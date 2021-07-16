Власник MS Capital Шкіль: ми будемо звертатися в НАБУ через незаконне блокування кар'єра Держгеонадрами

Державна служба геології та надр України незаконно і без попередження зупинила дію дозволу на користування надрами Бехівським гранітним кар'єром у Житомирській області.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав власник MS Capital, що володіє Бехівським кар'єром, Максим Шкіль. Він також оприлюднив відповідний наказ Держгеонадр за підписом його голови Романа Опімаха.

Шкіль зазначив, що кар'єр - одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

"Це рішення посадової особи, а саме керівника Державної служби геології та надр України є безпідставним, безвідповідальним та несе загрозу зупинки будівництва ключових дорожніх проектів програми Президента України "Велике Будівництво", - підкреслив Шкіль.

За його словами, кар'єр працює з 2006 року, це підприємство створене практично з нуля на території, яка належала до другої категорії Чорнобильської зони, а село Бехи в 80-ті роки було виселено. "Фактично запуск Бехівського гранітного кар’єру відновив цю місцевість, дав людям стабільний дохід та нові робочі місця. Загалом за роки діяльності в підприємство було проінвестовано понад 20 млн євро, сплачено понад мільярд гривень податків та платежів", - додав власник MS Capital.

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Холдинг MS Capital придбав об'єкт у травні 2021 року. "Відразу після купівлі кар’єру, мною було додатково виділено більше 3 млн доларів США в купівлю нових бурових та оновлення парку спеціалізованої кар’єрної техніки. На момент придбання був проведений детальний аудит, в результаті якого не було виявлено жодних порушень. Слід зазначити, що підприємство було придбано у німецьких інвесторів, політика яких завжди була чіткою: повна прозорість в господарській діяльності, офіційні заробітні плати та дотримання всіх норм та положень законодавства України, за роки діяльності жодних суттєвих порушень на виробництві не було", - підкреслив Шкіль.

Він додав, що у квітні 2021 року компанія отримала припис державного управління геологічного контролю, згвдно з яким у визначений термін всі зауваження були усунуті та в письмовій формі з підтверджуючими документами направлені рекомендованим листом до Держгеонадр.

"Сьогодні випадково на офіційному сайті Державної служби геології та надр України нами виявлено інформацію, що наказом №525 від 15.07.2021 року було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами ТОВ "Бехівський гранітний карєр". При цьому жодного офіційного повідомлення про причини підписання такого наказу ми не отримали. Дане рішення є необґрунтоване та спричинить значні збитки бюджетоутворюючому підприємству Житомирської області, на якому зараз працює 200 людей", - заявив Шкіль.

За його словами, з кар'єра постачається сировина для багатьох ключових інфраструктурних об'єктів по всій країні, в рамках реалізації програми "Велике будівництво", які мають бути завершені цього року.

"Усі втрати підприємства будуть фіксуватися. Після чого відповідне звернення буде направлене в НАБУ, щодо притягнення до відповідальності посадової особи, яка підписала наказ, що став причиною зупинки господарської діяльності Бехівського гранітного кар’єру. Закликаю голову Державної служби геології та надр України Романа Опімаха та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського розібратися у ситуації, скасувати рішення та відновити роботу підприємства!", - резюмував Шкіль.