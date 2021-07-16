Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в п'ятницю ввела санкції стосовно організації, яка перебуває в РФ, що створила копію сайту глави Української держави.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було прийнято рішення щодо того закладу, який перебуває на території РФ, яке створило дубляж сайту президента України. Ми сьогодні до цієї установи саме на засіданні Ради нацбезпеки застосували санкції", - сказав Данілов.

Як повідомлялося, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про блокування 13 липня фейкового сайту "президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку й ексфільтрації документів.

У процесі дослідження інциденту було встановлено, що використання таких тактик, технік процедур і об'єктів атаки, а також аналогічних зразків шкідливих програм відстежується, щонайменше, з квітня 2021 року. В рамках додаткового дослідження було встановлено, що в розділі "Вакансії" сайту при спробі ознайомитися з прикладами документів для подачі їх на конкурс завантажується документ з довільною назвою формату .doc, що містить шкідливий макрос.

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