За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ

Упродовж минулої доби, 16 липня, проти коронавірусу в Україні вакцинували понад 111 тис. осіб, від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 4 млн щеплень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Понад 4 млн щеплень виконано від початку вакцинації! 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовано 45 924 особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що упродовж доби працювала 741 мобільна бригада, 1 615 пунктів щеплення і 56 центрів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовано і отримали 2 дози 1 406 180 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 011 040 щеплень" , - додають у МОЗ.

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