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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ

Упродовж минулої доби, 16 липня, проти коронавірусу в Україні вакцинували понад 111 тис. осіб, від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 4 млн щеплень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Понад 4 млн щеплень виконано від початку вакцинації! 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовано 45 924 особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж доби працювала 741 мобільна бригада, 1 615 пунктів щеплення і 56 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовано і отримали 2 дози 1 406 180 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 011 040 щеплень" , - додають у МОЗ.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 16 осіб, зафіксовано 591 новий випадок зараження, 676 осіб одужали

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ага...верим...
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.

17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..

Зеленая математика от ляшка..😀
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17.07.2021 09:56
+1
Лохи не просто хавают...они еще и добавки просят...привыкли уже к гавнецу..
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17.07.2021 10:00
+1
Так і є! По зеленому!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2782
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17.07.2021 10:02
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Вакциновано аж 10% населення. Ура!
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17.07.2021 09:44 Відповісти
Ну тут сразу две проблемы.
1) недолуга влада, которая саботировала своевременные закупки вакцин, зато отлично торганула средствами защиты. Тут нужно понимать, зачем их вообще протолкнули во власть. А ответ простой - это проект "янукович-2" с ровно теми же целями и задачами. И, если задачу максимум они выполнить боятся (сдать Украину всю и сразу), то задачу минимум вполне реализуют - (сеять хаос и подготавливать почву).
2) глупость пациентов. Это совершенно очевидным образом показали выборы 19-го года, это же подтверждается сейчас отношением к вакцинации вообще, и от КОВИДа в частности. Эта глупость усугубляется активной пропагандой со стороны лаптестана, которой подвержена значительная часть населения (см. результаты голосования 19-го года).
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17.07.2021 09:52 Відповісти
Ты зебил и потому у тебя всего одна проблема..отсутствие мозга..
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17.07.2021 09:57 Відповісти
Хе-хе. зелёная ******** обиделась
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17.07.2021 09:58 Відповісти
дe 10%?
(I) 6,3%
(II) 3,4%
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17.07.2021 11:31 Відповісти
Де, де? Тута.

40 млн - 100%
4 млн - Х%

4млн множимо на 100 і ділемо на 40млн. О тримуємо 10% всіх вакцинованих. Задачка для шостого класу. Ганс двоєшник.
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17.07.2021 11:58 Відповісти
6,51% там жe нe чистi 40млн а 41 443 000
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
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17.07.2021 12:05 Відповісти
4 млн это общее количество доз. Тут редакторы Цензора отожги с названием.
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17.07.2021 13:52 Відповісти
Ага...верим...
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.

17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав

Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..

Зеленая математика от ляшка..😀
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17.07.2021 09:56 Відповісти
Так і є! По зеленому!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2782
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17.07.2021 10:02 Відповісти
то писатєлi статистичних новин туплять
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17.07.2021 11:43 Відповісти
за 16 число дали усього цe (I) доза
за 17 число дали разом (I)+(II) 4 010 562
Ляшко має цiль на 24 сeрпня (I)+(II) 10 млн
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17.07.2021 11:38 Відповісти
Для минздрава важно набрать статистику и отчитаться. А то, что колют несертифицированную китайскую бодягу, не создающую иммунитета, умалчивают. Это никого не интересует, лохи схавают.
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17.07.2021 09:59 Відповісти
Лохи не просто хавают...они еще и добавки просят...привыкли уже к гавнецу..
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17.07.2021 10:00 Відповісти
Тут ты прав - вас принудительно скотомицином спутник-ветор ширяют, а на вакцину вы еще не наработали.
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17.07.2021 10:06 Відповісти
Можешь не колоть. Это не принудительное мероприятие. А можешь выбрать т вакцину, которой доверяешь. Все мои знакомые, кто хотел, получили Файзер.
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17.07.2021 10:05 Відповісти
У нас выбор простой,можешь выбрать коронавак или... CoronaVac.
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17.07.2021 14:10 Відповісти
Кто хочет - получает Файзер. Для этого нужно просто не лениться и узнать как. Подсказываю - правило шести рукопожатий. И да - это бесплатно.
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17.07.2021 14:12 Відповісти
Для своих у еврейской мафии всё бесплатно, а оплачивают этот празник жизни другие.
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18.07.2021 12:34 Відповісти
вы, кацапы, вообще терпилы по-жизни
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18.07.2021 13:19 Відповісти
 
 