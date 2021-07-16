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У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці

У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці

У четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Fakt.

Повідомляється, що хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинка неподалік озера в розважальному центрі "Лідо". Він впав із помосту у водойму.

Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони більше двох годин намагалися реанімувати дитину, проте їм це не вдалося.

Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже тривала рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок разом із ще двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.

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Місцева прокуратура висунула батькам обвинувачення. Їх звинувачують у тому, що вони наразили свого дворічного сина на безпосередню небезпеку смерті і ненавмисне вбивство, залишивши незамкненими двері в хатину, з якої дитина вийшла, пішла до озера, забралася на поміст і впала з нього.

Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

Автор: 

діти (5128) Польща (8612)


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Топ коментарі
+25
И это правильно. Нам бы такие законы.
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16.07.2021 22:39
+14
Постоянно обращаю внимание , что 90 человек утопленников в Украине в неделю - это за пределами разумного
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
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16.07.2021 22:42
+10
И дитя нема и тюрьма...
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16.07.2021 22:40
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И это правильно. Нам бы такие законы.
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16.07.2021 22:39 Відповісти
что за чушь, ****** сам вышел из дома и утопился, почему сразу родители виноваты?
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17.07.2021 07:29 Відповісти
А кто виноват?
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17.07.2021 10:25 Відповісти
Артем,сам ты ******...Ребенку ДВА года,ну как так можно писать об погибшем ребенке?
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17.07.2021 16:52 Відповісти
Тебя забанить за мат?
Иди и почитай законы.
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17.07.2021 17:58 Відповісти
це просто кацапський"мир"- путлеровского пошиба....- то просто покидьок кацапський...- у них е філософія - "бабы еще нарожают"...
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18.07.2021 09:31 Відповісти
вони вжe є. нe виконання батькiвських обов"язкiв. алe всe вирiшує суд
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17.07.2021 08:51 Відповісти
у нас правильность законов нивелируется их неисполнением
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17.07.2021 09:34 Відповісти
В этом и есть наша беда.
Ещё и жалость. Зачем сажать и так ребёнка потеряли?
А затем чтобы другие задумались.
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17.07.2021 18:01 Відповісти
Це ж треба бути такими дов@ьобами і ????(((
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16.07.2021 22:40 Відповісти
И дитя нема и тюрьма...
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16.07.2021 22:40 Відповісти
Постоянно обращаю внимание , что 90 человек утопленников в Украине в неделю - это за пределами разумного
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
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16.07.2021 22:42 Відповісти
Причому тут депутати, якщо населення дибільне. Ніхто ж їх не заставляє "позаливавши очі" лізти у воду чи глянути, що ці примати витворяют на дорогах...
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16.07.2021 23:02 Відповісти
В Украине нет нужных законов
Вот в Австрии детей до 10 лет нельзя оставлять одних ни дома ни на улице
В Украине не так спокойно как в Австрии , но все равно никто таких законов не готовит
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16.07.2021 23:05 Відповісти
Закони є ,а от української державної влади нема !!!))))
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16.07.2021 23:52 Відповісти
Да при чем тут есть законы или нет? Чисто человеческую, материнскую, отцовскую ответственность уже что, отменили? Да и просто, из соображений безопасности, дверь закрывать на ночь в своё жилище, тоже не нужно? Ведь закона закрывать дверь на ночь тоже НЕТ!
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17.07.2021 09:45 Відповісти
Яке населення, такі й бояри.
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17.07.2021 12:35 Відповісти
Жаль ребёнка, а вот родители идиоты, им бы только нажраться, а остальное по барабану.
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16.07.2021 23:21 Відповісти
Скільки пишу, що в Україні бітьки недбало ставляться до дітей, скільки діток топиться, гине, бо без нагляду. І нікого не карають.
Але мені завжди розказують історії, як було сто років тому, всі бігали десь, гралися і нічого з ними не сталося.
Тут то 12 років не можна лишати дитину чи відпускати кудись саму.
І дитися треба, бо заберуть соціальні служби.
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16.07.2021 23:37 Відповісти
*батьки
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16.07.2021 23:37 Відповісти
Родители не приехали на базу у озера для того чтобы всей семьёй отдохнуть на природе. Родители приехали на базу у озера для того, чтобы нажраться на природе до поросячьего визга, а ребенка захватили случайно. Просто не было с кем оставить, чтобы не мешал нажраться на природе до поросячьего визга.
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17.07.2021 00:58 Відповісти
Странная у многих ассоциация - раз отдых, значит обязательно надо нажраться в сопли …
И как всегда АЛКОГОЛЬ во всём виноват !

Жаль ребёнка 😢
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17.07.2021 01:41 Відповісти
Поляки не дарма відносяться до більшості українців, як до маргіналів, один з яскравих прикладів цього, результат останніх виборів до Ради і президента.
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17.07.2021 12:47 Відповісти
Смішно. Враховуючи політиків, яких вибирають поляки. Та що поляки! Он навіть американці можуть помилитися, обравши Трампа!
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17.07.2021 16:29 Відповісти
Порівняння недоречне, типу палець з чимось. І смішного тут немає, скоріше навпаки.
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17.07.2021 18:54 Відповісти
в прайм-тайми треба не бухло з цигарками рекламувати а здоровий спосіб життя і треба в підлітках культивувати ненависть до наркотиків і бухла з куривом, внушати їм що це гроші з їхніх кишень якимись лівим курвам на нові лексуси і яхти, а підліткам -- залежність і хвороби
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18.07.2021 09:38 Відповісти
......подвергли жизнь своего ребёнка непосредственной опасности смерти и непредумышленного убийства........Так звучит закон Польши ! .....не выполнение своих родительских обязанностей......так звучит закон Украины,просто родители не выполнили свои обязанности и всё. Ни слова о непредумышленном убийстве своего ребёнка.
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18.07.2021 09:57 Відповісти
 
 