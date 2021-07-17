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Новини Російські терористи збили Боїнг
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З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17

З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17

З перших хвилин страшної трагедії МН17 у небі над окупованим Росією Донбасом ні у кого не було сумнівів у тому, хто винен у збитті авіалайнера, хто відповідальний за смерті 298 пасажирів і членів екіпажу, хто має постати перед міжнародним судом і понести заслужене покарання за свій злочин перед людством.

Про це в річницю загибелі малазійського літака написав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини", – зазначає Петро Порошенко.

"Завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України тепер всі знають, що літак був збитий саме російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Що цей комплекс належав саме російським військам. І що доставлений та повернутий він був із території Російської Федерації – злочинця і винуватця трагедії", – констатував п’ятий президент.

"Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо!" – пише Порошенко.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+19
Рашотролли! Не спать, арбайтен по клавишен пацен стук-стук!
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17.07.2021 10:07
+18
копытами
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17.07.2021 10:08
+10
...можна рогами
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17.07.2021 10:14
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Рашотролли! Не спать, арбайтен по клавишен пацен стук-стук!
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17.07.2021 10:07 Відповісти
копытами
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17.07.2021 10:08 Відповісти
...можна рогами
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17.07.2021 10:14 Відповісти
(накатив боярки и занюхав рукавом): "Барыга-алкоголик убил своего брата свинарчука в подвале лыпецкой фабрики!"
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17.07.2021 10:11 Відповісти
Каддафіча покарали за теракт з Боїнгом над Локербі через 23 роки.
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17.07.2021 10:13 Відповісти
Засраху накажут значительно раньше
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17.07.2021 10:47 Відповісти
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 5621
Путинская Россия - страна Кремлевских ушлепков...
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17.07.2021 10:15 Відповісти
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".

Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". *****
Книгу маркіза Кюстіна росіяни називали рекордсменом світової русофобії
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17.07.2021 10:20 Відповісти
Яка красива пара! Виглядає танець дуже природно!
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17.07.2021 10:20 Відповісти
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 3048
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17.07.2021 10:39 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/sotsseti-krym-tseny-produkty-morkov-magaziny/31363379.html «Бананы в борщ крошите» - из крымских сетей
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17.07.2021 10:21 Відповісти
Те що з першої хвилини всі знали хто скоїв цей злочин, то це факт.
А от із розслідуванням вийшов якийсь "цирк".
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17.07.2021 10:27 Відповісти
А как у скабеевой кокошник от вранья загибался(лаптеэксперды,рубин,эксперемент), и на тебе.
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17.07.2021 10:28 Відповісти
С каждым днем приближается завершение строительства СП2 , а все остальное треп и очередные обеспокоенности . ***** скупил всю элиту ЕС и знает , что не будет ему не хрена, не за боинг , не за применение боевых отравляющих веществ на территории ЕС , не за десятки тысяч убитых в Украине.
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17.07.2021 10:28 Відповісти
Ответите,******, по полной за подлую развязанную войну против Украины,будете удушены а-ля сссссссср
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17.07.2021 10:49 Відповісти
Ну чому ж ? Якщо суд у Гаазі винесе обвинувачувальний вирок, то мало не здасться. Правда ще буде апеляція. Але потім процес піде.
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17.07.2021 11:11 Відповісти
Рано чи пізно все стане на свої місця.... І всі реальні злочинці отримають сповна за свої злочини.
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17.07.2021 11:11 Відповісти
Угу ... Чи просто помруть своєю смертю. Інфаркт, інсульт ...
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17.07.2021 11:12 Відповісти
Помруть чи вже більшість з них померли - виконавці. А судити потрібно, в першу чергу- організаторів.
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17.07.2021 11:23 Відповісти
+5
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17.07.2021 11:29 Відповісти
Лайкну😂🌷
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17.07.2021 11:45 Відповісти
невже ***** посодют?
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17.07.2021 10:50 Відповісти
...в трубу
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17.07.2021 11:29 Відповісти
в трубу без ресиверу
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17.07.2021 11:46 Відповісти
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 874
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17.07.2021 10:54 Відповісти
Скорее тогда уж с каждым ГОДОМ, хорошо хоть не с ДЕСЯТИЛЕТИЕМ.
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17.07.2021 11:21 Відповісти
Замість заборонити польоти над Україною одразу після багаточислених збитих українських літаків і гелікоптерів свиня краще поплаче "в гадавщінку гібєлі самальота" дуетом з ху-лом.
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17.07.2021 11:34 Відповісти
трансміжнародні польоти над Афганом на 10'000м в 1980-88-му не забороняли
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17.07.2021 11:44 Відповісти
над паРашой вже давно ніхто не літає
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17.07.2021 11:50 Відповісти
не, брешу, таки літають, підари
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17.07.2021 11:57 Відповісти
Афганістан, що зразок для прийдешніх поколінь чи "зємля абєтаваная"?
та і відповідних ЗРК там не було.
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17.07.2021 12:22 Відповісти
і в окупованому Донбасі не повинно було бути.
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17.07.2021 12:55 Відповісти
так и на Донбассе их не было - пока ***** не подослал
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17.07.2021 15:42 Відповісти
Вот ты братуха Зеленского опустил!
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17.07.2021 11:52 Відповісти
Там ще не було нікого неопущеного, самі ...

