З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17

З перших хвилин страшної трагедії МН17 у небі над окупованим Росією Донбасом ні у кого не було сумнівів у тому, хто винен у збитті авіалайнера, хто відповідальний за смерті 298 пасажирів і членів екіпажу, хто має постати перед міжнародним судом і понести заслужене покарання за свій злочин перед людством.

Про це в річницю загибелі малазійського літака написав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини", – зазначає Петро Порошенко.

"Завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України тепер всі знають, що літак був збитий саме російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Що цей комплекс належав саме російським військам. І що доставлений та повернутий він був із території Російської Федерації – злочинця і винуватця трагедії", – констатував п’ятий президент.

"Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо!" – пише Порошенко.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.