В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження, 676 осіб одужали

За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них 41 дитина і 9 медпрацівників).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 438 осіб;

◾ летальних випадків – 16;

◾ одужало – 676 осіб.

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За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;

◾ методом ІФА – 8 718 осіб;

◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 244 196 осіб;

◾ одужало – 2 180 957 осіб;

◾ летальних випадків – 52 718;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.