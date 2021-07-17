Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня

Український військовослужбовець зазнав кульового поранення унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За минулу добу, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 17 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Чермалик противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

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У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів. Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

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"На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.