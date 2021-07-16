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"Позитивний сигнал": торгпред Качка про зростаючу зацікавленість великих підприємств у зниженні викидів в атмосферу

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка відзначив зростаючу зацікавленість великого бізнесу в зниженні викидів парникових газів, назвавши це позитивним сигналом.

Про це він сказав у кулуарах першого міжнародного форуму в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України", генеральним партнером якого є група "Метінвест", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вся кліматична політика Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки – це мікс побажань бізнесу і суспільства. Це не є вимогою. Ми говоримо, що в цьому міксі повинні бути упаковані і інтереси українського бізнесу, і суспільства, і України, як партнера ЄС", - сказав Качка.

За його словами, інвестиції в модернізацію підприємств за останні 15 років – це декарбонізація на практичному рівні, що дозволило ряду українських підприємств стати в лінійку кращих у світі. "Сьогодні наші іноземні партнери, коли відвідують наші сучасні виробництва, із заздрістю дивляться на сучасні технології, обладнання, зменшені викиди", - зазначив торгпред.

Відповідаючи на запитання, чи є позитивним сигналом для суспільства той факт, що компанії самі порушують питання декарбонізації, Качка відповів "Так".

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"Так, позитивний (сигнал - ред.), оскільки довгий час голос бізнесу був критичним, але насправді уряду і державі не вистачає позитивного меседжу, чого насправді хоче бізнес, і яка наша стратегія на найближчі 10 років", - сказав він.

Під час форуму ключові гравці галузі обговорювали проблеми, пов'язані з декарбонізацією виробництва, існуючі та перспективні технології, плани компаній зі скорочення викидів СО2 і необхідну взаємодію з державою в цьому напрямку.

Генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков зазначив, що у світовій економіці тема екології вийшла на досить серйозний рівень і вимагає негайних дій. При цьому, група "Метінвест" бачить свою роль в декарбонізації української індустрії і має намір виступити лідером цього руху.

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"З нашою присутністю в Україні ми бачимо можливості, які нам дає декарбонізація, як для країни, так і для компанії, і ми готові рухати цю тему, як можна швидше", - сказав Риженков.

Як повідомлялося, міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" розробить дорожню карту зі скорочення викидів парникових газів в Україні.

"Метінвест" інвестував у реалізацію екологічних проектів 3,5 мільярда доларів за останні 15 років. Також компанія заявила про наміри в найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проектів півмільярда доларів.

Автор: 

забруднення (245) екологія (1356) Метінвест (950) Качка Тарас (130)


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16.07.2021 20:10 Відповісти
А если на металл попилить все, то выбросы можно сократить до абсолютного нуля.
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16.07.2021 20:14 Відповісти
"Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил растущую заинтересованность крупного бизнеса в снижении выбросов парниковых газов..."

Качка повинен цікавитись такими речами як сіль, перець, сметана, температура духовки і т.д.😜
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16.07.2021 22:28 Відповісти
та зараз часи такі, що в кожній державі задумуються про зменшення викидів, але все залежить від влади, від політики уряду. наш уряд поки що не має продуманого плану, як зробити так, щоб і економіку розвивати, і про екологію думати
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17.07.2021 12:02 Відповісти
 
 