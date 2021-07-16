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Новини Окуповані території
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Окупанти прислали Джемілєву повістку на суд до Криму, куди раніше заборонили йому в'їзд до 2034 року

Окупанти прислали Джемілєву повістку на суд до Криму, куди раніше заборонили йому в'їзд до 2034 року

Росія вимагає прибуття національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва на суд над ним до окупованого нею Криму, куди вона сама раніше заборонила йому в’їзд.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Окупаційний суд Армянська викликає Джемілєва як підсудного на засідання 5 серпня, явка обов’язкова, сказано в повістці.

При цьому Полозов звернув увагу на "як мінімум неузгодженість дій різних державних органів Росії, а як максимум про глибоку державну деменцію, якщо не сказати шизофренію".

Адвокат нагадав, що навесні 2019 року Росія таємною постановою своєї Федеральної служби безпеки продовжила накладену раніше заборону Джемілєву на в’їзд на свою територію, а також до окупованого нею Криму ще на 15 років, до 2034 року – "і судові про це чудово відомо".

Читайте також: РФ продовжила до 2034 року заборону Джемілєву на в'їзд в окупований Крим

"Цю ситуацію я вже обговорив із Мустафою Джемілєвим, і він мені сказав, що готовий приїхати на суд, якщо заборона на в’їзд до Криму буде знята, і взяти участь у восьмій за ліком кримінальній справі проти нього", – повідомив Полозов. "Так що тепер ініціатива на боці ФСБ. Подивимося, чи готова служба забезпечити право підсудного на доступ до кримського правосуддя, чи в страху очі великі аж до 2034 року", – додав він.

Нагадуємо, управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: "перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)".

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) Крим (14183) кримські татари (2005) Полозов Микола (366)


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В москалів загострення параноїдальної шизофреніі,мабуть через спеку !!)))
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16.07.2021 23:41 Відповісти
Яке загострення, там при народженні у 90% присутній ген дебіла
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17.07.2021 07:40 Відповісти
Нельзя ему туда ехать. Тупо арестуют и в Сибирь отправят. Это не понятно?
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16.07.2021 23:52 Відповісти
Срав Джемілєв на росію та на її суд . Він громадянин України , вільної держави .
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17.07.2021 07:22 Відповісти
пуйла в Крыму судить будут ? Джемилев - главный свидетель ?
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17.07.2021 07:37 Відповісти
Це прямо як той Пєчкін. Я, мовляв, посилку вам приніс, тільки її не віддам. кацапи своє кацапство розбудовують по двох книжках - Майн Кампф і Чипполіно. Як завжди виходить у них ні в ... ні в красну армію.
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17.07.2021 10:48 Відповісти
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17.07.2021 19:32 Відповісти
 
 