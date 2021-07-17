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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження, 676 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження, 676 осіб одужали

За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них 41 дитина і 9 медпрацівників).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 438 осіб;
◾ летальних випадків – 16;
◾ одужало – 676 осіб.

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За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;
◾ методом ІФА – 8 718 осіб;
◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 196 осіб;
◾ одужало – 2 180 957 осіб;
◾ летальних випадків – 52 718;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Продолжаю напоминать всем зэбаранам и пiд-рашкам - ни в коем случае не вакцинируйтесь! Это всё обман и чипирование Биллом Геем!
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17.07.2021 08:41
+1
Ненене. Они хотели "как в лаптестане", так что пусть кучкуются воле крематориев.
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17.07.2021 08:57
+1
Упевнився в брехні влади по статистиці . День назад вмерла моя родичка в ковід відділенніЮ була в реанімаціх під апаратом. Яке наше було здивування і обурення,що причиної смерті вказано запалення легень. На запитання чому так --сказали.що їм така вказівка. БРЕХЛИВІ МЕРЗОТИ.
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17.07.2021 08:59
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Продолжаю напоминать всем зэбаранам и пiд-рашкам - ни в коем случае не вакцинируйтесь! Это всё обман и чипирование Биллом Геем!
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17.07.2021 08:41 Відповісти
Так может как раз пусть вакцинируются,зачем вам столько зебаранов😂
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17.07.2021 08:55 Відповісти
Ненене. Они хотели "как в лаптестане", так что пусть кучкуются воле крематориев.
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17.07.2021 08:57 Відповісти
Упевнився в брехні влади по статистиці . День назад вмерла моя родичка в ковід відділенніЮ була в реанімаціх під апаратом. Яке наше було здивування і обурення,що причиної смерті вказано запалення легень. На запитання чому так --сказали.що їм така вказівка. БРЕХЛИВІ МЕРЗОТИ.
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17.07.2021 08:59 Відповісти
они вам не соврали. именно лёгкие поражаются ковидом в первую очередь.
ковид-это катализатор. лёгкие тромбируются,и человек не может дышать. картина похожа на воспаление лёгких.
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17.07.2021 09:08 Відповісти
Аналогічно в Полтаві-діагноз ковід НЕ СТАВЛЯТЬ.Але це не тільки на статистику впливає,адже без цього діагнозу не буде компенсації за ліки.
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17.07.2021 09:11 Відповісти
Можливо, має сенс написати заяву в прокуратуру щоб провели судмедекспертизу та перевірили бази даних лабораторій, що робили аналізи.
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17.07.2021 10:15 Відповісти
когда пишут что люди выздоровели,то это ЛОЖЬ!
я лежал в больнице в Переяславе с ковидом,знаю. выполнили стандартную процедуру и выписали,и никого не волнует,что ты ещё не здоров,срок вышел-вали на хрен. перед выпиской даже тест на антитела не делали. всем по х-й.
а человек потом дома ещё сам лечится,порой по полгода.
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17.07.2021 09:04 Відповісти
Из больницы не выпишут, пока тест не покажет отсутствие вируса и не исчезнет необходимость в кислородной поддержке. Всё остальное лечение и реабилитация не требуют нахождения круглосуточно в больничной палате.
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17.07.2021 10:17 Відповісти
я говорю про свою ситуацию,и про больницу в Переяславе,где я лежал. никакого теста перед выпиской! более того,я до самой выписки был на концентраторе кислорода. у меня сатурация была 88 на момент выписки! вот так то!
я понимаю что в других больницах может быть по другому,но у меня вот так. и те кто со мной лежал,такая же хрень. из-за того что меня недолечили,я через месяц домашних мучений,снова загремел в больницу с тромбозом лёгких 65%,но уже в свою больницу. и повторное лечение,мне вышло около 100 тыс. грн.
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17.07.2021 10:31 Відповісти
Если есть подтверждающие документы, можешь их взуть.
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17.07.2021 10:34 Відповісти
в выписке написано то что надо им. или ты с другой планеты и не знаешь как это делается у нас?
я когда лежал в Переяславе,так медсёстры забывали про лекарства,которые надо было и колоть и капельницы ставить...напомнишь-сделают...вот так и приходилось следить за ними.
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17.07.2021 11:47 Відповісти
Т.е. в выписке ты недосмотрел.
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17.07.2021 11:49 Відповісти
я еле ходил при выписке,а почерк врачей ты видал.
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17.07.2021 12:26 Відповісти
А родственникам пофиг?
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17.07.2021 12:39 Відповісти
Люди,які перехворіли ковідлою, помирають через 2-3 місяці і вони вже померли не через кляту ковідлу.Ці смерті на статистику вже не впливають,а Зелені Йолопи проголошують себе "чемпіонами по боротьбі з коронавірусом".
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17.07.2021 09:16 Відповісти
 
 