З кожним днем світ наближається до очікуваного вироку за цей злочин, - Порошенко про трагедію МН17
З перших хвилин страшної трагедії МН17 у небі над окупованим Росією Донбасом ні у кого не було сумнівів у тому, хто винен у збитті авіалайнера, хто відповідальний за смерті 298 пасажирів і членів екіпажу, хто має постати перед міжнародним судом і понести заслужене покарання за свій злочин перед людством.
Про це в річницю загибелі малазійського літака написав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини", – зазначає Петро Порошенко.
"Завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України тепер всі знають, що літак був збитий саме російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Що цей комплекс належав саме російським військам. І що доставлений та повернутий він був із території Російської Федерації – злочинця і винуватця трагедії", – констатував п’ятий президент.
"Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо!" – пише Порошенко.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.
Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путинская Россия - страна Кремлевских ушлепков...
Маркіз Астольф де Кюстін "Росія в 1839 році". *****
Книгу маркіза Кюстіна росіяни називали рекордсменом світової русофобії
А от із розслідуванням вийшов якийсь "цирк".
та і відповідних ЗРК там не було.
Але ви мене з кимось плутаєте, я братів у ваших краях не маю.
бабло, ****...
https://www.youtube.com/watch?v=wRnHeCebD8I
_____________________________________________________________________________________
Дьячок* (не путать с диаконом и дьяком) - употребляемое разговорное название пономаря.
Кум кума Путина** - Порошенко кум Медведчука, который, в свою очередь, кум Путина.
Наш Криголам
Я сегодня слушал ПП на марафоне, и понял, почему именно *****-Путин сказал свою знаменитую фразу "кто угодно, абы не Порошенко".
Не потому, что с ним не получилось договориться. Вернее, это не главная причина. И не потому, что Порох сегодня по сути - эталон украинского националиста...
Главная причина в том, что Порох умеет не только говорить про то, как надо бороться с Кацапией. Он четко знает, что и как нужно делать.
И не просто знает - он это умеет делать так, как ни одному украинскому политику и не снилось.
Именно за эти умения и способности, против него была развёрнута такая масштабная информационная война.
Потому что можно сутками рассказывать, что Украине нужно получить ПДЧ НАТО, но не уметь этого добиваться.
А можно рассказывать, разложив этот процесс на составляющие, и медленно, но уверенно идти по каждой ступеньке вперёд к цели.
Именно эта способность и навыки Пороха, сделали его главной мишенью, и именно эта способность заставляет бороться с ним малороссов и по сей день.
И вы заметили, как он отличается от всех бывших должностных лиц? Я имею ввиду не только президентов.
Он не ушёл в сторону после выборов.
Он остался на передовой. Хотя мог бы уйти, и просто ходить по эфирам, с умным видом рассказывать про свои достижения - благо, их у него достаточно.
Мог бы давать интервью, писать книги, и жить жизнью политического пенсионера.
А он - на передней линии гибридной войны.
Не прячется. Борется и не отступает.
Арсен Зекиров
Ну знает мир, что это РФ сделала и что? Обвиняют пару солдат и офицеров? Смешно.
Весь мир также прекрасно знает, несмотря на вой лаптестана, что в войне в Украине участвует РФ, что война в Украине - это и есть РФ, и что? А от войны погибло куда больше людей, чем в сбитом боинге.
***** открыто кичится тем, как он отобрал Крым и что это была не спонтанная а долго и детально спланированная операция, и что?
И всем НАСРАТЬ. Закатывают глазки, озабочиваются, но трубу с газом из мордора достраивают. Офигеть справедливость восторжествовала.