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"Укрзалізниця" запускає з Одеси в Білгород-Дністровський дві швидкісні електрички для поліпшення транспортного сполучення з курортами

"Укрзалізниця" призначила дві пари швидкісних приміських поїздів з Одеси в Білгород-Дністровський. Вони почали курсувати від сьогодні і будуть проходити через курорти області, включно із Затокою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу УЗ.

"Час у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздах цього ж сполучення і автобусних маршрутів", - зазначили залізничники.

Крім того, графік руху електричок було розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Одеса-Головна на поїзди далекого прямування до Києва та інших великих міст.

Від сьогодні, 16 липня, маршрутом Одеса - Білгород-Дністровський курсуватимуть такі поїзди:

№ 7012/7011 - відправляється з Одеси о 9:59 і прибуває в Білгород-Дністровський об 11:46;

№ 7022/7021 - відправляється з Білгород-Дністровського о 12:45 і прибуває до Одеси о 14:38;

№ 7014/7013 - відправляється зі станції Одеса о 15:14 і прибуває в Білгород-Дністровський о 17:05;

№ 7024/7023 відправляється з Білгород-Дністровського о 18:01 і прибуває до Одеси о 19:55.

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Автор: 

курорт (97) Одеса (5494) електричка (205) Білгород-Дністровський (61)


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Топ коментарі
+3
Одесса переполнена отдыхающими
На улицах сумасшедшие пробки от авто .
Надо вообще создать условия инвесторам для развития курортных зон вдоль моря
А то пока чиновники поджидают инвесторов , чтобы просто их ободрать как липку . Пока чиновники будут править бал , Украина не вырвется из совкового отдыха и сервиса
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16.07.2021 22:21
+3
Проснись и пой---иди гурьбой! Завтра конец июля. А надо было в начале мая.
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16.07.2021 22:53
+1
Пляжи грязные, море грязное . Ресторанчики симпатичные
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16.07.2021 22:24
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Одесса переполнена отдыхающими
На улицах сумасшедшие пробки от авто .
Надо вообще создать условия инвесторам для развития курортных зон вдоль моря
А то пока чиновники поджидают инвесторов , чтобы просто их ободрать как липку . Пока чиновники будут править бал , Украина не вырвется из совкового отдыха и сервиса
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16.07.2021 22:21 Відповісти
Пляжи грязные, море грязное . Ресторанчики симпатичные
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16.07.2021 22:24 Відповісти
Зрада! Зубожиння!
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16.07.2021 22:30 Відповісти
Проблеми потрібно вирішувати
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16.07.2021 22:32 Відповісти
К сожалению, эти проклятые чиновники не только не смогли привлечь инвесторов, чтобы вырвать Украину из совкового отдыха и сервиса, но даже не удосужились запретить переполнившим Одессу прекрасным прогрессивным отдыхающим ссать и срать в море и на пляжах!
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17.07.2021 01:06 Відповісти
Ситуацию может решить только наличие хороших , бесплатных туалетов.
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17.07.2021 12:15 Відповісти
Я думаю, если еще 1-2 млн за лето отдыхающих добавится, будет абсолютный коллапс.
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17.07.2021 08:44 Відповісти
София, вы, наверное, не понимаете до конца, о чем говорите. Все пляжи в Одессе розданы 'инвесторам' за 4-7 грн аренды в месяц за метр. Посчитайте, сколько они снимают за топчаны, многочисленные кафе и тд . При этом нет ничего похожего на сервис. Все очень печально. Все загажено будками, пивными, всякими надстройками , пристройками, хаотичной торговлей, стоянками за деньги , вывесками и прочим г. Нет никакого планирования, набережных. Трасса здоровья недоделана, на ней огромный поток идущих, бегущих, едущих на велосипедах и самокатах. А что делать людям, если нет мест других, где им можно ездить и гулять? Я уже молчу об одесских бабушках, которые вытеснены топчанами и не имеют возможности нигде погреть свои старые косточки бесплатно. Нет дорог, развязок, мостов, нет 6ичего, кроме огромного количества новостроек. Я не против новостроек вообще, но к 6им должна прилагаться и определенная инфраструктура. Море цветёт от водорослей и канализационных стоков, но все ничего не замечают и продолжают купаться в канализации.
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17.07.2021 12:27 Відповісти
Проснись и пой---иди гурьбой! Завтра конец июля. А надо было в начале мая.
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16.07.2021 22:53 Відповісти
Учитывая, какая духовка в этих поездах, на тот курорт попасть себе дороже. Я ехал плацкартом, половина окон заколочена, другие едва работают, и кондюков нету. Уже после пары часов езды в этой чаду, делаешься вареный и никакой. И да пробки по выходным такие, что народ закипает буквально. Вся улица черноморского козачества в 3 полосы, аж до самой лузановки стоит. Застрелиться можно.
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17.07.2021 00:59 Відповісти
Давно пора. А то ехать почти три часа неполных 100 км - это дикость
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17.07.2021 08:43 Відповісти
 
 