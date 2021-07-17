В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження, 676 осіб одужали
За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них 41 дитина і 9 медпрацівників).
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 438 осіб;
◾ летальних випадків – 16;
◾ одужало – 676 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 18 006 осіб;
◾ методом ІФА – 8 718 осіб;
◾ експрес-тестами – 14 648 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 244 196 осіб;
◾ одужало – 2 180 957 осіб;
◾ летальних випадків – 52 718;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
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ковид-это катализатор. лёгкие тромбируются,и человек не может дышать. картина похожа на воспаление лёгких.
я лежал в больнице в Переяславе с ковидом,знаю. выполнили стандартную процедуру и выписали,и никого не волнует,что ты ещё не здоров,срок вышел-вали на хрен. перед выпиской даже тест на антитела не делали. всем по х-й.
а человек потом дома ещё сам лечится,порой по полгода.
я понимаю что в других больницах может быть по другому,но у меня вот так. и те кто со мной лежал,такая же хрень. из-за того что меня недолечили,я через месяц домашних мучений,снова загремел в больницу с тромбозом лёгких 65%,но уже в свою больницу. и повторное лечение,мне вышло около 100 тыс. грн.
я когда лежал в Переяславе,так медсёстры забывали про лекарства,которые надо было и колоть и капельницы ставить...напомнишь-сделают...вот так и приходилось следить за ними.