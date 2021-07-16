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Зеленський призначив грантів на 3 млн. грн. молодим діячам у галузі кінематографії

Зеленський призначив грантів на 3 млн. грн. молодим діячам у галузі кінематографії

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №518/2021-рп, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Як наголошується в документі, грант у розмірі 1 млн. 089 тис. грн. призначено режисерці Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму "Меблі".

Режисерціі Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму "Спомин" призначено грант у розмірі 1 млн. 525 тис. грн.

Режисерка Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн. 284 тис. грн. для виробництва неігрового фільму "Лінія життя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) кіно (964) грант (356)


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Топ коментарі
+8
І хто це буде ?
Кварталівці ?
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16.07.2021 21:00
+7
Свои миллионы раздаёт, или отжал у медицины с образованием?
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16.07.2021 21:04
+7
Цікаво булоб почути за чий рахунок банкет ???)))
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16.07.2021 21:23
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Вот наши приоритеты на ближайшее будущее! Ура!
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16.07.2021 20:57 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!))
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16.07.2021 21:25 Відповісти
І хто це буде ?
Кварталівці ?
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16.07.2021 21:00 Відповісти
Шо опять выпусники "лиги смеха"?
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16.07.2021 21:01 Відповісти
Скоморох разгулялся.
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16.07.2021 21:03 Відповісти
Свои миллионы раздаёт, или отжал у медицины с образованием?
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16.07.2021 21:04 Відповісти
ленка списком рулит
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16.07.2021 21:23 Відповісти
Цікаво булоб почути за чий рахунок банкет ???)))
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16.07.2021 21:23 Відповісти
За наш с тобой и других украинцев...как и шашлычки с журношлюхами за полтора ляма..за чей же еще.?.
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16.07.2021 22:06 Відповісти
Это - инвестиции из Омана.
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16.07.2021 22:05 Відповісти
а Сенцова агент "Козырь" вычеркнул ручкой подаренной Козаком..
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16.07.2021 21:04 Відповісти
Это будут дети "талантливых" родителей, аж
Янукович всплакнул
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16.07.2021 21:05 Відповісти
Краще б затарив військовий шпиталь на три лями, на бинти з ліками цигарками та трусами.. для поранених! А для своїх патріотичних прихильників відосік би зняв з зазиваловом, пожертвувати на гранти для нарцисів кіношників..
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16.07.2021 21:12 Відповісти
А почеиу Сенцов, у которого куча премий на международвх кинофестивалях, не получил никаких грантов. Не, может он недостаточно талантлив по меркам Зеленского. Но такой известный человек, кинорежиссер, хотя бы один раз должен был такой грант получить. Не оправдает - другое дело. А эта никому неизвестная шушара оправдает? Большой вопрос.
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16.07.2021 21:16 Відповісти
зы. Из всех новостей которые начинаются со слова "Зеленский", удовлетворение доствит только та, которая заканчивается словом "повесился"
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16.07.2021 21:20 Відповісти
Мне бы и с окончанием "застрелился" понравилось бы..
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16.07.2021 22:08 Відповісти
привозят раненых, волонтеры призывают скинуться... а тут лям молодому дарованию на фильм Мендель
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16.07.2021 21:58 Відповісти
и все бабы. совпадение?
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16.07.2021 21:58 Відповісти
А мокшанские кинодеятели могут поучаствовать? Михалков интересуется....
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16.07.2021 22:07 Відповісти
сраный кинематоргаф это полная порнография.... пусть берут кредиты по 5% и работают. пошла та мура которую наснимали, значит заработали если нет то кирки и лопаты в руки и отрабатывать кредит...
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17.07.2021 08:58 Відповісти
 
 