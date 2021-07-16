У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці

У четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Fakt.

Повідомляється, що хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинка неподалік озера в розважальному центрі "Лідо". Він впав із помосту у водойму.

Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони більше двох годин намагалися реанімувати дитину, проте їм це не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже тривала рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок разом із ще двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.

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Місцева прокуратура висунула батькам обвинувачення. Їх звинувачують у тому, що вони наразили свого дворічного сина на безпосередню небезпеку смерті і ненавмисне вбивство, залишивши незамкненими двері в хатину, з якої дитина вийшла, пішла до озера, забралася на поміст і впала з нього.

Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.