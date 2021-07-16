Свідка на чеченському весіллі, який влаштував стрілянину в Одесі, заарештували на 2 місяці з можливістю внесення застави
Весільному свідкові, який вирішив розрядити в повітря свій мисливський карабін на жвавій вулиці в районі ТРЦ "Рів'єра", суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Думская.
Сьогодні вдень суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід 22-річному хлопцю у вигляді двох місяців утримання в СІЗО з можливістю внесення застави в сумі 190 320 гривень.
Нагадаємо, 14-го липня в селі Фонтанка, біля ТРЦ "Рів'єра", невідомий розпочав стрілянину з автомата (швидше за все, мисливського карабіна на базі АК, - Ред.). Поруч схвально сигналили і дрифтували автомобілі.
Чрез декілька годин поліцейські спецпризначенці з'явилися на весіллі і затримали причетних до стрілянини.
Частина гостей виявилися російськими громадянами з дозволом на тимчасове проживання. Їх депортують.
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Украина должна популяризировать свою христианскую церковь и выгнать московских попов
Главные причины гомосексуальности - генетические, гормональные и особенности внутриутробной среды, никто не может с ними совладать.
А стрелять на свадьбе -это дурной вкус, местечковое мышление.
"Местечковое мышление-это мировозрение в пределах собственного огорода"
рапзницу улавливаешь? и не пиши впредь бред про парады.
Наши хлопци за 2 месяца пиковых обратно отправили
Кто в мешках, кто в соплях по тейпам разехались
Чичи забыли кто начал кацапов с Дудаевым резать
Но им быстро напомнили
"Согласно базе данных Scopus, в 1996 году Израиль, наряду с Тайванем и Бельгией, занимал 18 место в мировом индексе цитирования, измеряющем количественную производительность ученых разных стран по числу опубликованных ими статей и рефератов. В 2016 году Израиль опустился на 33 место, а Иран поднялся на 16-е.
За прошедшие 20 лет (1996-2016) израильтяне увеличили «объем производства» статей и рефератов на 75 процентов, но этого оказалось недостаточно. Турция, к примеру, занимавшая в 1996 году 27 место в индексе цитирования Scopus, в 2016-м переместилась на 17-е место в рейтинге, а Саудовская Аравия - с 42-го на 32-е место. Китай поднялся с девятого на второе место. Первое место по-прежнему занимают американцы, ежегодно публикующие более полумиллиона научных статей.
Израиль начал сдавать позиции в рейтинге цитирования еще в 2003 году, когда его обошла Турция. В 2008-м Израиль уступил первенство Ирану, а в 2015 году - и Саудовской Аравии."
був звичайним парубком, а став абизяном за гратами
."
Хто пояснить, чому 190 320 грн., а не 190 321 грн. 44 коп.?