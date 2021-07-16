У Польщі потонула дитина з України, батькам загрожує до п'яти років в'язниці
У четвер, 15 липня, на заході Польщі в озері Шперек потонула дворічна дитина з України. Тепер батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Fakt.
Повідомляється, що хлопчик без нагляду батьків зміг вночі вийти з літнього будинка неподалік озера в розважальному центрі "Лідо". Він впав із помосту у водойму.
Тіло хлопчика у воді помітив сторонній чоловік, який і викликав рятувальників. Вони більше двох годин намагалися реанімувати дитину, проте їм це не вдалося.
Батьки дитини, громадяни України, з'явилися біля озера, коли вже тривала рятувальна операція. Пізніше стало відомо, що батьки з хлопчиком приїхали на відпочинок разом із ще двома сім'ями і напередодні тривалий час вживали спиртні напої.
Місцева прокуратура висунула батькам обвинувачення. Їх звинувачують у тому, що вони наразили свого дворічного сина на безпосередню небезпеку смерті і ненавмисне вбивство, залишивши незамкненими двері в хатину, з якої дитина вийшла, пішла до озера, забралася на поміст і впала з нього.
Батькам хлопчика загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.
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Иди и почитай законы.
Ещё и жалость. Зачем сажать и так ребёнка потеряли?
А затем чтобы другие задумались.
В Европе борются строго с недосмотром за детьми -Местная прокуратура выдвинула родителям обвинениеИсточник: https://censor.net/ru/n3277671
НО УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ привыкли по мальдивам ездить, а не изучать законодательство соседних стран восточной Европы
Вот в Австрии детей до 10 лет нельзя оставлять одних ни дома ни на улице
В Украине не так спокойно как в Австрии , но все равно никто таких законов не готовит
Але мені завжди розказують історії, як було сто років тому, всі бігали десь, гралися і нічого з ними не сталося.
Тут то 12 років не можна лишати дитину чи відпускати кудись саму.
І дитися треба, бо заберуть соціальні служби.
И как всегда АЛКОГОЛЬ во всём виноват !
Жаль ребёнка 😢