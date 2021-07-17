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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня

Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня

Український військовослужбовець зазнав кульового поранення унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

За минулу добу, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00  17 липня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Чермалик противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

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У районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів. Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

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"На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

Автор: 

обстріл (29006) поранення (2813) Донбас (22356) бойові дії (4020) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische Schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 9536
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17.07.2021 09:57
+5
За 4 дні "всеосяжної зеленої тиші" 1 українця вбито, 11 !!! поранено, у 3 "бойові травми". Верховний фельдмаршал мовчить, його команда лиже дупу китаю.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.07.2021 10:13
+4
Ніхто не припинить війну раніше мене. (Найвеличніший лідор **********)
І гдє?
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17.07.2021 09:20
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Very suspicious Russian military movements since days again!



https://twitter.com/worldonalert/status/1416092414540984326


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17.07.2021 08:20 Відповісти
Російські фашисти.
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17.07.2021 08:26 Відповісти
Похоже, что повторяется весенняя история.
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17.07.2021 08:27 Відповісти
Ніхто не припинить війну раніше мене. (Найвеличніший лідор **********)
І гдє?
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17.07.2021 09:20 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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17.07.2021 09:33 Відповісти
Дякую брате. Навзаєм.
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18.07.2021 07:49 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Воин, убей русского, освободи землю Украины от российских паскуд!

Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 8956
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17.07.2021 09:41 Відповісти
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische Schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ на Донбасі 17 липня - Цензор.НЕТ 9536
показати весь коментар
17.07.2021 09:57 Відповісти
За 4 дні "всеосяжної зеленої тиші" 1 українця вбито, 11 !!! поранено, у 3 "бойові травми". Верховний фельдмаршал мовчить, його команда лиже дупу китаю.
Швидкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
17.07.2021 10:13 Відповісти
 
 