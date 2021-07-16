Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави

Весільному свідкові, який вирішив розрядити в повітря свій мисливський карабін на жвавій вулиці в районі ТРЦ "Рів'єра", суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Думская.

Сьогодні вдень суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід 22-річному хлопцю у вигляді двох місяців утримання в СІЗО з можливістю внесення застави в сумі 190 320 гривень.

Нагадаємо, 14-го липня в селі Фонтанка, біля ТРЦ "Рів'єра", невідомий розпочав стрілянину з автомата (швидше за все, мисливського карабіна на базі АК, - Ред.). Поруч схвально сигналили і дрифтували автомобілі.

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Чрез декілька годин поліцейські спецпризначенці з'явилися на весіллі і затримали причетних до стрілянини.

Частина гостей виявилися російськими громадянами з дозволом на тимчасове проживання. Їх депортують.

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