав максимально прискорити вакцинацію.
"Найближчим часом вакцинуватися будуть всі бажаючі. Це дуже-дуже важливо", - підкреслив він.
Топ коментарі
+5 fresh guacamole
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+4 Олександр Рем
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+3 Propan
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Так добавьте еще 40% прививками и будет уже не плохо!
В статті: -
Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки.
Тобто: - всього 38 -40%, але 33 % - внаслідок перенесеної хвороби, а решта - вакциновано.
Але дібіл пропонує все додати. Ідіот?
Другу дозу отримали 1 360 491 людей (+54 374 за попередню добу): - 3,1% населення
https://zaxid.net/news/
*****, дібіл.
Який, звісно, не з голови це каже. А спирається на хибну статистику.
Следующая осенняя волна покажет...сколько с иммунитетом...и до чего дверь все эти говнопрививки...
А от заява про 30%+ імунних через корону не відповідає дійсності.
без сумнівів
2011-8.3
2017-7.79
2021-7.7
Расчитывается на середину года.
Угадайте в каком году пандемия?