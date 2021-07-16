Зеленський призначив грантів на 3 млн. грн. молодим діячам у галузі кінематографії

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №518/2021-рп, яким призначив гранти трьом молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Як наголошується в документі, грант у розмірі 1 млн. 089 тис. грн. призначено режисерці Христині Зінчук для виробництва ігрового фільму "Меблі".

Режисерціі Домінікії Левчук для виробництва неігрового фільму "Спомин" призначено грант у розмірі 1 млн. 525 тис. грн.

Режисерка Олена Рубашевська отримає грант у розмірі 1 млн. 284 тис. грн. для виробництва неігрового фільму "Лінія життя".

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