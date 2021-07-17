За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 111 тисяч осіб, загалом - понад 4 млн, - МОЗ
Упродовж минулої доби, 16 липня, проти коронавірусу в Україні вакцинували понад 111 тис. осіб, від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 4 млн щеплень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Понад 4 млн щеплень виконано від початку вакцинації! 111 150 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 16 липня 2021 року. Одну дозу отримали 65 226 осіб, повністю імунізовано 45 924 особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що упродовж доби працювала 741 мобільна бригада, 1 615 пунктів щеплення і 56 центрів вакцинації.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 604 862 особи, з них отримали 1 дозу - 2 604 860 осіб, повністю імунізовано і отримали 2 дози 1 406 180 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 011 040 щеплень" , - додають у МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) недолуга влада, которая саботировала своевременные закупки вакцин, зато отлично торганула средствами защиты. Тут нужно понимать, зачем их вообще протолкнули во власть. А ответ простой - это проект "янукович-2" с ровно теми же целями и задачами. И, если задачу максимум они выполнить боятся (сдать Украину всю и сразу), то задачу минимум вполне реализуют - (сеять хаос и подготавливать почву).
2) глупость пациентов. Это совершенно очевидным образом показали выборы 19-го года, это же подтверждается сейчас отношением к вакцинации вообще, и от КОВИДа в частности. Эта глупость усугубляется активной пропагандой со стороны лаптестана, которой подвержена значительная часть населения (см. результаты голосования 19-го года).
(I) 6,3%
(II) 3,4%
40 млн - 100%
4 млн - Х%
4млн множимо на 100 і ділемо на 40млн. О тримуємо 10% всіх вакцинованих. Задачка для шостого класу. Ганс двоєшник.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/ukraine/
16.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордные 117 376 человек, всего - 2 539 636, - Минздрав.
17.07.2021.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 111 тысяч человек, всего - более 4 млн, - Минздрав
Вчера 2 539 636...за сутки плюс 111 000...и в рещультате более 4 миллионов..
Зеленая математика от ляшка..😀
за 17 число дали разом (I)+(II) 4 010 562
Ляшко має цiль на 24 сeрпня (I)+(II) 10 млн