Але ви мене з кимось плутаєте, я братів у ваших краях не маю.
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17.07.2021 12:28 Відповісти
Касапа,хорошо по украински излагаешь,только рога и копыта твои все-равно видно
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17.07.2021 12:28 Відповісти
підари літають
бабло, ****...
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17.07.2021 11:58 Відповісти
Сообщение росТВ о "победе". Я видел его в тот день самолично.
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
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17.07.2021 12:09 Відповісти
Мир-то приближается, а президентская булава к Порохатому Барыге приближаться не хочет. А меж тем, спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает экс-дьячок* УПЦ Московского Патриархата, кум кума Путина** Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
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17.07.2021 12:23 Відповісти
July 17th, 2021, 12:27 am
Наш Криголам
Я сегодня слушал ПП на марафоне, и понял, почему именно *****-Путин сказал свою знаменитую фразу "кто угодно, абы не Порошенко".
Не потому, что с ним не получилось договориться. Вернее, это не главная причина. И не потому, что Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста...
Главная причина в том, что Порох умеет не только говорить про то, как надо бороться с Кацапией. Он четко знает, что и как нужно делать.
И не просто знает - он это умеет делать так, как ни одному украинскому политику и не снилось.
Именно за эти умения и способности, против него была развёрнута такая масштабная информационная война.
Потому что можно сутками рассказывать, что Украине нужно получить ПДЧ НАТО, но не уметь этого добиваться.
А можно рассказывать, разложив этот процесс на составляющие, и медленно, но уверенно идти по каждой ступеньке вперёд к цели.
Именно эта способность и навыки Пороха, сделали его главной мишенью, и именно эта способность заставляет бороться с ним малороссов и по сей день.
И вы заметили, как он отличается от всех бывших должностных лиц? Я имею ввиду не только президентов.
Он не ушёл в сторону после выборов.
Он остался на передовой. Хотя мог бы уйти, и просто ходить по эфирам, с умным видом рассказывать про свои достижения - благо, их у него достаточно.
Мог бы давать интервью, писать книги, и жить жизнью политического пенсионера.
А он - на передней линии гибридной войны.
Не прячется. Борется и не отступает.
Арсен Зекиров
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17.07.2021 12:27 Відповісти
"Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста..." ты о чёМ? Оно рвалось к власти и продолжает рваться. Оно за власть продаст всё и Украину тоже....
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17.07.2021 12:54 Відповісти
Порох не продав і не продасть Украіну , а от таким ватанам , як ти , в нашій краіні нема місця !
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17.07.2021 13:57 Відповісти
тіко за ліпецку хвабрику хіба що
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17.07.2021 16:19 Відповісти
З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17 - Цензор.НЕТ 3359
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17.07.2021 12:54 Відповісти
Ой, да ну хватит этих громких слов. И так видно, что настоящие виновники уйдут от ответственности. Им не в первый раз.
Ну знает мир, что это РФ сделала и что? Обвиняют пару солдат и офицеров? Смешно.
Весь мир также прекрасно знает, несмотря на вой лаптестана, что в войне в Украине участвует РФ, что война в Украине - это и есть РФ, и что? А от войны погибло куда больше людей, чем в сбитом боинге.
***** открыто кичится тем, как он отобрал Крым и что это была не спонтанная а долго и детально спланированная операция, и что?
И всем НАСРАТЬ. Закатывают глазки, озабочиваются, но трубу с газом из мордора достраивают. Офигеть справедливость восторжествовала.
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17.07.2021 13:55 Відповісти
Порох должен стать Президентом и на следующий день объявить всеобщую Мобилизацию. Первым делом всех в строй, всех и закосивших и псевдоинвалидов и каждому дать ружьё. Что за армия без ружья. И освободить страну от оккупантов и с Востока и с Запада. Столицу перести в город казачества - город Запорожье. Сделать настоящую СІчь. И гнать жидів за кордон (евреев и ромов не трогать!!!)
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17.07.2021 14:21 Відповісти
Порох не підведе
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18.07.2021 03:23 Відповісти
 
 