Зеленський наголошує на відсутності конкретних кроків лідерів США та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску "Північного потоку - 2", - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський наголошує на відсутності конкретних кроків лідерів США та Німеччини щодо протидії загрозам від запуску трубопроводу "Північний потік - 2"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі президента в п'ятницю, 16 липня.

"Президент України Володимир Зеленський схвалює зусилля президента США Джо Байдена і федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо врегулювання кризи, яка створюється через реалізацію проекту "Північний потік - 2", однак наголошує на відсутності конкретних кроків із протидії загрозам від запуску цього трубопроводу", - повідомив Никифоров.

За словами Никифорова, в Офісі президента вдячні Німеччині та США за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за заяви лідерів цих країн про те, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік - 2" як зброю, і про те, що Україна навіть після завершення дії чинного з Росією контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною.

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"Правда, ми не почули цікавого: як сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули", - зазначив Никифоров.

Представник президента України нагадав, що Джо Байден та Ангела Меркель підписали спільну декларацію, в якій пообіцяли захищати "права і гідність усіх людей і протистояти несправедливості й нерівності всюди, де це станеться".

"Президент України сподівається, що саме так це і буде. І що найпотужніша країна світу і найпотужніша країна Європи залишаться вірними своїм деклараціям, своїм зобов'язанням і принципам. І вони не проміняють їх на якісь короткострокові комерційні інтереси", - додав Никифоров.