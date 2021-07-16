"Укрзалізниця" запускає з Одеси в Білгород-Дністровський дві швидкісні електрички для поліпшення транспортного сполучення з курортами

"Укрзалізниця" призначила дві пари швидкісних приміських поїздів з Одеси в Білгород-Дністровський. Вони почали курсувати від сьогодні і будуть проходити через курорти області, включно із Затокою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу УЗ.

"Час у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздах цього ж сполучення і автобусних маршрутів", - зазначили залізничники.

Крім того, графік руху електричок було розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Одеса-Головна на поїзди далекого прямування до Києва та інших великих міст.

Від сьогодні, 16 липня, маршрутом Одеса - Білгород-Дністровський курсуватимуть такі поїзди:

№ 7012/7011 - відправляється з Одеси о 9:59 і прибуває в Білгород-Дністровський об 11:46;

№ 7022/7021 - відправляється з Білгород-Дністровського о 12:45 і прибуває до Одеси о 14:38;

№ 7014/7013 - відправляється зі станції Одеса о 15:14 і прибуває в Білгород-Дністровський о 17:05;

№ 7024/7023 відправляється з Білгород-Дністровського о 18:01 і прибуває до Одеси о 19:55.

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