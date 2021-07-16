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Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в п'ятницю ввела санкції стосовно організації, яка перебуває в РФ, що створила копію сайту глави Української держави.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було прийнято рішення щодо того закладу, який перебуває на території РФ, яке створило дубляж сайту президента України. Ми сьогодні до цієї установи саме на засіданні Ради нацбезпеки застосували санкції", - сказав Данілов.

Як повідомлялося, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про блокування 13 липня фейкового сайту "президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку й ексфільтрації документів.

У процесі дослідження інциденту було встановлено, що використання таких тактик, технік процедур і об'єктів атаки, а також аналогічних зразків шкідливих програм відстежується, щонайменше, з квітня 2021 року. В рамках додаткового дослідження було встановлено, що в розділі "Вакансії" сайту при спробі ознайомитися з прикладами документів для подачі їх на конкурс завантажується документ з довільною назвою формату .doc, що містить шкідливий макрос.

Читайте також: При РНБО створили групу із захисту інформаційного простору

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65856) сайт (274) санкції (12050) РНБО (2293) хакер (1360)


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Топ коментарі
+5
наказание Жах!! Организация сразу же обмочилась.
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16.07.2021 20:26
+3
деякі санкції проти однієї компанії на теріторії однієї країни
вичерпно
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16.07.2021 19:27
+2
Тим часом Зеленський має сторінку в забороненому Вконтактіку.
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16.07.2021 20:05
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деякі санкції проти однієї компанії на теріторії однієї країни
вичерпно
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16.07.2021 19:27 Відповісти
ну petya вообще через medOK распространили)
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16.07.2021 19:31 Відповісти
Скоро будут встречать своих героев одних с солнца, а других с чемпионата по футболу с полной победой.
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16.07.2021 20:02 Відповісти
Тим часом Зеленський має сторінку в забороненому Вконтактіку.
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16.07.2021 20:05 Відповісти
так і хочеться процитувати автора з паралельної гілки: " кто етот мощний старік?"
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16.07.2021 20:08 Відповісти
)
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16.07.2021 20:10 Відповісти
та й додам...фейкових сайтів у нас хоч на базар виноси, то не проблема зрешти. Справжній трабл наш - то фейкогонний **************. Ото ТРАБЛ...
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16.07.2021 20:13 Відповісти
татишооооо!!!!
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16.07.2021 20:09 Відповісти
скучні якісь саанкції пішли у данілова
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16.07.2021 20:09 Відповісти
ого) кто знает сколько по времени это делается, тот восхищен глубиной вопроса)
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16.07.2021 20:19 Відповісти
наказание Жах!! Организация сразу же обмочилась.
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16.07.2021 20:26 Відповісти
А назвать организацию ?
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16.07.2021 20:29 Відповісти
Той випадок, коли що фейкова сторінка преЗЕдента зуйня, що справжня зуйня
(і преЗЕдент власне теж...)
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16.07.2021 22:22 Відповісти
 
 